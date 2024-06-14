El polémico regreso de Trump a Washington DC por primera vez desde el asalto al Capitolio en 2021

Video Estos son los procesos judiciales que enfrenta Trump: así avanzan sus otros tres juicios

Donald Trump regresó este jueves a Washington por primera vez desde el asalto al Capitolio de enero de 2021. Y lo hizo con una amplia sonrisa, aire triunfal y el respaldo unánime de los legisladores republicanos.

A pesar de las acusaciones federales contra el expresidente por tratar de revertir ilegalmente su derrota en las elecciones de 2020 e instigar el asalto y de que recientemente fuera declarado culpable por falsificar documentos para ocultar un soborno a una actriz porno, Trump llegó entre aplausos para reunirse con republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado, como virtual candidato de su partido a los comicios que se celebrarán en noviembre.

PUBLICIDAD

Su visita, en cambio, fue duramente criticada por demócratas que reprocharon que regresara al lugar donde hace tres años se consumaron los delitos de los que ahora se le acusa.

Una sala llena de republicanos de la Cámara le cantó a Trump “Feliz cumpleaños” (este viernes cumple 78 años) durante un desayuno privado en las oficinas de campaña del Partido Republicano frente al Capitolio.

Los legisladores le regalaron además una tarta con la bandera de EEUU, una bola y un bate de béisbol.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Trump y su crítico republicano más destacado, el líder del partido en el Senado, Mitch McConnell, se dieron la mano y chocaron los puños.

"Hay una tremenda unidad en el Partido Republicano", dijo el expresidente en unas breves declaraciones.

Aunque actualmente apoya al virtual candidato de su partido, McConnell llegó a culpar a Trump del “vergonzoso” ataque al Capitolio, al que calificó de “insurrección”.

Este jueves, sin embargo, dijo que el expresidente recibió ovaciones de los senadores puestos en pie y que ambos tuvieron “una reunión realmente positiva”.

¿En qué consistió la visita de Trump a Capitol Hill?

Trump pasó cerca de una hora con los republicanos de la Cámara y un tiempo similar con los del Senado. Hubo comentarios informales y se habló sobre temas como Rusia y la inmigración, recortes fiscales y otras prioridades de lo que sería un posible segundo mandato en la Casa Blanca.

Un republicano que asistió a la reunión privada le dijo a la agencia AP que Trump aseguró que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está haciendo un trabajo “fantástico”.

PUBLICIDAD

“El presidente Trump regaló una extraordinaria energía, emoción y entusiasmo esta mañana”, dijo Johnson, quien destacó la gran cantidad de fondos recaudados desde el veredicto de culpabilidad sobre Trump por el 'caso Stormy Daniels'.

Cuando Johnson fue preguntado sobre si le ha pedido a Trump que respete la transferencia pacífica del poder presidencial y que se comprometa a no instigar otro asalto al Capitolio, respondió: “Desde luego que él lo respeta, igual que todos nosotros, y hemos hablado al respecto hasta la saciedad”.

En cuanto a posibles prioridades para un nuevo gobierno de Trump en la Casa Blanca, el republicano ha dejado claro que tiene su propia agenda.

Sobre uno de los temas más controvertidos, Trump dijo a los legisladores que las leyes sobre el aborto deberían quedarse en manos de los estados. Además, aseguró que apoya excepciones en casos de violación, incesto y para salvar la vida de la madre en caso de peligro, según revelaron algunos legisladores presentes en el encuentro.

“Cualquiera que piense que este presidente estaría cabizbajo después de ese juicio falso, eso únicamente le dio más energía”, dijo Tom Emmer, miembro republicano de la Cámara de Representantes.

“Donald Trump está arrasando en esta elección”, remarcó.

La controvertida referencia de Trump sobre Milwaukee

Durante una de las reuniones a puerta cerrada, según varias personas que hablaron después, Trump usó la palabra "horrible" al hablar de Milwaukee, la ciudad donde aceptará la nominación republicana el próximo mes.

PUBLICIDAD

El comentario, reportado por primera vez por Punchbowl News, inmediatamente generó desacuerdos entre los presentes sobre lo que quiso decir Trump.

Varios congresistas que apoyan a Trump y asistieron a la reunión argumentaron que se refería al crimen y al fraude electoral. Trump denuncia con frecuencia que las ciudades lideradas por los demócratas son inseguras (incluso cuando los delitos violentos han disminuido a nivel nacional en las estadísticas más recientes del FBI) y repite falsedades sobre su derrota en las elecciones de 2020.

La campaña del presidente Joe Biden y sus aliados demócratas se lanzaron sobre el comentario a pesar de que los republicanos de Wisconsin, un estado clave en las elecciones de noviembre, cuestionaron cómo se estaba interpretando. Biden publicó una foto en la plataforma social X de él mismo saludando a los Milwaukee Bucks después de su campeonato de la NBA de 2021 con el mensaje: “Resulta que amo Milwaukee”.

Milwaukee acogerá la Convención Nacional Republicana a partir del 15 de julio y es el bastión demócrata más grande en Wisconsin, un estado péndulo. Antes, Trump tiene programado un acto de campaña en Racine el martes, justo tres semanas antes de la convención.

El portavoz de Trump Steven Cheung publicó en X que el expresidente “estaba hablando de lo terribles que son el crimen y el fraude electoral”. El representante republicano Derrick Van Orden, que representa el oeste de Wisconsin, dijo que estaba hablando de la tasa de criminalidad “terrible u horrible” en la ciudad.

PUBLICIDAD

“Se refería directamente al crimen en Milwaukee”, insistió Van Orden, quien le dijo a AP que estaba sentado a pocos metros del expresidente.

¿Qué dijeron los demócratas sobre el regreso de Trump a Capitol Hill?

Pese a tratarse de reuniones privadas entre republicanos, el hecho de que estuvieran tan cerca del Capitolio no pasaron desapercibidas por el simbolismo de que Trump regresara al lugar donde supuestamente amenazó la transferencia pacífica del poder cuando era presidente por lo que ahora está procesado.

“Es frustrante”, dijo el exoficial de policía del Capitolio, Harry Dunn, quien se postuló sin éxito para el Congreso como demócrata de Maryland. Dunn habló de la “ironía” que supone el hecho que Trump regrese a este lugar y que los legisladores lo reciban entre aplausos.

"Simplemente muestra la falta de agallas que tienen cuando realmente anteponen el partido y la persona al país", dijo. "Y es triste".

Nancy Pelosi, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, criticó fuertemente la visita de Trump y lo acusó de regresar con “la misma misión de desmantelar la democracia”.

Dijo que esta visita equivalía al regreso simbólico a la escena de un crimen que él inició de manera deliberada.

"Hoy, el instigador de una insurrección regresa a la escena del crimen", dijo Pelosi en un comunicado. "El 6 de enero fue un crimen contra el Capitolio, que vio banderas nazis y confederadas ondeando bajo la cúpula que construyó Lincoln".

“Fue un crimen contra la Constitución y la transferencia pacífica del poder, en un intento desesperado por aferrarse a su puesto", concluyó.

PUBLICIDAD

Mira también: