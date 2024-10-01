La campaña de Kamala Harris arremete contra los "conceptos del plan salud" de Donald Trump

Video Inmigración y economía: los puntos de interés de los latinos en las próximas elecciones

Este martes, los demócratas lanzaron lo que definen como un “bombardeo publicitario” para criticar las posiciones de Donald Trump respecto a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también llamada Obamacare, la que intentó infructuosamente derogar durante el primer año de su mandato.

“Cada vez que Donald Trump abre la boca y dice ‘atención médica’, deja en claro que sólo está ahí para él y sus amigos ricos, no para las decenas de millones de personas mayores, beneficiarios de Medicaid y estadounidenses con problemas de salud preexistentes que saben que la Ley de Atención Médica Asequible es un salvavidas”, dijo en un comunicado el director de comunicaciones de Harris-Walz, Michael Tyler.

Se trata de dos piezas publicitarias en español e inglés: “Deténganlo”, en la que se presenta a un médico hispano de Nevada que advierte sobre los ataques de Trump a la ACA, y “Yamelisa” presenta un testimonio de Pensilvania sobre el límite de insulina

En “Deténganlo” (Stop him) el Dr. Cesar Quintana, de Las Vegas, destaca la importancia de la Ley de Atención Médica Asequible para las familias latinas que ve todos los días.

En “Yamelisa”, Yamelisa Taveras, un paciente con diabetes de Allentown, Pensilvania, explica cómo a veces ha tenido que decidir entre su salud y sus necesidades básicas debido al altísimo costo de la insulina.

Ese anuncio, se destaca el trabajo de la vicepresidenta Harris, dentro de la administración del presidente Joe Biden, para implementar topes de costos para el medicamento.

Crítica a los "conceptos" del plan de salud de Trump

Trump no ha aclarado cuál sería su plan respecto a Obamacare de llegar nuevamente a la presidencia.

Ante una pregunta de los moderadores del debate que tuvo con la vicepresidenta Harris, el expresidente dijo que aún no tenía una idea concreta sobre qué hacer con la ley, a la que se acredita haber ampliado la cobertura de salud a millones de estadounidenses que no tenían acceso a seguros privados.

"Obamacare era una pésima asistencia sanitaria. Siempre lo fue. Hoy no es muy buena y, como dije, si se nos ocurre algo, estamos trabajando en ello, lo haremos y lo reemplazaremos", dijo Trump en el debate y afirmó que tenían algunos "conceptos" de lo que pensaba implementar.

Esas declaraciones de Trump fueron muy criticadas por quienes piensan que un tema tan serio como el cuidado de salud merece toda la atención de los aspirantes a la presidencia, sobre todo, de uno que ya ejerció la presidencia.

De acuerdo con la campaña demócrata, la nueva ronda de anuncios, que de hecho ha sido bautizada irónicamente "Conceptos de un plan", que considera que tendría "efectos devastadores de los ‘conceptos’ de Donald Trump sobre un plan de atención médica para latinos y estadounidenses con afecciones preexistentes, personas mayores y beneficiarios de Medicaid”.