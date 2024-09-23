Nuevos datos del FBI confirman que asesinatos en EEUU disminuyeron en 2023, pese a dichos de Trump sobre una "ola de delincuencia"

Video La inseguridad obliga al cierre de una tienda In-N-Out en California, ¿es culpa de las leyes?

Los crímenes violentos en Estados Unidos disminuyeron un 3% en 2023 respecto al año anterior, según las estadísticas publicadas este lunes por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Entre los crímenes con un mayor descenso se encuentran el asesinato y el homicidio voluntario, que registraron un descenso del 11.6%, mientras que el número de violaciones experimentó un descenso del 9.4%.

Las cifras de asaltos agravados muestran una caída del 2.8 % y las de robos disminuyeron en 0.3%.

Estos datos oficiales contradicen las afirmaciones del expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, quien en varias ocasiones ha denunciado sin pruebas una "ola de delincuencia" en el país de la que culpa en buena parte a los inmigrantes y pone en tela de juicio las estadísticas del FBI.

Por su parte, hubo también una caída del 2.4% en los ataques a la propiedad a lo largo de 2023. Los robos cayeron un 7.6% y los hurtos un 4.4%, mientras que los robos de vehículos sufrieron un incremento del 12.6%.

El FBI añadió que las denuncias de delitos de odio disminuyeron un 0.6 % en 2023, hasta las 10,627.

Los homicidios en EEUU tras la pandemia

Durante la presentación del informe, un funcionario del FBI dijo este lunes que siguen la misma metodología "desde hace décadas" para publicar estos datos.

La delincuencia se había disparado durante la pandemia de coronavirus, y los homicidios aumentaron casi un 30% en 2020 con respecto al año anterior. Esto supuso el mayor incremento en un año desde que el FBI comenzó a llevar registros.

El aumento no tiene una explicación fácil, aunque expertos dijeron que entre los posibles factores se encuentran la enorme perturbación causada por la pandemia, la violencia armada, las preocupaciones por la economía y el estrés intenso causado por las consecuencias del covid-19.

Según los datos del FBI, los delitos violentos en EEUU descendieron en 2022 a niveles cercanos a los anteriores a la pandemia.

El año pasado continuó descendiendo, y la tasa pasó de unos 377 delitos violentos por cada 100,000 habitantes en 2022 a unos 364 en 2023. Esta tasa es ligeramente superior a la de 2019.

Biden y Harris se alegran de los datos a la baja de crímenes violentos

El presidente de EEUU, Joe Biden, se congratuló de la disminución en la tasa de homicidios y de que el crimen violento se acerque a "su nivel más bajo en 50 años".

"La única manera de continuar este progreso es invertir en lo que funciona. Por eso, seguiré urgiendo al Congreso para que financie 100,000 agentes adicionales de policía y una Agencia del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos fuerte", dijo Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

El presidente instó también a invertir en programas de intervención en comunidades violentas y a emprender reformas de seguridad "de sentido común" sobre armas de fuego, que incluyan un veto a las armas de asalto.

“Los nuevos datos presentados hoy por el FBI confirman que nuestros esfuerzos dedicados y asociaciones de colaboración con las fuerzas del orden están funcionando”, dijo por su parte la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

“La delincuencia violenta se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 50 años. Aunque hemos hecho grandes progresos, no vamos a detenernos ahora”, añadió la candidata presidencial demócrata, quien destacó como algunos de los puntos fuertes de su gobierno en este aspecto el mayor apoyo brindado a autoridades locales y los esfuerzos para el control de armas y la prevención del delito.

Ni Trump ni su equipo de campaña se pronunciaron hasta el momento sobre los nuevos datos publicados este lunes por el FBI.

La delincuencia violenta se ha convertido en un punto central en la carrera presidencial de 2024, con el expresidente Trump afirmando recientemente que la delincuencia está “por las nubes” bajo el gobierno del presidente Biden.

Sin embargo, los datos oficiales muestran que, incluso con el aumento de la pandemia de 2020, la delincuencia violenta se ha reducido drásticamente en EEUU desde la década de 1990.

