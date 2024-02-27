Trump, Biden y los "no comprometidos" triunfan en las primarias de Michigan

Video ¿Los republicanos que votan por Nikky Haley lo harán por Donald Trump? El debate en Línea de Fuego

Joe Biden ganó la elección primaria presidencial del Partido Demócrata en Michigan, al igual que hizo Donald Trump en la del Partido Republicano en Michigan. El resultado es el que se esperaba, del lado demócrata porque el presidente no enfrenta oposición seria y del republicano porque Trump le llevaba hasta 30 puntos de ventaja a Nikki Haley en las encuestas.

Biden derrotó al representante de Minnesota Dean Phillips, su único oponente importante que queda en las primarias demócratas, quien quedó detrás de los votos "no comprometidos", la opción que promovieron los demócratas descontentos con el manejo que ha hecho el presidente Biden de la guerra en Gaza y su política hacia Israel, e incluso de Marianne Williamson, quien se retiró de la contienda hace semanas.



En cuanto a Trump, ya ha arrasado en los primeros cinco estados del calendario de primarias republicanas. Su victoria en Michigan sobre su último rival en las primarias, la exembajadora de la ONU Nikki Haley, se produce después de que el expresidente la derrotara por 20 puntos porcentuales en su estado natal de Carolina del Sur el sábado.

La campaña de Trump busca conseguir los 1,215 delegados necesarios para asegurar la nominación republicana en algún momento a mediados de marzo, aunque todavía se enfrentará a Haley en el llamado Supermartes del 5 de marzo, cuando 12 estados realicen primarias.

Lo que ven Biden y Trump más allá de sus triunfos en Michigan

Ambas campañas están observando los resultados del martes para algo más que si ganaron como se esperaba.

Los demócratas estaban observando de cerca los resultados del voto “no comprometido”, ya que Michigan se ha convertido en el epicentro de los miembros insatisfechos de la coalición de Biden que lo impulsó a la victoria en el estado (y a nivel nacional) en 2020.

Con el 95% de los votos escrutados, los votos "no comprometidos" se acercaban a los 101,000. La meta de sus promotores era lograr 10,000, que era la diferencia por la que Trump le ganó este estado péndulo a Hillary Clinton en 2016.

"Nuestro movimiento salió victorioso esta noche y superó enormemente nuestras expectativas. Decenas de miles de demócratas de Michigan… no están comprometidos con la reelección [del presidente Biden] debido a la guerra en Gaza”, dijo en un comunicado Layla Elabed, directora de campaña de Listen to Michigan.



Un gran número de votantes que elijan “no comprometidos” podría significar problemas importantes para Biden con partes de la base demócrata en un estado que no puede darse el lujo de perder en noviembre.