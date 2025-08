Un padre que murió protegiendo a su familia en el atentado contra Trump: lo que se sabe de la víctima fatal en Pensilvania

¿Quién era Corey Comperatore?

La víctima tenía 50 años de edad, de acuerdo al diario The New York Times , que cita a la hermana, Dawn Comperatore Schafer. “Lo vimos morir en las noticias”, dijo al diario. “Así es como nos enteramos”.

Jeff Lowers, un viejo amigo de Comperatore, dijo al medio que era “definitivamente un hombre de familia”. Señaló que ambos eran bomberos voluntarios, por lo que los rápidos instintos de su amigo lo hicieron actuar para proteger a su familia. “Como bombero voluntario, no importa lo que estés haciendo, cuando suena el silbato y el monitor, vas y haces lo que tienes que hacer”, dijo Lowers. “Nunca nos consideramos héroes. Pero ayer definitivamente lo fue”.

James Sweetland, un médico de urgencias que estaba en el evento, fue quien ayudó a Comperatore después de que le dispararan. Dijo al The New York Times que vio al hombre en medio de un charco de sangre y que dos personas lo ayudaron a subir a un banco para que pudiera darle reanimación cardiopulmonar, peo no tenía pulso.