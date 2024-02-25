¿Cuál es el plan de Nikki Haley y por qué sigue enfrentándose a Donald Trump?

Video Nikki Haley anuncia que seguirá en la contienda republicana, ¿está a la espera de un traspié legal de Trump?

Ya seis estados han votado en el proceso de primarias del Partido Republicano para la nominación presidencial y Nikki Haley no ha ganado en ninguna. Ni siquiera le ha llegado cerca a Donald Trump, el único contendor con el que compite.

PUBLICIDAD

Es más, este sábado perdió en su estado natal, Carolina del Sur, del que fue gobernadora. Y fue tan contundente la derrota que, apenas cerradas las urnas a las 7:00 pm., AP y los principales medios ya habían dado ganador a Trump sin necesidad de esperar el porcentaje de conteo en el que se considera que las tendencias están definidas.

Lo peor para Haley es que las perspectivas no lucen mejores, porque las encuestas la muestran muy por debajo de Trump en todos los estados que faltan por elegir. Por eso, cada vez más dentro y fuera del Partido Republicano se preguntan por qué Haley no deja ya la nominación en manos de Trump.

"Soy una mujer de palabra. No voy a renunciar a esta lucha (...) Hoy no es el final de nuestra historia", dijo ante sus simpatizantes reunidos en su comando de campaña en Charleston tras felicitar a Trump por su victoria. Y recordó que el 40% de votos que obtuvo "no es una pequeña cosa".

"No voy a renunciar a esta lucha cuando la mayoría de los estadounidenses desaprueban tanto a Donald Trump como a Joe Biden", dijo al afirmar que no cree que Trump pueda vencer a Biden, asegurando que el expresidente republicano "ahuyenta a la gente".

"En los próximos 10 días hablarán otros 21 estados y territorios. Tienen derecho a una elección real, no a unas elecciones al estilo soviético con un solo candidato (...) Y tengo el deber de darles esa opción".

Haley no tiene una vía hacia la victoria

Ya Haley había dicho que seguirá en la carrera sin importar lo que pase, al menos hasta que otros 20 estados voten el Supermartes del 5 de marzo, aunque eso moleste a muchos dentro del partido y a los simpatizantes de Trump, que quisieran que el casi seguro candidato quede libre para empezar a enfrentarse al presidente Joe Biden.

PUBLICIDAD

A todo candidato se le pregunta qué perspectivas tienen de ganar en qué estados, por dónde pasa su estrategia de triunfo. Pero ni Nikki Haley ni su equipo de campaña responden ese tipo de preguntas, quizá porque no pueden. Las encuestas sugieren que ella pierde ante Trump en prácticamente todos los estados.

"En lugar de preguntarme qué estados voy a ganar, ¿por qué no preguntamos cómo va a ganar él (Trump) una elección general después de pasar un año completo en un tribunal?", dijo Haley a AP, antes de las primarias en su estado.

El equipo de Haley dice que hay varios estados en los que ella puede ser competitiva con Trump, especialmente aquellos con primarias abiertas o semiabiertas que permiten que participe un rango más amplio de votantes, en lugar de solo republicanos incondicionales que suelen ser los más activos en estos procesos.

Aunque uno de ellos era Carolina del Sur, que permite a los votantes participar en las primarias presidenciales que quieran, siempre y cuando voten sólo una vez. Y, como se ve, eso no le ayudó mucho a Haley a reducir el margen de la derrota.

Haley está recaudando como si estuviera ganando

La clave de la continuidad de Haley en la carrera presidencial republicana es el dinero. La exgobernadora puede seguir en la campaña porque tiene dinero con qué hacerlo.

La falta de fondos suele ser la causa por la que un aspirante se retira del esfuerzo. Ambas cosas van aparejadas: el dinero se acaba porque el candidato pierde y los financistas prefieren irse con su dinero a una apuesta más segura.

PUBLICIDAD

El caso de Haley es curioso: no ha ganado nada, no tiene perspectivas de hacerlo y sin embargo, está recaudando dinero más que nunca en su carrera política, gracias a donantes republicanos tradicionales a los que no les gusta la idea de Trump tomando el control del partido.

