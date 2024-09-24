Acusan de intento de asesinato al hombre armado que acechó a Trump en su campo de golf en Florida

Video Acusan formalmente a Ryan Wesley Routh de intento de asesinato al expresidente Donald Trump

El hombre sospechoso de tratar de matar a Donald Trump en un campo de golf en Florida el pasado 15 de septiembre fue oficialmente acusado este martes de intento de asesinato, entre otros cargos adicionales.

Hasta ahora, la Fiscalía solo había acusado a Ryan Wesley Routh de tenencia ilegal de un arma y de poseer un arma con el número de serie borrado.

Pero este martes, un gran jurado le imputó los cargos de "intento de asesinato de un importante candidato presidencial", "posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento" y "asalto a un oficial federal".

"La violencia contra funcionarios públicos pone en peligro todo lo que representa nuestro país", dijo en un comunicado el fiscal general de EEUU., Merrick B. Garland.

"El Departamento de Justicia no tolerará la violencia que ataca el corazón de nuestra democracia, y encontraremos y haremos rendir cuentas a quienes la perpetren", agregó.

La jueza Aileen Cannon se hace cargo del caso por el intento de asesinato de Trump

El lunes, la Fiscalía dio a conocer una carta manuscrita de Routh en la que detallaba su plan de matar a Trump y lamentaba no haberlo logrado.

En el manuscrito, el sospechoso confesó: "Este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".

También este lunes, un juez federal decidió mantener a Routh en prisión, al alegar que existía un riesgo de fuga del detenido y que supone un peligro para la comunidad.

El caso fue asignado de forma aleatoria a Aileen Cannon, una jueza nominada bajo el gobierno de Trump que el pasado mes de julio causó una gran polémica cuando decidió desestimar una causa penal contra Trump por el mal manejo de los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago, su residencia del sur de Florida.

Cannon tomó esa decisión al considerar inconstitucional el nombramiento del fiscal especial Jack Smith, encargado por el Departamento de Justicia de llevar a cabo la investigación por los documentos que el expresidente tenía en su residencia y se negó repetidamente a entregar.

¿Cómo fue el aparente intento de asesinato de Trump en Florida?

La policía detuvo a Ryan Wesley Routh, de 58 años, poco después de que se fugara cuando agentes del Servicio Secreto estadounidense lo encontraron armado cerca del campo de golf donde jugaba el expresidente.

Según el FBI, el acusado viajó a Florida el 14 de agosto y permaneció ahí hasta su arresto.

Durante ese periodo, su celular conectó varias veces con las torres de telefonía móvil situadas cerca del club de golf de Trump, en West Palm Beach, y de su residencia de Mar-a-Lago.

Antes de que un agente del Servicio Secreto lo viera, Routh pasó cerca de 12 horas en el club de golf del candidato republicano a la presidencia.

Trump sobrevivió a otro intento de asesinato durante un mitin celebrado en Pensilvania el 13 de julio. En aquella ocasión, un hombre abrió fuego contra él, hiriéndole en una oreja y matando a una persona del público.

