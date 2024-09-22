Trump descarta postular a la presidencia en 2028 si pierde las elecciones de este noviembre

Video Harris lidera la intención de voto en Pensilvania, estado que puede definir las elecciones, según encuesta

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si pierde la elección del próximo noviembre no cree que vuelva a postularse en 2028, según una entrevista difundida este domingo.

"No, no me veo (postulando de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto", respondió el expresidente de 78 años a una pregunta específica sobre ese tema en el programa Full Measure con Sharyl Attkisson.

Trump dijo, sin embargo, que espera tener "éxito" en las urnas este 5 de noviembre.

La carrera entre el republicano y la candidata demócrata, Kamala Harris, está muy ajustada y no está claro que ocurrirá en los estados clave, en donde muy probablemente se decidirá la elección.

El Partido Demócrata vio resurgir su respaldo después de que el presidente Joe Biden, de 81 años, se retiró de la contienda tras un pésimo desempeño en un debate televisivo contra Trump y ahora algunas encuestas le dan incluso una muy pequeña ventaja a Harris por encima del expresidente.

Trump perdió ante Biden en 2020, pero se negó a aceptar la derrota y diseminó entre sus simpatizantes la idea de que la elección le fue "robada", así como diversas teorías de la conspiración. Una encuesta de la organización no partidista World Justice reveló que casi la mitad de los republicanos dice que no aceptará los resultados de las elecciones presidenciales si el expresidente Donald Trump resulta vencido.

