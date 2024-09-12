Video ¿Opera realmente en Estados Unidos la banda de El Tren de Aragua?

En los últimos dos años, la Policía de El Paso ha acudido decenas de veces al hotel Gateway en una calle en el centro de la ciudad. Han hallado drogas y armas, migrantes viviendo en pisos que habían sido condenados y personas agredidas, según una demanda presentada por la fiscal del condado El Paso, Christina Sánchez, a la que tuvo acceso Univision Noticias. En el último mes, sospechan que entre sus huéspedes hubo miembros de la megabanda venezolana Tren de Aragua.

En una declaración jurada que es parte del paquete de documentos de la demanda, el oficial del Departamento de Policía de El Paso, Samuel A. Medina, narra que el 23 de agosto de 2024 dos agentes respondieron a una llamada por un incidente de violencia. Mientras recorrían el segundo piso del hotel, vieron humo saliendo de una habitación. Los huéspedes eran una pareja de venezolanos que explicaron que tenían autorización de la gerencia del hotel para cocinar dentro del cuarto, aunque hubiera sido prohibido por bomberos.

PUBLICIDAD

El agente cuenta que el hombre tenía tatuado en su brazo una corona y patas de animal. "Han notado una tendencia de venezolanos que llevan el mismo tatuaje, lo que representa una asociación con la pandilla Tren de Aragua", se lee en la declaración. Según Medina, él y su compañero de patrullaje habrían interactuado con más de 10 venezolanos que trabajaban en el hotel Gateway —para poder pagar la renta— y que llevaban tatuajes que ellos —sólo por su experiencia de patrullaje en la calle— sospechaban que estaban relacionados con esta organización criminal.

En dos ocasiones más, en julio y agosto de 2024, los reportes de policías describen la presencia en el hotel de personas con tatuajes que, aseguran, estaban vinculados con la banda.

Medina explicó en la declaración que los tatuajes son parte de la estructura delictiva.

Imagen de una trifulca en un pasillo del hotel Gateway. La cámara de seguridad la registró el 15 de junio de 2024. Imagen Documento de la Corte del Distrito 120 de El Paso.

Entre los dibujos que dijo reconocer, mencionó uno que asemeja al logo del reconocido exjugador de baloncesto Michael Jordan encestando una pelota, acompañado del número de su camiseta, el 23: explicó que representa el estado de Venezuela de donde es originaria la banda, Aragua. También dijo que han identificado tatuajes de fusiles AK-47, un arma que asegura está entre el más alto calibre de su arsenal. Habla además de una estrella que, dice, representa a los más altos rangos; de granadas, para denotar "que su organización es a prueba de balas"; y de trenes, que hacen honor al nombre de la banda.

Univision Noticias contactó a la Policía de El Paso para confirmar la versión, pero respondieron que no declaran a la prensa sobre ninguna pandilla en específico, para evitar dar notoriedad a los criminales y que sientan que tienen autoridad dentro de la comunidad. Explicaron que el Departamento tiene una unidad que monitorea la actividad de muchas bandas, entre ellas, la del Tren de Aragua.

PUBLICIDAD

Los tatuajes del hotel Gateway

En los reportes policiales incluidos en la demanda de la fiscal de El Paso se cuenta que el hotel Gateway —que opera desde 2018 sin centificado de ocupación— ha sido por años un lugar con actividad criminal. Por ejemplo, se cuenta que en 2011 el antiguo operador del espacio fue sentenciado a 15 años de prisión por lavado de dinero y por operar un esquema de tráfico de miles de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos alojados en Gateway.

En la demanda, aseguran que en los últimos dos años se han hecho 693 llamadas a la policía desde el hotel y que la situación empeoró con la llegada de quienes creen eran presuntos miembros del Tren de Aragua.

Tras años de irregularidades en este hotel, el martes la jueza de la corte de distrito 120 de El Paso, María Salas-Mendoza, ordenó cesar las operaciones del hotel y que sus huéspedes desalojaran la propiedad a más tardar este jueves. Al hotel le espera una audiencia en diciembre.

La periodista venezolana Ronna Rísquez, autora del libro 'El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina', dijo a Univision Noticias que funcionarios policiales de Venezuela identificaron en 2015 que algunos presos de la cárcel de Tocorón, donde operaba la megabanda, tenían tatuajes de estrellas de cinco puntas.

"Sin embargo, esto no significa que todos los miembros de esa organización tengan estos tatuajes. No creo que haya un tatuaje que determine que una persona es del Tren de Aragua", explicó Rísquez.

PUBLICIDAD

La promotora de la demanda, la fiscal del condado El Paso, explicó al medio El Paso Times que inició las acciones contra el hotel para atender preocupaciones de seguridad pública generales y que han persistido por años, no por la presencia de una banda específica.

¿Qué es el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua es una banda criminal que se creó dentro de una cárcel del centro norte de Venezuela: Tocorón. Allí, sus líderes operaron por casi una década con absoluta impunidad. Bajo la mirada de las autoridades militares que custodiaban esta prisión, la transformaron en un espacio con zoológico, discoteca, restaurantes, piscina y estadio de béisbol, sólo por mencionar algunas de sus atracciones. Funcionaba además como una comunidad cualquiera, con motos rodando por sus calles internas o estacionadas, y con visitas que llegaban y se quedaban por días —e incluso por meses— con los presos.

En ese ambiente, la banda se instaló e hizo de Tocorón el corazón de la mayor estructura criminal conocida en Venezuela. Desde la comodidad de la prisión, sus líderes ordenaron cientos de homicidios y extorsiones en decenas de comunidades en Aragua; armaron redes de prostitución, de tráfico humano y de drogas, que luego se extendieron a otros estados de Venezuela.

Cuando el gobierno de Nicolás Maduro decidió —casi 10 años después, en septiembre de 2023— desalojar la cárcel, sus líderes escaparon. Ya para entonces, la banda operaba en 13 estados de Venezuela y habían logrado incluso controlar las rutas migratorias de la diáspora venezolana.

Video Fugados pero operativos: quiénes son los cabecillas de la sangrienta banda venezolana ‘Tren de Aragua’

La periodista venezolana Ronna Rísquez dijo a Univision Noticias que opera en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia con el apoyo de bandas locales. Rísquez explica que hay indicios de que sus redes criminales se han extendido hasta la frontera con Panamá, donde comienza la selva del Darién, epicentro de la crisis de desplazamiento en la región, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

PUBLICIDAD

Recién en julio de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la catalogó como una "organización criminal transnacional" por la "amenaza que representa para las comunidades en América".

En las últimas semanas, se ha escuchado en las noticias el nombre del Tren de Aragua relacionado, por ejemplo, con el robo de una joyería en Denver; con agresiones a vecinos de dos complejos de apartamentos en Aurora, Colorado; o porque se anuncia la detención de venezolanos presuntamente vinculados con la megabanda.

Video Arrestan a otros presuntos miembros del Tren de Aragua en Colorado: los vinculan con un enfrentamiento armado

Un funcionario de alto rango del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) dijo al diario The Wall Street Journal que hay más de 100 investigaciones en el país en las que están involucrados presuntos miembros del Tren de Aragua.

Sin embargo, hasta ahora ningún cuerpo de policía ha podido demostrar que la megabanda tiene operaciones sólidas y extendidas por Estados Unidos.

Mike Coffman, el alcalde de Aurora, una de las comunidades de Colorado donde se ha denunciado actividad del Tren de Aragua, dijo a la televisora local de Univision Noticias en Colorado que es cierto que la comunidad tiene miedo. Sin embargo, explicó que ha habido "mucha exageración" sobre la actuación de la banda en Aurora.