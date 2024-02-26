Guerra entre Israel y Hamas: Biden espera un alto al fuego y un acuerdo para liberar rehenes a inicios de la próxima semana

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego

El presidente Joe Biden dijo el lunes que espera que un alto al fuego entre Israel y Hamas, que detenga las hostilidades y permita la liberación de los rehenes restantes, pueda entrar en vigor a principios de la próxima semana.

“Mi asesor de seguridad nacional me dice que están cerca. Aún no han terminado. Mi esperanza es que el próximo lunes tengamos un alto al fuego”, dijo el mandatario a la prensa luego de ser cuestionado al respecto.

Biden hizo sus comentarios desde Nueva York, después de grabar una emisión del programa “Late Night With Seth Meyers”, de la cadena NBC.

En estos momentos se llevan a cabo negociaciones para un cese del fuego entre Israel y Hamas que permita la liberación de los rehenes que mantiene la milicia en Gaza a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos.

La propuesta de una pausa de seis semanas en los combates también incluiría el ingreso de cientos de camiones al día para la distribución de ayuda urgente en Gaza.

El asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, ya había avanzado este domingo en una entrevista en CNN que Estados Unidos, Israel, Egipto y Catar habían alcanzado un acuerdo sobre "las líneas básicas" para facilitar un alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

Los negociadores enfrentan un plazo no oficial del inicio del Ramadán — el mes sagrado de los musulmanes — alrededor del 10 de marzo, un periodo en el que, a menudo, se han intensificado las tensiones entre israelíes y palestinos.

Acusan a Israel de negarse a proporcionar ayuda

Human Rights Watch aseguró este lunes que Israel no ha cumplido con una orden del tribunal superior de las Naciones Unidas de proporcionar ayuda urgentemente necesaria a personas desesperadas en la Franja de Gaza, un mes después de que un fallo histórico en La Haya ordenara a Israel moderar su guerra.

En una respuesta preliminar a una petición sudafricana que acusaba a Israel de genocidio, el máximo tribunal de la ONU ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio en el pequeño enclave palestino.

Israel niega los cargos en su contra y dice que está luchando en defensa propia.

Casi cinco meses después de la guerra, están en marcha los preparativos para que Israel expanda su operación terrestre a Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, a lo largo de la frontera con Egipto, donde 1.4 millones de palestinos han buscado seguridad.

A primera hora del lunes, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el ejército había presentado al Gabinete de Guerra su plan operativo para Rafah, así como planes para evacuar a civiles de las zonas de batalla. No dio más detalles.

La situación en Rafah ha despertado preocupación mundial. Los aliados de Israel han advertido que debe proteger a los civiles en su batalla contra el grupo militante Hamas.



También el lunes, el Primer Ministro palestino Mohammed Shtayyeh presentó la renuncia de su gobierno y se espera que el Presidente Mahmoud Abbas nombre tecnócratas de acuerdo con las demandas estadounidenses de reforma interna. Estados Unidos ha pedido una Autoridad Palestina revitalizada para gobernar la Gaza de posguerra antes de una eventual creación de un Estado, un escenario rechazado por Israel.

En su fallo del 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel seguir seis medidas provisionales, incluida la adopción de “medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia” a Gaza.

Israel también debe presentar un informe sobre lo que está haciendo para cumplir con las medidas dentro de un mes. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo el lunes por la noche que había presentado dicho informe. Se negó a compartirlo o discutir su contenido.

Menos camiones de ayuda humanitaria

Israel dijo que 245 camiones con ayuda entraron a Gaza el domingo. Eso es menos de la mitad de la cantidad que ingresaba diariamente antes de la guerra.

Human Rights Watch, citando cifras de la ONU, observó una caída del 30% en el número promedio diario de camiones de ayuda que ingresaban a Gaza en las semanas posteriores al fallo del tribunal.

Dijo que entre el 27 de enero y el 21 de febrero, el promedio diario de entrada de camiones fue de 93, en comparación con 147 camiones por día en las tres semanas anteriores al fallo. El promedio diario cayó a 57, entre el 9 y el 21 de febrero, según muestran las cifras.

El grupo de derechos humanos dijo que Israel no estaba facilitando adecuadamente las entregas de combustible al norte de Gaza, el más afectado, y culpó a Israel de bloquear la llegada de la ayuda al norte, donde el Programa Mundial de Alimentos dijo la semana pasada que se vio obligado a suspender las entregas de ayuda.

“El gobierno israelí simplemente ha ignorado el fallo del tribunal y, de alguna manera, incluso ha intensificado su represión”, dijo Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch.

La Asociación de Agencias de Desarrollo Internacional, una coalición de más de 70 organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza y Cisjordania, dijo que casi ninguna ayuda había llegado a zonas de Gaza al norte de Rafah desde el fallo del tribunal.

Israel niega que esté restringiendo la entrada de ayuda y, en cambio, ha culpado a las organizaciones humanitarias que operan en Gaza, diciendo que grandes envíos de ayuda permanecen inactivos en el lado palestino del cruce principal. La ONU dice que no siempre puede llegar al cruce porque a veces es demasiado peligroso.

En algunos casos, multitudes de palestinos desesperados han rodeado camiones de reparto y los han despojado de suministros. La ONU ha pedido a Israel que abra más cruces, incluso en el norte, y que mejore el proceso.

La guerra, lanzada después de que militantes liderados por Hamas arrasaran el sur de Israel, matando a 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomando como rehenes a unas 250 personas, ha causado una gran devastación en Gaza.