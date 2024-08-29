¿Violó Trump la ley federal con su polémica visita al Cementerio Nacional de Arlington?

Video Visita de Donald Trump al Cementerio Nacional desata polémica y críticas: hubo un altercado en el lugar

Nuevamente el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump se ve envuelto en un embrollo legal por presuntamente haber quebrantado la ley federal que rige el funcionamiento de los cementerios militares de la nación al haber grabado imágenes en el Cementerio Nacional de Arlington que fueron usadas en un video de campaña publicado en la red social TikTok.

Por ahora el episodio se ha mantenido centrado en el escándalo suscitado por una disputa con un miembro del personal del cementerio, que según múltiples reportes llegó a ser física, quien trató de impedir la entrada de un fotógrafo que acompañaba a Trump cuando este llegó al lugar para ofrecer una ofrenda en honor a los 13 miembros de las fuerzas armadas fallecidos durante un ataque en Kabul en 2021.

El Ejército de Estados Unidos dijo que “consideraba el asunto cerrado”.

¿Ceremonia conmemorativa o acto de campaña electoral?

En un comunicado el martes confirmando el incidente, el cementerio explicó que "la ley federal prohíbe las campañas políticas o las actividades relacionadas con las elecciones dentro de los Cementerios Militares Nacionales del Ejército, incluyendo la entrada de fotógrafos, creadores de contenido o cualquier otra persona que asista con fines o en apoyo directo de la campaña de un candidato político partidista".

La ley presuntamente violada por Trump y su campaña está contenida en la sección del Código de Regulaciones Federales que rige la conducta en servicios y ceremonias conmemorativas en los cementerios militares nacionales del ejército

Tal sección específica que:

(a) “El director ejecutivo de los Cementerios Militares Nacionales del Ejército debe garantizar la santidad de los eventos ceremoniales y conmemorativos públicos y privados”.

(b) “Todos los servicios y ceremonias conmemorativas dentro de los Cementerios Militares Nacionales del Ejército, que no sean ceremonias oficiales, tendrán un propósito puramente conmemorativo”.

(c) “Los servicios y ceremonias conmemorativas en los Cementerios Militares Nacionales del Ejército no incluirán actividades políticas partidistas”.

Para que exista una verdadera violación de la ley, la presencia del fotógrafo de la campaña de Trump debió haber tenido un propósito político partidista.

Trump visitó el cementerio acompañado de miembros del personal de su campaña, la cual en los últimos días ha estado tratando de culpar a la vicepresidenta Kamala Harris por la caótica retirada de Afganistán de 2021.

Además, en el video publicado por Trump en TikTok con imágenes de su visita al Cementerio Nacional de Arlington se escucha a Trump diciendo: "Y luego se hicieron cargo de ese desastre: la salida de Afganistán" y un título que lee : "Nunca debería haber sucedido", claramente criticando al gobierno del presidente Joe Biden.

La campaña alega que Trump fue invitado por los familiares de algunos de los caídos y que la presencia del fotógrafo fue autorizada por ellos, a pesar de que personas privadas no pueden crear excepciones a las leyes federales. Algunos de estos familiares hablaron en la Convención Nacional Republicana.

Incidente desafortunado

Los 13 militares caídos en 2021 están enterrados en la Sección 60 del cementerio, una sección de 14 acres del camposanto reservada para los caídos en las guerras de Irak y Afganistán, por lo que no solo están enterrados allí los soldados relacionados a las personas que invitaron a Trump a la ceremonia.

La familia del sargento mayor Andrew Marckesano, quien se suicidó en 2020 y fue enterrado en la Sección 60 del Cementerio Nacional de Arlington, dijo a The New York Times que la tumba de Marckesano fue captada en las fotografías de Trump.

La periodista del The New York Times Maggie Haberman, quien reportó la historia, dijo a CNN que "la familia Marckesano no fue contactada ni se le pidió permiso, pero su lápida ahora se ve en el video de TikTok desde atrás". Haberman dijo además que el frente de la lápida con el nombre del soldado aparece en fotos publicadas en línea con Trump con los pulgares arriba.

En un comunicado hecho público el jueves, el Ejército de Estados Unidos dijo que "los participantes en la ceremonia del 26 de agosto y la posterior visita de la Sección 60 fueron informados de las leyes federales, las regulaciones del Ejército y las políticas del Departamento de Defensa, que prohíben claramente las actividades políticas en los terrenos del cementerio”.

“Un empleado del Cementerio Nacional de Arlington (ANC) que intentó garantizar el cumplimiento de estas reglas fue hecho a un lado abruptamente", continuó el comunicado.

"Este incidente fue desafortunado, y también es desafortunado que el empleado de la ANC y su profesionalismo hayan sido atacados injustamente. El ANC es un santuario nacional para los caídos en las Fuerzas Armadas y su dedicado personal seguirá garantizando que las ceremonias públicas se lleven a cabo con la dignidad y el respeto que merecen los caídos de la nación”, concluye el comunicado.

El representante demócrata por Virginia Gerry Connolly, que representa al norte del estado, está pidiendo más información sobre el incidente.

