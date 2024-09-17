Las principales dudas que deja el aparente intento de asesinato de Trump en Florida

Video Esto se sabe del sospechoso del posible intento de asesinato contra Trump: tiene antecedentes criminales

Donald Trump elogió este lunes el "excelente trabajo" del Servicio Secreto al capturar al sospechoso de un segundo intento de asesinato en su contra.

Durante una conversación en la red social X, el expresidente dio detalles sobre el presunto intento de magnicidio que sufrió el domingo en un campo de golf en West Palm Beach, Florida.

"Fue algo bastante complicado, pero salió bien. El Servicio Secreto hizo un excelente trabajo y tienen al hombre tras las rejas, y esperemos que esté allí por mucho tiempo", explicó Trump sobre el sospechoso, identificado como Ryan Wesley Routh.

Según contó, el magnate se encontraba jugando al golf con amigos cuando se escucharon disparos y el Servicio Secreto lo evacuó rápidamente.

El republicano aplaudió también la colaboración de una persona que vio al sospechoso huir y que fotografió la matrícula de su vehículo, lo que facilitó que las autoridades pudieran localizarlo y arrestarlo.

Sin embargo, lo cierto es que este caso deja unas cuantas interrogantes que las autoridades continúan investigando para esclarecer todo lo que rodea a este aparente intento de asesinato. Estas son algunas de esas dudas:

Cuáles eran las intenciones y la motivación del sospechoso del aparente intento de asesinato contra Trump

Los detalles sobre la posible motivación del sospechoso para supuestamente tratar de llevar a cabo el asesinato de Trump no fueron revelados inicialmente.

Publicaciones de Routh en internet no despejaron estas dudas, dado que sus comentarios revelan posturas políticas cambiantes. Aunque en el pasado mostró su apoyo tanto por demócratas como por los republicanos, el sospechoso se define como “independiente”.

Sin embargo, la mayor incógnita sobre el suceso es saber cuáles eran realmente las intenciones del sospechoso y cuál era su plan, después de que este lunes las autoridades revelaran importantes y llamativos detalles sobre su actuación.

Entre otros, se supo que el hombre acampó fuera del campo de golf con comida y un fusil. Allí pasó casi 12 horas, antes de que un agente del Servicio Secreto viera su arma sobresalir de unos arbustos y abriera fuego contra él, provocando su huida.

También se reveló que el detenido no disparó nunca su arma, ni contra el expresidente ni contra los agentes de seguridad.

El director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, comentó que el hombre “no tuvo al expresidente en su campo de visión”.

Cómo Ryan Wesley Routh supo que Trump estaría jugando golf si no estaba previsto en su agenda

Trump había regresado a Florida este fin de semana de una gira por la Costa Oeste que incluyó un mitin el viernes por la noche en Las Vegas y una recaudación de fondos en Utah.

Pero su campaña no había informado sobre ningún plan público para Trump el domingo, cuando acabó jugando en un club de golf de su propiedad en Palm Beach, Florida.

Por eso, aunque a menudo pasa la mañana jugando antes de almorzar en el club, otra de las dudas que deja este caso es cómo el sospechoso supo que el expresidente se encontraría en Mar-a-Lago practicando deporte.

El director interino del Servicio Secreto de EEUU, Ronald Rowe, reiteró este lunes que el golf no estaba en la agenda de Trump, por lo que su equipo elaboró entonces un plan de seguridad específico para ello.

"Y ese plan de seguridad funcionó", afirmó.

La duda de si el sospechoso del aparente intento de asesinato contra Trump actuó solo

Aunque el sospechoso estaba solo cuando fue descubierto por un agente en las cercanías del campo de golf, las autoridades no descartan del todo que pueda haber contado con ayuda de otras personas en su intento de atentado.

Jeffrey Veltri, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Miami, dijo el lunes que la investigación seguía en curso y que trabajan para confirmar si efectivamente Routh actuó solo.

Sin embargo, reconoció que hasta el momento no disponían de información que sugiera que el hombre estuviera actuando con alguien más.

Por qué Ryan Wesley Routh solo fue acusado de cargos relacionados con posesión de armas de fuego

Aunque el FBI confirmó que investiga el suceso como "un intento de asesinato”, el sospechoso solo fue acusado formalmente de dos cargos federales relacionados con armas de fuego.

En concreto, enfrenta un cargo de posesión de arma de fuego pese a haber sido condenado previamente por un delito grave (lo que le impedía volver a portar una) y otro por poseer un arma de fuego con el número de serie borrado. Afronta un máximo de 20 años en prisión y $500,000 en multas.

Sin embargo, autoridades destacaron que la investigación aún estaba “en sus primeras etapas”, por lo que no se descarta que Routh pueda acabar afrontando otros cargos federales y estatales.

De hecho, encargados de la investigación están entrevistando a testigos, así como a familiares y excolegas del sospechoso. También están ejecutando órdenes de registro de teléfonos celulares, un vehículo y aparatos electrónicos del hombre.

