Trump mintió al decir que Obama no nació en EEUU: ahora da a entender lo mismo con Nikki Haley

Con la debilitada precandidatura del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el espejo retrovisor, el expresidente Donald Trump enfoca sus ataques en la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, quien ha experimentado un discreto aumento de su popularidad según encuestas recientes.

Para atacar a Haley, Trump desempolvó la misma vieja táctica que usó por primera vez en 2011 contra el entonces presidente Barack Obama cuando consideró competir en las elecciones presidenciales de 2012: una acusación falsa de no calificación para aspirar a la presidencia de Estados Unidos.

Haley es ciudadana por nacimiento

A diferencia del caso de Obama, a quien Trump acusó falsa y reiteradamente durante cinco años de no ser un presidente legítimo por no haber nacido en Estados Unidos, Trump señala a Haley por falta de elegibilidad para aspirar a la presidencia por la ciudadanía de sus padres al momento de su nacimiento.

Trump compartió en su cuenta Truth Social un artículo publicado por un medio de extrema derecha que lo apoya y que afirma que Haley no es elegible para ocupar la presidencia de Estados Unidos porque sus padres no eran ciudadanos estadounidenses cuando ella nació.

Haley nació el 20 de enero de 1972 en la ciudad de Bamberg, Carolina del Sur, de padres inmigrantes originarios de India, con el nombre de Nimarata Nikki Randhawa. En su autobiografía publicada en 2012, Haley escribió que sus padres “nacieron en la región de Punjab en India”.

La oficina de Haley le dijo al periódico The State de Carolina del Sur en 2015, cuando era gobernadora, que su padre, Ajit Randhawa, se convirtió en ciudadano estadounidense en 1978, seis años después del nacimiento de Haley, mientras que su madre, Raj Randhawa, se naturalizó en 2003.

Sin embargo, expertos constitucionales coinciden en que Haley es una candidata legítima según lo define la Constitución, independientemente del estatus de ciudadanía de sus padres, ya que su nacimiento en Estados Unidos la convierte en ciudadana por nacimiento, uno de los tres requisitos para ocupar la presidencia.

"Al haber nacido en Carolina del Sur, ella es claramente una 'ciudadana por nacimiento’, sin tener en cuenta el hecho de que sus padres eran inmigrantes", dijo Geoffrey Stone, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago y experto en derecho constitucional a The Associated Press.

Stone calificó las afirmaciones en sentido contrario como “locuras” y dijo que no hay argumentos legítimos que descalifiquen a Haley de la presidencia basándose en la ciudadanía de sus padres.

Según la Constitución de Estados Unidos para ocupar la presidencia, una persona debe ser ciudadano por nacimiento, tener al menos 35 años y haber residido en el país durante al menos 14 años.

Por su parte, la enmienda 14 de la Constitución dice que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos” son ciudadanos del país, lo cual ha dado pie a la interpretación de que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es un ciudadano por nacimiento.

La única excepción aplica a diplomáticos extranjeros cuyos hijos nacen en EEUU mientras representan a sus países en suelo estadounidense.

En todo caso, la desinformación del exmandatario republicano vía redes sociales está ligada a su promesa -de ser elegido presidente nuevamente en 2024- de que pondrá fin a la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos, un plan del que también DeSantis se ha hecho eco.

Haley en la mira de Trump

Jason Miller, asesor de la campaña de Trump, dijo citado por CNN, que Trump “siempre ha dicho que va a centrar su atención en quién esté en segundo lugar”. " Ahora que DeSantis cae en picada hacia un solo dígito, es Nikki Haley quien está en segundo lugar", agregó Miller.

Los ataques de Trump contra la exgobernadora de Carolina del Sur se centran en temas contra minorías y ciudadanos extranjeros.

La campaña de Trump, por ejemplo, criticó a Haley el lunes diciendo que se opuso a la prohibición de viajar que el exmandatario impuso contra los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana cuando estaba en la Casa Blanca.

En un correo electrónico enviado a los medios, la campaña de Trump también señala comentarios hechos por Haley en 2015 diciendo que los estadounidenses no debían describir a los inmigrantes indocumentados como criminales y afirma que Haley se opuso a la construcción del muro fronterizo, algo que según ella es falso.

“Nikki Haley ha estado en el bolsillo de los donantes del establishment de fronteras abiertas durante toda su carrera”, dijo Trump la semana pasada en un mitin en Sioux Center, Iowa. “Ella es una globalista. "A ella le gusta el mundo. A mí me gusta Estados Unidos primero”, agregó el expresidente, quien no obstante designó a Haley como embajadora de Estados Unidos en la ONU durante su presidencia.

Aunque Trump aventaja cómodamente a Haley en las encuestas de cara a los caucus de Iowa que se celebran el lunes, Haley está capitalizando el sentimiento antiTrump en otros estados.

Según el average del agregador de encuestas FiveThirtyEight, Haley con el 29.9% de preferencia de los votantes del estado de New Hampshire se encuentra a 12.5 puntos porcentuales de Trump, quien en abril pasado la aventajaba por 34.3 puntos porcentuales.

DeSantis, quien hasta mediados de agosto se encontraba en el segundo lugar en ese estado, se encuentra ahora en el cuarto puesto, detrás de Trump, Haley y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.