El Senado somete a votación el esperado paquete de ayuda militar a Ucrania e Israel (y el posible veto a TikTok)

¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

El Senado debe votar este martes el esperado paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos, así como una polémica cláusula que podría prohibir la aplicación de TikTok en el país, luego de que el pasado sábado, en medio de una poco habitual sesión, republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes se unieran para aprobarla.

En total, el proyecto contempla destinar $95,000 millones a unas ayudas que habían permanecido en suspenso en la Cámara Baja durante meses por la resistencia de miembros de extrema derecha.

Ahora se espera que, una vez que sea aprobado por el Senado, el presidente Joe Biden lo firme de inmediato.

Ucrania espera ayuda urgentemente

El presidente Joe Biden le dijo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el lunes que Estados Unidos enviará armamento de defensa aérea que tanto se necesita una vez que el Senado apruebe el paquete. A ese país el proyecto destina $61,000 millones de dólares.

Zelensky dijo en una publicación en X que Biden también le aseguró que un próximo paquete de ayuda también incluiría capacidades de artillería de largo alcance.

La Casa Blanca en un comunicado confirmó que Biden le dijo a Zelensky “que su administración proporcionará rápidamente nuevos e importantes paquetes de asistencia de seguridad para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania en el campo de batalla y la defensa aérea tan pronto como el Senado apruebe el suplemento de seguridad nacional y él lo promulgue como ley”.

Zelensky dijo que discutió con los legisladores estadounidenses la necesidad de Ucrania de proyectiles de artillería, misiles de largo alcance, equipos de guerra electrónica, vehículos aéreos no tripulados, aviación de combate y apoyo para el desarrollo de la industria de defensa ucraniana.

También discutieron el intento de Ucrania de unirse eventualmente a la OTAN, la participación de Estados Unidos en una conferencia internacional en Suiza en junio destinada a trazar un camino hacia la paz y otros temas.

Que contienen el paquete en ayudas a Israel y la región Indo-Pacífico

La ayuda en la legislación para apoyar a Israel y proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza asciende a más de $26,000 millones.

La cantidad de dinero dedicada a reponer los sistemas de defensa antimisiles de Israel asciende a unos $4,000 millones.

Algunos conservadores han criticado la ayuda a Gaza pero el presidente de la Cámara de Representantes, Michael Johnson, corría el riesgo de perder un apoyo demócrata crítico al paquete si los republicanos lo hubieran excluido.

La asistencia humanitaria asciende a más de $9,000 millones para la Franja de Gaza, donde millones de palestinos enfrentan una catástrofe humanitaria.

Las inversiones para contrarrestar a China y garantizar una fuerte disuasión en la región ascienden a unos $8,000 millones. La cantidad total de dinero y las inversiones en los dos proyectos de ley es aproximadamente la misma: una cuarta parte de los fondos se utiliza para reponer armas y sistemas de municiones que se habían proporcionado a Taiwán.

¿Y qué pasará con TikTok?

El sábado, la Cámara incluyó en el proyecto de ley una norma que prohibiría a TikTok operar en Estados Unidos si la matriz china de la popular plataforma no vende su participación en el plazo de un año.

Y el presidente Biden ha dicho que si llega a su despacho piensa firmarlo.

Cámara Baja aprueba legislación para posible prohibición de TikTok en EEUU: esto es lo que debes saber



TikTok ha atraído un escrutinio no deseado no solo por lo adictivo de sus videos que se desplazan constantemente, sino también por su propietario chino, ByteDance.

Esto ha generado preocupación entre legisladores y expertos en seguridad de que el gobierno chino pueda aprovechar el tesoro de datos personales de TikTok sobre millones de usuarios estadounidenses.

Un avance después de meses de estancamiento

La aprobación del paquete en la Cámara Baja el pasado sábado fue una sorprendente muestra de acción después de meses de disfunción y estancamiento alimentados por los republicanos, que tienen la mayoría pero están profundamente divididos.

La aprobación de la Cámara eliminó el mayor obstáculo para la solicitud de financiamiento de Biden, presentada por primera vez en octubre cuando los suministros militares de Ucrania comenzaron a agotarse.

La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, luchó durante meses sobre qué hacer, primero exigiendo que cualquier asistencia a Ucrania estuviera vinculada a cambios de política en la frontera entre Estados Unidos y México, para luego rechazar inmediatamente una oferta bipartidista del Senado en ese mismo sentido.

Llegar a un final ha sido un impulso insoportable para Johnson, que ha puesto a prueba tanto su determinación como su apoyo entre los republicanos, con un número pequeño pero creciente que ahora insta abiertamente a su destitución de la oficina del presidente.

Sin embargo, los líderes del Congreso consideran los votos como un punto de inflexión en la historia: un sacrificio urgente mientras los aliados de Estados Unidos se ven asediados por guerras y amenazas desde Europa continental hasta Medio Oriente y el Indo-Pacífico.

Los opositores, particularmente los republicanos de extrema derecha, argumentaron que Estados Unidos debería centrarse en el frente interno, priorizando la seguridad fronteriza y abordando la creciente deuda pública.