¿Quiere realmente Trump dar 'green cards' a estudiantes extranjeros?

Días atrás, el expresidente Donald Trump dijo que, de llegar nuevamente a la presidencia, quería otorgarle residencias permanentes (green cards) a los extranjeros graduados universitarios en Estados Unidos. Pero pocos días después, un titular de la cadena Fox News , decía que la campaña de Trump daba marcha atrás con esa "promesa".

"Lo que yo quiero hacer y haré es que si te gradúas de una universidad, creo que deberías tener automáticamente como parte del diploma una ‘green card’ y poder permanecer en el país", dijo Trump en una entrevista en el podcast All In. "Y eso incluye el junior college, cualquiera que se gradúe, que haya ido dos o cuatro años".

Este aparente vaivén en un tema tan importante en la campaña presidencial como es la cuestión migratoria generó confusión: Trump, el candidato con una de las retóricas más antinmigrante de la política moderna estadounidense, de pronto dice que propondrá otorgar residencias a quienes se gradúen y unos días después su campaña parece desdecirlo.

La campaña de Trump aclaró a Univision Noticias que lo dicho por el expresidente Trump en el podcast All-in sobre las green cards es meramente "una propuesta".

La semana pasada, en ocasión de la celebración de los 12 años de la creación del programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobado por el presidente Barack Obama para proteger de la deportación a inmigrantes sin estatus legal que fueron traídos por sus padres a los Estados Unidos siendo niños, el presidente Biden anunció medidas para regularizar a cerca de medio millón de personas indocumentadas cónyuges de ciudadanos estadounidenses, y visas de trabajo para jóvenes graduados, incluidos beneficiarios de DACA y otros dreamers

Lo que dijo Fox sobre las 'green cards' de Trump

El titular de Fox era el siguiente: "La campaña se retracta de la promesa de Trump de otorgar green cards".

El artículo de la cadena conservadora indica que la campaña de Trump se retractó de la idea de dar "automáticamente" residencias a inmigrantes que se "graduaran" y cita, a su vez, a la secretaria de prensa de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, en una declaración dada a New York Post, señalando: "El presidente Trump ha dejado en claro que el primer día de su nueva administración, cerrará la frontera y lanzará el mayor esfuerzo de deportación masiva de inmigrantes ilegales en la historia".

La declaración de Leavitt, que también fue dada a la cadena ABC, indicaba que el plan que propondría el expresidente haría un "proceso de investigación agresivo" sobre los estudiantes para excluir "a todos los comunistas, islamistas radicales, partidarios de Hamas, a quienes odian a Estados Unidos...".

La negativa de la campaña citada por Fox, al final, no parece ser una marcha atrás total de la propuesta que, de llegar a la Casa Blanca, haría Trump sobre las green cards, sino más bien una clarificación de que incluiría una investigación a los potenciales aspirantes.

Jaime Florez, director de comunicación hispana de la campaña de Trump y del Comité Nacional Republicano, dijo a Univision Noticias que el enfoque de Fox "parecía engañoso".

Consultad sobre si al expresidente le gustaría llevar adelante ese plan, si llegara de vuelta a la Casa Blanca, Florez aseguró que: “Claro, esa es la idea, justamente".

"El propósito es demostrar que sí, que hay interés en que haya inmigrantes en los Estados Unidos, pero tenemos que tratar de premiar a los mejores inmigrantes, y no simplemente abrir la frontera para que todo el que quiera llegar vaya entrando".

Trump "no" puede hacer eso (él solo)

Los comentarios de Trump generaron una ola de rechazo entre muchos republicanos y conservadores de línea dura en el tema migratorio.

El director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, Mark Krikorian, dijo que la propuesta era "absurda": "El problema es que cualquier graduado extranjero, incluso de un fraudulento programa de maestría de dos años... obtendría una green card".

Pero, en todo caso, ¿podría Trump hacer eso si llegara a la presidencia?

“Solo el Congreso puede cambiar la ley”, dijo el abogado Armando Olmedo, coautor del libro ‘ Inmigración, las nuevas reglas’ publicado junto al periodista experto en inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino. "No puede darle la green card a los estudiantes extranjeros graduados de universidades estadounidenses si antes no se cambia el reglamento correspondiente”.

En ese sentido, la campaña de Trump recalcó que se trataba solo de una "propuesta.

"Lo que el expresidente Trump mencionó es una propuesta... el expresidente todavía no es el presidente y además, a diferencia de lo que está haciendo esta administración que es tomar decisiones de inmigración sin consultarlas con el Congreso, cuando Trump llegue a la Casa Blanca, todas estas cosas van a ser llevadas debidamente al Congreso, como corresponde cuando se trata de leyes migratorias", aseguró Florez a Univision Noticias.

Trump y su retórica antinmigrante

Trump soltó esa propuesta sobre las residencias permanentes en la misma semana en que el presidente Joe Biden firmó una orden para facilitar el proceso de obtención de visa a jóvenes graduados, incluidos dreamers. ¿Puede tratarse de un anuncio electoralista, dado que estamos en plena campaña presidencial?

Algunos expertos apuntan a que el comentario del expresidente parece buscar seducir a sectores empresarios muy ávidos de ciertos tipos de graduados universitarios, especialmente en ciencias relacionadas con las tecnologías y la computación. Muchas industrias necesitan de inmigrantes profesionales para crecer sus negocios porque los graduados estadounidenses muchas veces no llegan a cubrir la demanda de puestos en ciertas áreas.

Pero Trump tiene una larga trayectoria de retórica contra inmigrantes y ha hecho referencias negativas como que "envenenan la sangre" de Estados Unidos. El eventual candidato presidencial republicano dijo que buscará poner en marcha una deportación masiva de indocumentados.

Estas diferencias entre los inmigrantes 'buenos' y 'malos', entre la inmigración legal e ilegal, muchas veces se ha visto desdibujada cuando estaba en el Salón Oval, restringiendo accesos a vías legales de inmigración, como aplicaciones a residencias o permisos de visados y trabajo.

Trump también ha sido un voraz crítico de lo que llama la "inmigración en cadena", por la que un familiar se naturaliza estadounidense y luego inicia el proceso de traer al país a su familia cercana.

La acción ejecutiva firmada por Biden es considerado uno de planes los más ambiciosos en materia migratoria, de los últimos tiempos y había sido ampliamente solicitado por activistas en favor de los derechos de los inmigrantes.

Al final, tanto la iniciativa de Biden como la consiguiente propuesta en aparente reacción de Trump pueden ser entendidos dentro de la dinámica de la campaña presidencial, como gestos que buscan acercarlos a partes cruciales del electorado, sobre todo entre la comunidad hispana.