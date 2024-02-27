Primarias en Michigan: Trump vs Haley y Biden vs el voto protesta por Gaza, la campaña llega al primer gran estado péndulo

Video Abogado explica el plan de Biden para condonar deudas estudiantiles sin objeciones de la Corte Suprema

Las primarias para las elecciones presidenciales llegan este martes a Michigan, el primer gran estado péndulo en entrar en escena, donde el expresidente Donald Trump volverá a ser favorito contra la exgobernadora Nikki Haley; y el presidente Joe Biden tiene como principal reto la campaña a favor del voto protesta por sus políticas hacia Israel y la guerra en la Franja de Gaza.

La cita de Michigan es la más importante que queda antes de que el calendario electoral se amplíe drásticamente el Supermartes, el 5 de marzo. Será entonces cuando más de una docena de estados celebren elecciones con miles de delegados en juego.

Y con Biden y Trump como claros favoritos, los resultados de este martes serán seguidos de cerca en busca de cualquier pista sobre la tendencia de Michigan de cara a las elecciones de noviembre.

Con una ajustada victoria en 2016, Trump se convirtió en el primer candidato presidencial republicano en ganar el estado desde 1988, asegurando su camino a la Casa Blanca. Biden recuperó el estado para los demócratas en 2020, lo que le ayudó a derrotar a Trump.

Estos son algunos puntos clave de cara a las primarias de Michigan:

'Uncommitted', el voto protesta contra Biden a favor de Gaza

Biden se enfrenta a una oposición mínima por parte de los demócratas y su candidatura no está en duda. Pero los votantes de las primarias de Michigan pueden elegir "no comprometido" y eso es lo que promueven algunos en el partido para protestar por la gestión del asunto de la guerra en Gaza que ha hecho Biden.

Y es que en un estado con una alta presencia de estadounidenses de origen árabe, Biden se enfrenta a una intensa presión para que apoye un alto el fuego permanente en la guerra entre Israel y Hamas, hasta el punto de que un núcleo de funcionarios electos se ha unido a una campaña para promover el apoyo a los "no comprometidos" en lugar de darle los votos al presidente el martes.

La posibilidad de que gane la opción "no comprometido" es muy improbable. Pero si esa opción recibe un alto respaldo, por ejemplo de dos dígitos, ello podría ser una señal de advertencia temprana para Biden de cara a las elecciones.



Eso es fundamental para Biden, porque si demasiados votantes se quedan en casa en noviembre, el estado podría escapársele y eso aumentaría la presión sobre él para que dé la vuelta a otros estados de tendencia republicana como Carolina del Norte, Florida u Ohio.

El equipo de Biden envió este mes a altos funcionarios de la administración a reunirse con líderes árabes estadounidenses y musulmanes de Michigan.

La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, y otros ayudantes políticos visitaron la zona el mes pasado, pero se encontraron con que varios líderes comunitarios no estaban dispuestos a reunirse. Biden estuvo en Michigan el 1 de febrero para cortejar a los votantes sindicales, mientras que la vicepresidenta, Kamala Harris, estuvo en el estado la semana pasada para hablar sobre el aborto y defender los derechos reproductivos.

El sábado, Biden participó en una llamada de organización de campaña con la gobernadora, Gretchen Whitmer, y la presidenta del Partido Demócrata de Michigan, Lavora Barnes.

¿Cómo influye Haley en la primaria republicana?

La republicana Nikki Haley ha pasado las últimas semanas centrada en hacer campaña en su estado natal, Carolina del Sur, donde Trump la derrotó con contundencia en las primeras primarias sureñas de 2024.

Aunque Haley ha pasado poco tiempo en Michigan, tenía previsto un par de eventos en puntos neurálgicos, con una amplia gama de votantes republicanos e independientes que encajan con el esfuerzo de Haley por llegar más allá del núcleo conservador, que, en Michigan, como en otros lugares, es ampliamente leal a Trump.

Trump también ha hecho campaña en Michigan recientemente, incluso en un hangar aéreo privado en el condado de Oakland, donde atrajo a más de 2,000 personas.

Pero ha habido poco apetito por los republicanos anti-Trump en Michigan. Peter Meijer llegó a la Cámara de Representantes por el distrito de Grand Rapids en 2020 y no tardó en caer después de que votó a favor de condenar a Trump en su segundo juicio político, el del violento asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Mientras tanto, el Partido Republicano de Michigan está tratando de salir de una lucha interna entre facciones pro-Trump que compiten entre sí. A pesar del conflicto, Trump sigue siendo el gran favorito entre las bases del partido, mientras que el presidente entrante del GOP estatal, Pete Hoekstra, es un leal a Trump con vínculos con donantes ricos.

Lucha de poder republicana

Mientras Biden se enfrenta a dudas sobre la intensidad de su apoyo entre algunos demócratas, en Michigan hay mucha agitación en el Partido Republicano.

Aunque los miembros más activos del partido apoyan firmemente a Trump para que sea el candidato en 2024, una lucha de poder dentro de la organización estatal del partido podría complicar el esfuerzo de su equipo por organizar el estado para acudir a las urnas en noviembre.

La organización del partido estatal se enfrenta a una deuda de más de 600,000 dólares bajo la presidencia de la destituida Kristina Karamo, aunque Karamo se niega a hacerse a un lado a pesar de la destitución y del respaldo de Trump a Pete Hoekstra, un excongresista que fue embajador de Trump en los Países Bajos.

Hoekstra se ha comprometido a restablecer las relaciones con los donantes de toda la vida. Karamo se negó a reunirse con algunos de ellos o los rechazó al criticarlos como insuficientemente conservadores o fuera de sintonía con Trump.

Aun así, Hoekstra ha dicho que será difícil reconstruir en menos de nueve meses un partido estatal que, en los últimos ciclos presidenciales, ha funcionado con un presupuesto de entre 20 y 30 millones de dólares.

Trump venció a la demócrata Hillary Clinton en Michigan en 2016 por menos de 11,000 votos.

Biden ganó el estado en 2020 por menos de 155,000 votos. Ese margen de 2.6 puntos porcentuales fue el sexto más estrecho de los 50 estados.

