Quién es Ryan Wesley Routh, sospechoso de intentar asesinar a Trump: activista defensor de Ucrania con antecedentes penales

Mientras el expresidente Donald Trump caminaba este domingo entre los hoyos 5 y 6 del Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida, uno de los agentes del Servicio Secreto encargado de su protección divisó el cañón de un rifle AK con una mira sobresaliendo entre los arbustos y disparó varias veces contra quien estuviera empuñándolo. No hubo heridos.

El sospechoso, que estaba a entre 300 y 500 yardas de donde jugaba golf el exmandatario, soltó todo y huyó en su auto, pero un testigo consiguió fotografiarlo y su matrícula fue rápidamente compartida por las autoridades, por lo que poco después agentes del condado de Martin lo detuvieron en la I-95, justo al norte del condado de Palm Beach. El hombre, que iba desarmado, no opuso resistencia.

Entre los arbustos dejó evidencias incriminatorias, como un fusil tipo AK-47 con mira telescópica, dos mochilas con azulejos de cerámica para aumentar la protección de un chaleco antibalas, y una cámara GoPro. “Todo este montaje indica un nivel muy alto de planificación previa”, dijo a CNN Andrew McCabe, quien fuera subdirector del FBI.

Más tarde, varios reportes de medios, citando a funcionarios, identificaron al sospechoso como Ryan Wesley Routh, un hombre de 58 años que vivió la mayor parte de su vida en Carolina del Norte y con actual residencia oficial en Kaaawa, Hawaii.

El FBI, que puso en marcha una investigación sobre lo ocurrido, calificó el incidente como un "aparente intento de asesinato" contra Trump, apenas dos meses después de otro atentado contra el candidato republicano en un mitin de campaña en Pensilvania, en el cual resultó levemente herido en una oreja.

En esta ocasión el agresor es un hombre de mayor edad, que ha criticado abiertamente a Trump en redes sociales, aunque de sus publicaciones se puede inferir que en algún momento votó por él.



El fiscal estatal del condado de Palm Beach indicó a la agencia AP que Routh será acusado inicialmente a nivel estatal, pero también podría enfrentar cargos federales.

Una fuente policial citada por CNN dijo que los investigadores esperan que, antes de cualquier posible proceso penal, una corte federal del sur de Florida pida “una evaluación de salud mental” del sospechoso.

¿Quién es Ryan Wesley Routh y qué pudo llevarlo a presuntamente atentar contra la vida del candidato republicano?

Ryan Wesley Routh y su defensa de Ucrania

Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, Ryan Wesley Routh se convirtió en un ferviente activista pro-ucraniano. Según él mismo contó en una publicación aparentemente de su autoría, viajó a la frontera entre Polonia y Ucrania para alistarse para pelear, pero fue rechazado, por su edad y su falta de experiencia militar.

Varios medios y agencias de prensa le entrevistaron en 2022 en Kiev, como un ciudadano estadounidense que formaba parte de una manifestación en apoyo a las tropas ucranianas que defendían Mariupol.

En esta foto de la agencia AP, aparece vestido de azul con la bandera estadounidense en la espalda y una bufanda y camiseta también con la bandera estadounidense, sosteniendo una pancarta que decía: “No podemos tolerar la corrupción y el mal durante otros 50 años. Acabemos con Rusia por nuestros hijos”.

Ryan Wesley Routh en una manifestación a favor de las tropas ucranianas en Kiev, el 30 de abril de 2022. Imagen Efrem Lukatsky/AP



Kathleen Shaffer, al parecer pareja sentimental de Routh, y que también aparece empadronada en la residencia de Hawaii en la que vivía Routh, según un reporte del diario The Washington Post, creó una publicación en 2022 en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para su prometido, quien “puso en suspenso su vida en casa y viajó a Kiev en abril para apoyar al pueblo de Ucrania".

Según esa publicación, que ha sido eliminada de la plataforma, el hombre tenía previsto permanecer al menos 90 días en Ucrania y alojarse en un albergue con una unidad militar, además de coordinar a los voluntarios internacionales. También decía que había ayudado a “enviar 120 drones al frente". La petición logró recaudar $1,865 de un objetivo de $2,500.

Sin embargo, tras conocerse la noticia del presunto atentado contra Trump el domingo tanto las fuerzas ucranianas como la llamada Legión Internacional de Ucrania han buscado dejar claro que él no pertenecía a sus filas.

"No sirvió aquí y no tiene vínculos con las estructuras estatales, eso es seguro. Entró en Ucrania como cualquiera, solo como un partidario, hay mucha gente así", dijo a la AFP un alto funcionario ucraniano que habló bajo condición de anonimato.

Oleksandr Shauri, un oficial representante del Departamento de Coordinación de Extranjeros del Comando de Fuerzas Terrestres de Ucrania, dijo a la agencia AP que Routh nunca ha servido en el ejército ucraniano ni ha colaborado en ninguna capacidad, aunque durante los últimos dos años y medio contactó en repetidas ocasiones con la Legión Internacional, para compartir lo que Shahuri describió como "ideas sin sentido" y planes "delirantes".

Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitió una declaración en la red social X en la que se dice alegre por saber que Trump está a salvo y no hubo mayores daños por el incidente. “Es bueno que el sospechoso del intento de asesinato haya sido detenido rápidamente. Este es nuestro principio: el Estado de derecho es primordial y la violencia política no tiene cabida en ningún lugar del mundo", escribió.

