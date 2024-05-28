Por qué los demócratas planean nominar a Biden como candidato presidencial de manera virtual (y antes de su tradicional convención)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será nominado formalmente como candidato presidencial demócrata de manera virtual antes de la convención de su partido, lo que le permitirá cumplir con los plazos para que su nombre esté en las boletas electorales del estado de Ohio.

Se trata de una decisión totalmente inusual, ya que es en la Convención Nacional Demócrata -que está prevista del 19 al 22 de agosto en Chicago- donde tradicionalmente se nomina formalmente al aspirante a la presidencia.

Sin embargo, el plazo que la ley de Ohio establece para que los partidos confirmen cuál es su candidato termina el 7 de agosto.

Los republicanos no tienen problemas porque su convención en la que nominarán a su candidato se celebra del 15 al 18 de julio.

Los legisladores de Ohio ya modificaron esta fecha límite en el pasado para adaptarse a los tiempos de ambos partidos, pero aún no lo habían hecho para Biden este año.

Por ello, fueron convocados a una sesión especial este martes por el gobernador Mike DeWine para abordar este tema.

La votación virtual, en una fecha aún por determinar, permitirá a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris obtener el visto bueno formal del partido a su candidatura.

Será un proceso muy similar al de 2020, cuando la convención se realizó a distancia debido a la pandemia de covid-19.

El encuentro de Chicago este año, por lo tanto, pasará a ser un acto simbólico con los candidatos formales ya elegidos previamente.

¿Cuándo se realizará la nominación virtual demócrata?

El Comité Nacional Demócrata no aclaró cuándo se realizará la nominación virtual, pero se espera que ocurra después del 4 de junio, cuando el Comité de Reglas y Estatutos del partido vote una resolución sobre el proceso de nominación.

“Joe Biden estará en las boletas electorales de Ohio y de los 50 estados, y los republicanos de Ohio están de acuerdo. Pero cuando llegó el momento de actuar, no lo hicieron, por lo que los demócratas aterrizaremos este avión por nuestra cuenta”, declaró en un comunicado Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata.

“A través de una nominación virtual, aseguraremos que los republicanos no puedan socavar nuestra democracia mediante incompetencia o trucos partidistas y que los habitantes de Ohio puedan ejercer su derecho a votar por el candidato presidencial de su elección”, agregó.

Mientras tanto, los legisladores de Ohio se reunieron este martes para abordar este tema en una sesión especial

Las negociaciones entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre una solución a la incertidumbre electoral de Biden en Ohio comenzaron el viernes. Hasta este martes, no se dio a conocer ningún acuerdo sobre una posible reforma electoral estatal.

Desde que Ohio cambió su fecha límite para confirmar candidatos de 60 a 90 días antes de la fecha de las elecciones generales, los legisladores de este estado tuvieron que modificar temporalmente ese requisito en 2012 y 2020, para que los candidatos de ambos partidos pudieran cumplir el trámite a tiempo.

Si la reforma electoral estatal sale nuevamente adelante esta vez, la votación virtual prevista para antes del 7 de agosto por los demócratas podría entonces ser cancelada para volver a sus planes originales de nominar a Biden en su convención.

