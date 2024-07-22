Qué tiene que ver Kamala Harris con los emojis de cocos 🥥 y palmeras🏝️, los diagramas de Venn y el "brat" de Charli XCX

Video Kamala Harris resalta el legado de Biden en su primer mensaje tras la renuncia del presidente a la candidatura

Las nuevas generaciones tienen una nueva forma muy particular de referirse a la vicepresidenta Kamala Harris y han utilizado las redes sociales para difundir emojis, memes, frases y bromas para identificarla.

El más popular es el emoji de los cocos🥥, pero también el de las palmeras o cocoteros🏝️. Y aunque resulta un poco difícil encontrar la relación entre los emojis y Harris, todo viene de una historia que contó la vicepresidenta tiempo atrás.

PUBLICIDAD

El año pasado, Harris hablaba en la Casa Blanca sobre educación cuando citó un comentario que su madre hacía a menudo durante su infancia.

“A veces nos regañaba y nos decía: 'No sé qué les pasa a ustedes, los jóvenes. ¿Creen que han caído de un cocotero? Existen en el contexto de todo lo que viven y de lo que vino antes que ustedes'”, contó Harris.

La extraña anécdota, junto con videos de ella bailando, su risa a veces incómoda y algunas de sus otras anécdotas ligeramente desconcertantes, se convirtieron en una fuente para que el internet hiciera de las suyas y comenzaran a surgir estas tendencias de publicar emojis, memes y videos.

Y ahora, tras su posible nominación como candidata demócrata a la presidencia, la anécdota del cocotero y los emojis resurgieron en las redes sociales.

El senador Brian Schatz de Hawaii compartió en X (antes Twitter) una foto de él escalando una palmera o cocotero y escribió: “Señora vicepresidenta, estamos listos para ayudar”.

Madam Vice President, we are ready to help. pic.twitter.com/y8baSx44FL — Brian Schatz (@brianschatz) July 22, 2024



También el gobernador de Colorado, Jared Polis, hizo una publicación en X con solo tres emojis 🥥🌴🇺🇸, haciendo referencia a Kamala, luego de que el presidente Joe Biden la eligiera como su relevo en la campaña demócrata.

🥥 🌴 🇺🇸 — Jared Polis (@jaredpolis) July 21, 2024

"¿Creen que me acabo de caer de un cocotero?", publicó el gobernador de Illinois, JB Pritzker, poco después de descartarse como rival de Harris y respaldarla en su candidatura.

¿De dónde viene el término KHive?

Otro término de las nuevas generaciones para demostrar su apoyo a Kamala Harris es el término “KHive”.

PUBLICIDAD

Esto podría traducirse como que son fanáticos de la vicepresidenta y forman parte de su grupo de simpatizantes, de su colmena ( hive, en inglés).

El término original proviene de un grupo de fans de la cantante Beyonce, que se consideraban parte del “Beyhive”, que pronunciado en inglés suena como “beehive”, que en español significa colmena y ahora el terminó se utiliza en la comunidad online del club de fans o de simpatizantes de Harris como 'KHive'.

Este término ha sido utilizado desde las elecciones de 2020 cuando Harris buscaba la vicepresidencia como compañera de campaña de Biden.

Incluso cuando Harris se unió a la campaña de Biden en marzo de 2020, la campaña del demócrata publicó un video en el que Biden pregunta a Harris si el #KHive lo apoyaría.

“kamala ES brat”

La fiebre de los memes de Harris podría ayudarle a la demócrata a conectar con la Generación Z. Aun así, el internet es voluble, y la campaña de Harris caminará sobre una delgada línea en su intento de captar el voto de los jóvenes.

“Es probable que los esfuerzos de Harris parezcan más auténticos, incluso divertidos”, escribió Charlie Warzel en The Atlantic.

Su primer intento de conectar con los jóvenes parece haber sido un éxito: ya que el equipo de campaña renombró la cuenta de la campaña de Harris en la red social X con un logotipo verde lima inspirado en la portada del álbum 'Brat' de la cantante Charli XCX.

La campaña de Kamala imitó la portada del disco de Charli XCX. Imagen Cuenta de X de Kamala Harris HQ

El álbum, publicado en junio, ha sido un éxito, con la canción “brat”, que Charli XCX define como “esa chica que es un poco desordenada y le gusta la fiesta y tal vez decir algunas tonterías a veces”.

PUBLICIDAD

Sumándose a la tendencia, Charli XCX publicó “kamala IS brat” en redes sociales en las horas posteriores al anuncio de Biden de dejar la candidatura demócrata.

Hasta este lunes, el pequeño mensaje de Charli XCX se ha compartido 46,000 veces y tiene 279,000 reacciones. “Este tuit llegará a más jóvenes que un anuncio por cable de un millón de dólares”, publicó un usuario en X.

“Voto Brat asegurado”, coincidió el congresista de Florida Maxwell Frost, de 27 años.

El diagrama de Venn como impulso a la campaña de Harris en internet

Otro de los símbolos tiene que ver con las matemáticas.

"Me encantan los diagramas de Venn", dijo Harris durante un evento en 2022. "Hay algo en esos tres círculos y el análisis de dónde está la intersección, ¿verdad?"

El Comité Nacional Republicano publicó un clip del comentario en YouTube como una forma de criticar a Harris. Pero muchos de los que comentaron las publicaciones de la cuenta expresaron su propio amor por la herramienta de teoría de conjuntos, q ue muestra áreas de similitud superpuestas.

La campaña de Harris ahora también ha aprovechado el momento, con su operación de respuesta rápida publicando su propio diagrama de Venn en X que muestra “hacer responsable a Trump” como la intersección de las operaciones de Biden y Harris.



Con celebridades participando en las tendencias de los cocos y cocoteros en redes sociales, surgió una oleada de atención a la candidatura de Harris que podría ayudar a revertir la apatía de los estadounidenses por lo que habían sido unas elecciones generales en gran medida binarias entre Biden y el candidato del Partido Republicano, Donald Trump.

PUBLICIDAD

También podría ser una forma de que la campaña de Harris resonara entre los votantes más jóvenes, un grupo que los demócratas necesitan en noviembre.

Los votantes más jóvenes ya estaban ligeramente más en sintonía con Harris que con Biden, dice Cory Alpert, un miembro del personal de la campaña 2020 de Pete Buttigieg y exmiembro del personal de avanzada de la Casa Blanca de Biden.

Las nuevas generaciones ya pasan mucho tiempo en línea y están acostumbradas a reenviar y compartir rápidamente el contenido, por lo que tal vez el momento meme de Harris estaba destinado a muchos de ellos, opina Alpert.

Mira también: