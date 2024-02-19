Así busca Nikki Haley marcar diferencias con Donald Trump antes de las primarias en Carolina del Sur

Video Preocupación por edad de Biden y Trump para un segundo mandato: ¿puede llegar a ser un problema para el país?

Nikki Haley ha dedicado los últimos días antes de las primarias republicanas de Carolina del Sur a insistir en que ella es la única candidata que puede unir a los estadounidenses, a diferencia del controvertido Donald Trump, quien, sin embargo, ha ganado en todos los estados que se han disputado.

Esa es una tarea difícil para Haley. Mientras, los electores en Carolina del Sur se preparan para votar el sábado.

La victoria de Trump en las primarias de 2016 contribuyó a consolidar su condición de favorito, y cuenta con el apoyo de todos los principales líderes electos del estado y de todos sus congresistas republicanos menos uno.



Por su parte, Haley ha resistido en la carrera, superando a una docena de candidatos, lo que significa que está en esto a largo plazo. Su creciente recaudación de fondos podría mantenerla en la carrera a pesar de sus anteriores derrotas ante Trump.

Experiencia en política exterior, un punto a favor de Haley

Haley resalta constantemente sus conocimientos de política exterior, tras haber servido como embajadora de Trump ante las Naciones Unidas durante dos años. En sus actos de campaña es común que plantee cómo hubiera reaccionada ella ante distintas situaciones, la mayoría de las veces muy diferente a su exjefe.

"No dudaré en insistir a los países de la OTAN en que tienen que asumir su responsabilidad, pero eso se hace a puerta cerrada", dijo Haley el domingo durante un debate público en Fox News con John Roberts, retransmitido desde un local en el centro de Columbia, Carolina del Sur.

Esa era una referencia a la advertencia de Trump a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante un mitin de campaña a principios de este mes de que "animaría" a Rusia a "hacer lo que les dé la gana" con los países "delincuentes", naciones que en su opinión no están cumpliendo con su parte en esa alianza.



El líder de la OTAN dijo que los ataques de Trump a las alianzas internacionales y a la ayuda exterior podrían socavar la seguridad y poner en riesgo a las fuerzas estadounidenses y europeas.

"Debemos asegurarnos de decirles a nuestros socios que lo mejor para ellos es sostener su propio peso", dijo Haley el domingo. A su juicio, "Trump dijo que iba a animar a Putin a invadir a nuestros aliados. Ese es el camino equivocado".

Haley agudizó esos comentarios durante un acto de campaña el lunes por la mañana en la ciudad central de Carolina del Sur de Sumter, hogar de una base de la Fuerza Aérea, así como de muchos veteranos militares.

Dijo que Trump está "del lado de un matón", Vladimir Putin, a quien llamó "un dictador que mató a sus oponentes políticos".

Este es el mismo argumento que ella utiliza en un nuevo anuncio de televisión, parte de una ráfaga de publicidad de seis millones de dólares que Haley ha lanzado en las últimas semanas de la campaña en todo el estado.

Haley busca unir a los estadounidenses

En "Unite", la nueva fase de la campaña de Haley, que comienza a emitirse el lunes, la candidata argumenta que ella es la única opción entre los restantes que puede manejar las disputas con los líderes extranjeros de una manera que mantendrá a EEUU sobre una base sólida en el extranjero.

"Cuando tus enemigos piensan que eres débil, el líder debe ser fuerte", dice un narrador sobre imágenes de líderes extranjeros como el presidente chino Xi Jinping y Putin. "Cuando tu país está dividido, el presidente debe unirnos".

El anuncio argumenta que Haley "proporcionó claridad moral durante las horas más oscuras", sobre titulares de la cobertura del asesinato racista de nueve feligreses negros en una iglesia de Charleston en 2015, durante el segundo mandato de Haley como gobernadora de Carolina del Sur. "¿Qué es lo siguiente? Eso depende de ustedes", dice el anuncio.

Al afirmar el domingo, como ha hecho a lo largo de toda su campaña, que está "bien siendo la menos favorecida ahora", Haley ha sido firme al decir que nunca ha perdido una contienda y cree que los votantes la verán como la opción correcta para alejarse del "caos" que, según ella, sigue a Trump.

También señala con frecuencia que, mientras Trump ha ganado las primeras contiendas, ella ha ido ascendiendo, señalando los márgenes cada vez menores entre sus totales y los de Trump en las contiendas de Iowa y Nuevo Hampshire.

Pero durante el fin de semana, Haley también empezó a hacer un llamamiento a los habitantes de Carolina del Sur que suelen votar en las primarias demócratas, para que voten el sábado, un mensaje del que también se hizo eco durante los actos de campaña del lunes.

Señaló que cualquiera que no haya votado en las primarias demócratas del 3 de febrero -que atrajeron a menos del 5% de los votantes elegibles en todo el estado- puede votar en esta, en su apuesta por el apoyo cruzado de las personas que quieren emitir un voto contra Trump.

