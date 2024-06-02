"Estoy bien con eso": Trump reacciona a la posibilidad de tener que ir a prisión

Video Trump será sentenciado el 11 de julio tras ser hallado culpable de todos los cargos en Nueva York

El expresidente Donald Trump dijo que está bien para él la posibilidad de tener que cumplir pena de cárcel o estar bajo arresto domiciliario luego del histórico veredicto que lo declaró culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

“Estoy bien con eso”, dijo el expresidente al canal de noticias Fox News en una entrevista que fue transmitida este domingo cuando se le preguntó sobre una posible condena de prisión.

Cada delito acarrea una pena de hasta cuatro años de cárcel. El juez Juan Merchán tiene la completa discreción sobre qué castigo imponer.

A Trump lo ayuda el hecho de que es una persona mayor -este 14 de junio cumple 78 años- lo que juega a su favor a la hora de analizarse si debe ir a la cárcel. También es su primer crimen y no se trata de delitos violentos, otros dos atenuantes.

Sin aportar ningún hecho que lo corrobore, Trump indicó que el público estadounidense no va a estar de acuerdo con eso. “No creo que el público lo soporte. No estoy seguro de que el público apoye” la condena de prisión.

En su primera intervención tras el veredicto, el expresidente lanzó el viernes pasado ataques contra el juez Merchán y continuó criticando el sistema de justicia penal de Nueva York mientras intenta presentar su condena por 34 delitos graves como combustible, no como un impedimento, para su candidatura a la Casa Blanca.

Trump ha hecho lo mismo en el pasado, cada vez que una decisión no lo favorece. La más grave acusación sin ninguna prueba fue decir en 2020 que le robaron las elecciones. Sus abogados interpusieron decenas de demandas estatales y ninguna de ellas fue aceptada por los jueces.

Sin embargo, muchos de sus seguidores le creyeron y tomaron violentamente el Capitolio el 6 de enero de 2021.

En esta ocasión intenta hacer lo mismo. En un mensaje destinado a galvanizar a sus seguidores, declaró: "Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacérselo a cualquiera".

Por ahora, el expresidente permanece fuera de prisión a la espera de la sentencia, prevista para el próximo 11 de julio. Le dijo a Fox News que no hizo nada malo y criticó a las personas “enfermas” involucradas en su condena.

“Estoy luchando por la Constitución”, dijo Trump, y agregó que el juicio había sido “más duro” para su familia que para él mismo. Hablando específicamente de su esposa, la exprimera dama Melania Trump, el expresidente dijo: “Ella está bien, pero creo que es muy difícil para ella. Quiero decir, ella está bien. Pero es… ya sabes, ella tiene que leer toda esta basura”.



Doce jurados designados por la Fiscalía y la propia defensa de Trump emitieron unánimemente el veredicto de culpabilidad en cada uno de los 34 cargos.

El expresidente republicano ha dicho que todo se trata de una cacería de brujas instalada por el presidente Biden, sin presentar ninguna evidencia. Lo cierto es que la investigación -que terminó con las acusaciones presentadas por la Fiscalía de Manhattan- se inició mucho antes de que Biden fuera presidente. Además los fiscales locales no trabajan para el Departamento de Justicia ni para ninguna oficina de la Casa Blanca.

De hecho, la investigación se inició durante el mandato del propio Trump luego de que el diario The Wall Street Journal publicó la exclusiva sobre los $130,000 entregados a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre la presunta relación sexual que tuvo con el exmandatario.

Ningún expresidente o virtual candidato de un partido se ha enfrentado jamás a una condena por un delito grave ni a la posibilidad de ir a prisión, y se espera que Trump mantenga sus problemas legales en el centro de su campaña.