Ryan Wesley Routh: presunto autor de un libro autoeditado en venta en Amazon

Ryan Westly Routh al parecer es autor de un libro autoeditado en venta en Amazon en versión Kindle por $2.99 y en el cual Routh terminaba mostrándose decepcionado con la situación en Ucrania, en una guerra que califica en el texto de "imposible de ganar".

En las 291 páginas del libro, el autor también habla de otros temas, como la toma de Afganistán por los talibanes o la amenaza china sobre Taiwán. En una de sus publicaciones en redes Routh hizo un llamado a que los refugiados y soldados afganos fueran a pelear por Ucrania.

“Di toda la motivación y energía que pude reunir por Ucrania y me quedé con las manos vacías”, dijo en el libro, en el que describen, entre otros empeños, su infructuoso proyecto de construir drones para el ejército ucraniano con un equipo internacional de ingenieros.

Video Biden y Harris reaccionan al posible atentado contra Donald Trump: "Se sienten aliviados de que esté a salvo"



En su libro Ryan Routh también habla sobre Donald Trump, a quien califica de "idiota", "bufón" y "tonto" y culpa de haberse salido del trato nuclear con Irán en 2018 lo que empujó a Teherán a acercarse a Moscú, a quien ahora le suministra drones para su invasión a Ucrania, puntualizó un informe de CNN.

Routh comparó al régimen de Nicolás Maduro con el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021. “Hemos reflejado los devastadores acontecimientos (de Venezuela) nuestra propia catástrofe del 6 de enero perpetrada por Donald Trump y su grupo antidemocrático”, escribió Routh.

Sin embargo, sus palabras dejaron ver que al menos una vez habría votado por él, de lo que se muestra arrepentido y dice asumir la parte de culpa que le toca por eso: "Soy lo suficientemente hombre como para reconocer que juzgué mal y cometí un terrible error”.

En junio de 2020, Routh publicó un tuit dirigido al entonces presidente Donald Trump diciéndole que ganaría la reelección si emitía una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia procesara la mala conducta policial, informó la AP. Ese mismo año también mostró en las redes su apoyo a la campaña presidencial de Tulsi Gabbard, excongresista por Hawaii que luego abandonó el Partido Demócrata y apoyó a Trump.

Routh fue registrado en Carolina del Norte en 2012 como votante "no afiliado", aunque este año votó en las primarias demócratas de ese estado en marzo, según registros públicos, que también muestran que desde 2019 el hombre hizo 19 pequeñas donaciones por un total de $140 a ActBlue, un comité de acción política que apoya a los demócratas.

Tras el intento de asesinato a Trump en julio en Pensilvania, el hombre hizo una publicación llamando al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris a visitar a los heridos en el tiroteo del mitin en el que ocurrió el atentado y a acudir al funeral del jefe de bomberos que murió.

El pasado criminal de Ryan Wesley Routh

Ryan Wesley Routh no es desconocido para las fuerzas del orden de Greensboro, Carolina del Norte, en donde vivió durante buen tiempo y en donde tuve múltiples choques contra la policía.

En 2002 fue condenado por posesión de un "arma de destrucción masiva", de acuerdo con registros en línea del Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte, que no especifica de qué tipo de arma se trataba.

En diciembre de ese mismo año una nota del periódico local News & Record de ese año citaba que un hombre con su mismo nombre se había atrincherado en un edificio de United Roofing durante tres horas con una ametralladora, tras haber sido detenido por una infracción de tráfico. Tras ese tiempo, la policía finalmente lo arrestó sin que se registraran heridos.



Tras declararse culpable de varios cargos, el delito por arma de destrucción masiva fue retirado, de acuerdo con un reporte de The Washington Post, que cita a registros públicos.

Ya en los 90 había tenido problemas menores con la ley por emitir cheques sin fondos y también fue acusado de otros delitos menores por atropello y fuga, resistencia al arresto y una violación de la ley relacionada con un arma.

El joven Ryan Wesley Routh, un "superciudadano"

Sin embargo, no todos sus contactos con el cumplimiento de la ley fueron problemáticos.

En 1991, cuando tenía 25 años, apareció con abrigo y corbata en una foto para un periódico local como parte de una noticia que destacaba su labor de ciudadano ejemplar que intervino para ayudar a una mujer contra un presunto violador.

Entonces, la sección de Greensboro de la Unión Internacional de Asociaciones de Policía lo otorgó un reconocimiento y en el artículo lo calficaban como "superciudadano".

En declaraciones a CNN, el domingo, su hijo, Oran Routh, lo calificó como “un padre cariñoso y atento” y un “hombre honesto y trabajador”. “No sé qué ha pasado en Florida, y espero que las cosas simplemente se hayan sacado de proporción”, declaró.

Ryan Wesley Routh y su pequeña empresa de construcción en Hawaii

Según los registros, Ryan Routh se mudó a Kaaawa, en la isla Oahu de Hawaii, en 2018. Allí él y su hijo operaban una empresa de construcción de "cobertizos", según una versión archivada de la página web de la empresa.

De acuerdo con su Linkedin, en 2018 fundó una empresa llamada 'Camp Box Honolulu' en Hawaii, que construye unidades de almacenamiento y minicasas.

Una columna de 2019 del periódico local Honolulu Star-Advertiser, lo menciona y entrevista por haber donado estructuras de ese tipo para personas sin hogar.

“Como comunidad, si todos pudiéramos unirnos y juntar nuestros recursos, sería sumamente beneficioso”, dijo entonces a ese medio. “Estamos cansados de ver a personas sin hogar por toda la isla sin ningún lugar a donde ir”, agregó.