La campaña de Haley recaudó $5 millones después de su segundo puesto en New Hampshire que incluyó paradas en Texas, Florida, Nueva York y California, según la portavoz de la campaña Olivia Pérez-Cubas.

Solo en enero recaudó $16,5 millones, el mejor mes de su historia como política. Recaudó otro millón la semana pasada en las 24 horas posteriores a que Trump atacara a su marido, un militar que actualmente sirve en el extranjero.

Haley está a la espera de que resuelvan los casos contra Trump

Algunos donantes calculan que de los 91 cargos que enfrenta el expresidente, de ser hallado culpable de alguno, tendrá efecto entre muchos votantes que dicen que eso les haría pensar dos veces si votar por él en las elecciones generales.

Eric Levine, quien organizó una recaudación de fondos en Nueva York para Haley a principios de este mes, dijo a AP que está apostando fuerte a que Haley de alguna manera encontrará una oportunidad por ese bagaje legal de Trump y su propensión a cometer grandes errores y escándalos.

Haley está centrando su atención en los asuntos legales del expresidente republicano y destaca el “problema” de que pase tanto tiempo en un tribunal, en vez de estar haciendo campaña.

PUBLICIDAD

La exgobernadora considera que la posición política de Trump cambiaría dramáticamente si es convicto antes de las elecciones.

"La gente no está mirando dentro de seis meses cuando estos casos judiciales hayan tenido lugar. Estará en un tribunal durante todo marzo, abril, mayo y junio. ¿Cómo se puede ganar una elección general cuando estos casos continúan y los fallos siguen llegando?", afirmó en entrevista con AP.

Pero no está claro cómo haría el partido para quitar a Trump la nominación para dársela a Haley, en parte porque no existe ningún impedimento legal para que el exmandatario opte por la presidencia, aún convicto, y en parte porque él ha logrado ir controlando la estructura del GOP a su antojo.

¿Posibilidades de una candidatura independiente?

La estrategia de Haley más allá del Supermartes no está clara, ni tampoco qué hará si Trump alcanza los delegados necesarios para convertirse formalmente en el eventual candidato del partido, algo que podría darse en marzo.

Algunos dicen que el empeño de Haley es generarse un nombre a nivel nacional para aspirar en 2028 a ser la abanderada republicana, dando por descontado que Trump perderá ante Biden en noviembre.

Sin embargo, para algunos el futuro político de Haley dentro de un partido que cada vez más se moldea según los deseos de Trump puede no estar asegurado. Su estilo de conservadurismo no es del tipo populista que ha impuesto el expresidente y es posible que haya dificultades para que siga haciendo vida dentro de la organización.

PUBLICIDAD

Por eso, hay quienes sospechan que lo que pueda estar fraguando ella es una candidatura independiente. Al fin y al cabo, Haley ha arremetido contra los “dos viejos gruñones” (Biden y Trump, como se identifican en piezas de la campaña de Haley) y bien podría presentarse como una alternativa joven ante un electorado que desconfía de las edades de ambos.

Incluso, piensan que podría acercarse al grupo conocido como los ‘No Labels’ (Sin Etiquetas) que ha dicho que podría promover un candidato bipartidista en el caso de que las elecciones de 2024 se conviertan en una revancha entre Biden y Trump.

A fines de enero, el exsenador Joe Lieberman, copresidente de los ‘No Labels’, dijo que el historial de Haley como gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de la ONU encajaría bien en el plan del grupo.

“Creo que hablo en nombre de muchos miembros de No Labels. La gobernadora Haley merecería una consideración seria. Pero esa es una decisión que debe tomar ella y no es fácil. Así que tendremos que esperar y ver”, dijo Lieberman.

Pero Haley no parece que esté considerando esa posibilidad.

"No he tenido ni una sola conversación con No Labels. Me han enviado señales de que quieren hablar. Les he dicho que no estoy interesada en hablar. Me postulo como republicano. Mi objetivo es permanecer en esto como candidato republicano y ganar como republicano", afirmó la candidata.