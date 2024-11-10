Jóvenes latinos y negros apostaron por Trump movidos por sus promesas para la economía y el empleo

Video El 54% de los hombres latinos votó por Donald Trump en 2024, según estudio: ¿qué motivó su apoyo?

Brian Leija, un empresario de 31 años de Belton, Texas, no se sorprendió al ver que un creciente número de hombres latinos de su generación votaron por Donald Trump en estas elecciones presidenciales. Leija había votado por el republicano en 2016 y 2020.

PUBLICIDAD

“Soy un trabajador de clase obrera”, dijo Leija. “Así que los recortes fiscales para las pequeñas empresas son ideales para lo que hago”, explicó.

Para DaSean Gallisaw, un consultor en Fairfax, Virginia, votar por Trump se basó en su percepción de que la retórica de los demócratas no coincidía con sus acciones. “Ha pasado mucho tiempo desde que los demócratas realmente han cumplido sus promesas en cuanto a lo que harán por las comunidades minoritarias”, comentó.

Gallishaw, un hombre negro de 25 años, también votó dos veces por Trump anteriormente. Este año que vio que el “alcance de Trump a las comunidades minoritarias realmente se notó”.

Trump obtuvo una mayor proporción de votantes negros y latinos que en 2020, cuando perdió ante el demócrata Joe Biden, especialmente entre los hombres menores de 45 años, según AP VoteCast, una encuesta nacional a más de 120,000 votantes.

Aunque la demócrata Kamala Harris obtuvo mayorías entre los votantes negros y latinos, no fue suficiente para darle la Casa Blanca, debido a los avances que Trump consiguió.

Hombres menores de 45 años, más receptivos a Trump por el empleo y la economía

En general, los votantes señalaron la economía y los empleos como los problemas más importantes que enfrenta el país. Lo mismo se aplica entre afroestadounidenses e hispanos.

Aproximadamente 3 de cada 10 hombres negros menores de 45 años votaron por Trump, lo que representa aproximadamente el doble de la proporción que obtuvo en 2020. Los jóvenes latinos, particularmente los hombres jóvenes, también se mostraron más receptivos a Trump que en 2020: aproximadamente la mitad de los jóvenes latinos votaron por Harris, en comparación con alrededor de 6 de cada 10 que lo hicieron por Biden hace 4 años.

PUBLICIDAD

Juan Proaño, CEO de LULAC, la organización de derechos civiles para hispanos más grande y antigua del país, dijo que los resultados electorales dejan claro que el mensaje de Trump sobre la economía resonó entre los latinos.

“Creo que es importante decir que los latinos tuvieron un impacto significativo en decidir quién sería el próximo presidente y reelegir a Donald Trump”, comentó Proaño. “Los hombres latinos ciertamente respondieron al mensaje populista del presidente, centrándose principalmente en temas económicos, inflación, salarios e incluso apoyo a la reforma migratoria”.

El reverendo Derrick Harkins, un ministro que ha dirigido iniciativas de alcance a las comunidades religiosas afroestadounidenses durante más de una década, afirmó que el atractivo hipermasculino de Trump funcionó para atraer a algunos hombres jóvenes de color.

“Creo que Trump, con ese machismo falso, ha sido efectivo entre los hombres jóvenes, ya sean negros, blancos o hispanos”, dijo Harkins. “Y creo que, desafortunadamente, aunque sea un porcentaje pequeño, en una elección como la que acabamos de tener, puede ser muy impactante”.

Las prioridades de los votantes negros y latinos cambiaron en estas elecciones en EEUU

PUBLICIDAD

Una clara mayoría de los votantes jóvenes negros describió la economía como “no tan buena” o “pobre”, en comparación con alrededor de la mitad de los votantes negros de más edad. Mayorías de votantes latinos, independientemente de la edad, dijeron que la economía estaba en mal estado.

Esa creencia dificultó que Harris resaltara las cifras reales de la economía, que muestran que la inflación ha disminuido drásticamente, el desempleo sigue siendo bajo y los salarios han aumentado. Estos votantes simplemente no percibían ese progreso.

Esta es la primera vez que Alexis Uscanga, un estudiante universitario de 20 años de Brownville, Texas, vota en una elección presidencial. La economía y la inmigración fueron los temas que lo llevaron a votar por Trump, dijo.

“Todo se volvió mucho más caro de lo que solía ser para mí”, explicó Uscanga. “La gasolina, hacer la compra, incluso como estudiante universitario, todo ha subido de precio y eso es una gran preocupación para mí, junto con otros temas como la inmigración”.

Habiendo crecido vendiendo tamales y autos usados, y lavando autos, Uscanga sabe lo difícil que puede ser ganarse la vida. Cuando Trump era presidente, no sentía que fuera así, comentó. “Bajo la presidencia de Trump había más oportunidades”, añadió Uscanga. “No me gustaba mucho Trump por su retórica en 2016, pero dejé eso de lado y recordé cómo vivíamos en 2018, 2019. Sentía que vivíamos bien sin importar lo que dijera la prensa y por eso empecé a apoyarlo después”.

Un giro en los votantes indecisos

Aunque el cambio de votos hacia Trump entre hombres negros y latinos fue significativo, Trump no podría haber ganado sin el apoyo de la mayoría de los votantes blancos.

PUBLICIDAD

“Los hombres de color realmente están empezando a emerger como los nuevos votantes indecisos”, dijo Terrance Woodbury, cofundador de HIT Strategies, una firma de encuestas e investigación que realizó estudios para la campaña de Harris.

“Durante mucho tiempo, hablamos de las mujeres suburbanas y las ‘soccer moms’ que pueden cambiar el resultado de las elecciones. Ahora, los hombres de color realmente están empezando a surgir como ese grupo, especialmente los hombres jóvenes de color, que son menos ideológicos, menos atados a un partido y más propensos a oscilar entre partidos o a salir y entrar en el electorado”, afirmó Woodbury.

Una mayoría de los votantes a nivel nacional dijo que Trump era un líder fuerte y un poco menos de la mitad dijo lo mismo sobre Harris. Entre los votantes hispanos, incluso más vieron a Trump como fuerte en estas elecciones. Aproximadamente 6 de cada 10 hombres hispanos describieron a Trump como un líder fuerte, en comparación con el 43% que lo hizo en 2020. Alrededor de la mitad de las mujeres hispanas también consideraron que Trump era un líder fuerte, frente al 37% en 2020.

Los hombres y mujeres negros tuvieron ahora aproximadamente el doble de probabilidades que en 2020 de describir a Trump como un líder fuerte.

Mira también: