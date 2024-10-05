Video Trump regresa al mismo lugar en Pensilvania donde sufrió el atentado: este es el motivo de su visita

Donald Trump regresó este sábado a la ciudad de Butler, Pensilvania, donde sufrió un intento de asesinato en julio, esta vez acompañado de su compañero de fórmula JD Vance, el empresario Elon Musk y familiares.

En esta ocasión, el aspirante presidencial republicano, colocado detrás de un cristal antibalas que ha utilizado en sus mítines tras el atentado, también hizo referencia a Corey Comperatore, el bombero que murió en el mitin mientras protegía a su familia de los disparos.

Un monumento en honor a Comperatore fue instalado en la zona de las gradas con la chamarra de su uniforme de bombero, que fue rodeada de flores. Familiares de Comperatore asistieron al evento de este sábado, reportó AP.

Además, ofreció un reconocimiento a dos más de sus seguidores que resultaron heridos tras la agresión.

Un mitín con seguridad reforzada

La seguridad del mitin fue reforzada con oficiales de seguridad armados y uniformados con camuflaje.

Durante su discurso, Trump destacó las acciones que aplicó el Servicio Secreto para protegerlo luego de que el atacante , identificado como Thomas Crooks, de 20 años, disparó en su contra, hiriéndolo al rozarlo en el oído derecho el 13 de julio. Tras los disparos, Trump se lanzó al suelo del templete y agentes de su escolta se lanzaron sobre él para cubrirlo.

Crooks fue abatido por un francotirador que le disparó desde un sitio elevado, de acuerdo con reportes oficiales.

Las medidas de seguridad en eventos de Trump han sido reforzadas luego del atentado de julio y tras un aparente intento de asesinato que fue frustrado por un agente del Servicio Secreto a mediados de septiembre. Ryan Wesley Routh, de 58 años, es el principal sospechoso y enfrenta, de momento, un máximo de 20 años en prisión y 500,000 dólares en multas.

Routh supuestamente había acampado por casi 12 horas en el campo de golf en Florida donde se encontraba Trump, antes de que el agente del Servicio Secreto viera su rifle sobresalir de unos arbustos y abriera fuego contra él, provocando su huida.

Trump destaca -otra vez- la gráfica sobre migración que dice le “salvó la vida”

Al inicio de su discurso en Butler, Trump volvió a hacer referencia a la gráfica sobre datos migratorios que ha dicho le salvó la vida.

El expresidente ha dicho que el motivo por el cual la bala que impactó su oreja derecha no acabó con su vida es porque había girado su cabeza para voltear a ver una pantalla que desplegaba la gráfica.

“Amo esa tabla, amo esa gráfica”, dijo Trump al tomar el micrófono este sábado sobre la gráfica.

La imagen despliega cifras de arrestos de personas que cruzaron ilegalmente desde México hacia Estados Unidos desde el inicio del gobierno del presidente demócrata Joe Biden hasta julio. La gráfica contabiliza 7.1 millones de arrestos en ese periodo.

Trump critica regularmente a Biden y Harris por permitir unas cifras récord, y a menudo afirma sin pruebas que la cifra supera los 30 millones.

Además, la gráfica destaca las políticas que Trump instituyó, como “Permanecer en México”, un programa que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar al sur de la frontera, que Biden suspendió cuando asumió el cargo.

La descripción de la tabla dice “Biden, récord mundial de inmigrantes ilegales, muchos de prisiones e instituciones mentales”, una afirmación que Trump suele hacer en sus mítines, aunque no hay evidencia de que los países estén enviando a sus criminales o enfermos mentales a través de la frontera.

La gráfica identifica incorrectamente el mes en el que Trump dejó el cargo, y lo marca como si hubiera ocurrido durante la primavera de 2020, cuando la pandemia de coronavirus provocó restricciones de viajes y redujo enormemente el número de llegadas.

Antes de la pandemia, la administración Trump también tuvo dificultades para gestionar grandes flujos de migrantes.

Los cruces fronterizos alcanzaron niveles récord durante la administración Biden, pero han disminuido desde que Biden instituyó una restricción a las solicitudes de asilo mediante una orden ejecutiva a principios de este año.

La campaña presidencial de Harris culpa a Trump por presionar a los republicanos en el Congreso para que no apoyen un paquete de seguridad fronteriza bipartidista que, según los demócratas, habría ayudado a arreglar un sistema de inmigración quebrado.

Vance y Musk destacan que Trump haya sobrevivido al ataque

En su discurso, Vance, senador por Ohio, destacó el hecho de que Trump haya sobrevivido al atentado.

“En este campo, en este lugar exacto, hace casi tres meses, pensamos que el presidente Trump iba a perder la vida. Pero Dios todavía tiene un plan para él, al igual que todavía tiene un plan para los Estados Unidos de América”, dijo el candidato vicepresidencial.

Casi al final de su discurso, Trump pidió a Musk subir al escenario. El CEO de Tesla también destacó que el republicano haya respondido a la agresión elevando su puño con el rostro ensangrentado mientras el Servicio Secreto lo dirigía de vuelta a su camioneta tras el ataque.

“La verdadera prueba del carácter de alguien es cómo se comporta bajo fuego”, declaró Musk, quien tras el atentado dijo en su cuenta de X, empresa de la que también es CEO, que ofrecía su respaldo al republicano.

Previamente, Eric Trump, hijo del expresidente, agradeció a los asistentes haber acudido al sitio donde su padre sufrió el ataque.

Con información de The Associated Press.

