Nikki Haley pierde apoyo clave para el financiamiento de su campaña

Nikki Haley anuncia que seguirá en la contienda republicana, ¿está a la espera de un traspié legal de Trump?

Americans for Prosperity Action (AFP Action), el comité de acción política o ‘super PAC’ de tendencia conservadora del multimillonario Charles Koch, anunció el retiro del apoyo financiero a la campaña de la exgobernadora de Carolina del Sur y precandidata presidencial republicana Nikki Haley, después de su derrota en las primarias de su estado natal de Carolina del Sur ante el expresidente Donald Trump.

La directora ejecutiva de AFP Action, Emily Seidel, explicó el retiro del financiamiento a la campaña de Haley en un correo electrónico al personal del super PAC diciendo que " en vista de los desafíos que se avecinan en los estados primarios, no creemos que ningún grupo externo pueda marcar una diferencia material para ampliar su camino hacia la victoria".

Siguen apoyando a Haley pero solo de palabra

"Nikki Haley nos ha demostrado una y otra vez que tomamos la decisión correcta al apoyar su candidatura y ella sigue contando con nuestro fuerte respaldo", escribió Seidel para añadir que "si bien continuaremos respaldándola, concentraremos nuestros recursos donde podamos marcar la diferencia".

El retiro del apoyo financiero de AFP Action constituye un duro golpe para la candidatura de Haley después de que el financista demócrata Reid Hoffman también dejó de financiar la candidatura presidencial de Haley en enero. Hoffman, quien apoya la reelección de Biden, había justificado su apoyo a Haley diciendo que representaba la única posibilidad de impedir que Trump llegara a la elección general de noviembre.

A pesar de los golpes financieros sufridos por su campaña, Haley ha dicho que permanecerá en la contienda por la nominación presidencial republicana hasta el Súpermartes el 5 de marzo.

La campaña de la exgobernadora de Carolina del Sur dijo que la pérdida del financiamiento de AFP Action no afecta esa decisión y que todavía cuenta con los recursos para seguir hacia adelante.

“AFP Action es una gran organización y un aliado en la lucha por la libertad y un gobierno conservador. Les agradecemos su tremenda ayuda en esta carrera”, dijo la campaña de Haley en un comunicado el domingo.

“Nuestra lucha continúa, y con más de un millón de dólares provenientes de conservadores de base tan sólo en las últimas 24 horas, tenemos mucho combustible para seguir adelante. Tenemos un país que salvar”, agregó el comunicado.

Recursos para los candidatos al Congreso

AFP Action destinará los recursos que en otras circunstancias habría dado a Haley para financiar campañas de candidatos republicanos al Congreso.

Hasta el momento, AFP Action ha dado su respaldado a cinco candidatos republicanos para el Senado y a 19 que se postulan para puestos en la Cámara de Representantes.

“ Estas elecciones las decidirán los votantes indecisos. Y Joe Biden aventaja a Donald Trump dos a uno entre los independientes”, dijo Seidel en el comunicado, añadiendo que “lo más importante, y más difícil, que quizás tengamos que hacer es convencer a millones de votantes que nunca votarán por Donald Trump de que voten por candidatos republicanos para el Senado y la Cámara de Representantes que impulsen nuestros principios comunes”.

"Es hora de hacer un balance de dónde estamos y, como siempre hacemos, asegurarnos de que estamos optimizando nuestros recursos", escribió Seidel en el correo electrónico.