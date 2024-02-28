El testigo "estrella" contra la fiscal del caso de Georgia no da el testimonio que los abogados de Trump esperaban

Video Revés para abogados de Trump en intento por descalificar a fiscal de Georgia: testigo no dijo lo que esperaban

El testigo estrella con el que los abogados de Trump y otros co-acusados en el juicio de Georgia por interferencia electoral en 2020 pretendían desacreditar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, no repitió las acusaciones que ellos habían argumentado para sacar a Willis y su adjunto del caso.

Los abogados de Trump y otros acusados en el caso estatal de Georgia esperaban que Terrence Bradley, antiguo socio legal del fiscal especial Nathan Wade, testificara bajo juramento que Wade y Willis tenían una relación sentimental antes de que la fiscal lo contratara como parte de su equipo en el juicio contra Trump y otros 18 acusados por sus esfuerzos de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado. Con esas alegaciones buscaban que el juez descalificara a Willis y también a Wade del caso, por presunto conflicto de intereses y por beneficiarse con su contratación.

Sin embargo, Bradley, a quien habían descrito como su testigo "estrella", dijo que en realidad no podía recordar cuándo supo que Wade y Willis tenían un romance.

“Estaba especulando y nunca presencié nada. Fue una especulación”, declaró ante la corte sobre los mensajes de texto que envió a uno de los abogados de la defensa de Trump alegando que Wade y Willis tenían un romance desde antes de lo que habían afirmado.

Bradley también dijo no recordar si Wade había contado haber tenido relaciones sexuales con Willis en su oficina antes de que ella se convirtiera en fiscal de distrito y que nunca había visto o tenido conocimiento personal sobre si Wade tenía la llave de la puerta del garage de Willis en esos tiempos.

Hasta el momento los abogados defensores del juicio de Trump no han conseguido presentar evidencia que demuestre que Willis contrató a Wade y luego renovó su contrato para obtener un beneficio financiero, al tener una relación personal con él.

Willis y Wade han reconocido públicamente su relación pero aseguran que esta comenzó meses después de estar trabajando juntos y que todos los gastos de sus viajes en pareja han sido compartidos equitativamente o reembolsados en efectivo.

Ahora el juez debe sopesar el testimonio de Bradley y decidir si la relación de Willis y Wade presenta o no un conflicto de intereses que requiera separarlos del caso.

Por su parte, la oficina de la fiscal de distrito ha intentado restar credibilidad a Bradley haciéndole reconocer que había sido expulsado de su práctica legal anterior, que compartía con Wade, por una denuncia de acoso sexual, por lo cual sugieren que podría haber pretendido dañar a Wade como represalia.

"Un hombre no es un plan, es un compañero. No necesito que nadie me pague las facturas", dijo en su comparecencia el pasado jueves la fiscal Fani Willis, visiblemente molesta.

Aunque no está relacionado con el juicio contra Trump, sus abogados pidieron al juez la descalificación de la fiscal y su adjunto, alegando que el 1 de noviembre de 2021 esta contrató a Nathan Wade para que formara parte de su equipo legal, a pesar de que ya tenía una relación con él, por lo que se benefició directamente de esa contratación.

Los abogados de Trump y otros acusados aseguran que con el salario de Wade en caso de Trump la pareja se fue de viaje varias veces, lo cual constituye un beneficio propio y deviene en conflicto de intereses para la fiscal Willis; pero este martes no pudieron aportar nuevas pruebas para demostrar que la contratación de Wade fue posterior al romance y que existe tal conflicto de intereses.

Tras dos horas de interrogatorios, a menudo muy intensos e insistentes, los abogados de Trump no pudieron esconder su frustración tras no conseguir un testimonio condenatorio de Bradley.

Terrence Bradley también era el abogado que llevaba el caso de divorcio de Wade, quien seguía oficialmente casado en ese momento por lo que hubo un debate sobre si debía testificar ya que sus conversaciones con Wade estarían protegidas por el privilegio abogado-cliente. Finalmente fue citado a declarar.

Pero tras su segunda comparecencia ante la corte este martes, los abogados no consiguieron reafirmar su acusación para desacreditar a la pareja, cuya relación ha sido debatida públicamente y convertida en el foco mediático que busca desviar la atención del que podría ser el caso judicial más grave de los que enfrenta el expresidente Trump.

