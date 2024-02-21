Nikki Haley dice que puede perder Carolina del Sur y lograr la nominación: eso sería un desafío a la historia

Video Nikki Haley pierde en las primarias de Nevada a pesar de ser la única candidata, ¿es el fin de su campaña?

La exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante Naciones Unidas, la republicana Nikki Haley, ha perdido las cuatro primeras primarias presidenciales, pero ha prometido seguir en la carrera en el futuro inmediato.

Haley parece contar con el apoyo de su estado natal, Carolina del Sur, para situarse en una posición más competitiva frente al expresidente Donald Trump.

La ciencia política da a Haley una buena razón para apostar por hacerlo bien en Carolina del Sur. Por un lado, un candidato tiene naturalmente un mayor reconocimiento en su estado natal después de haberse labrado una carrera y una reputación allí. Los votantes han llegado a conocerlo y su historial de logros, y el candidato conoce la cultura del estado y sus puntos de presión política.

Los lazos compartidos en un estado son también una identidad significativa que refuerza las conexiones con los votantes basadas en la confianza. Por otro lado, ser de fuera puede hacer que parezcas desconectado de la situación local. Si no, que se lo pregunten al doctor Mehmet Oz, cuyas numerosas meteduras de pata durante su campaña de 2022 para el Senado por Pennsylvania pusieron de relieve sus profundas raíces en la vecina Nueva Jersey.



Estas condiciones de local pueden suponer una gran ventaja electoral con la que Haley podría contar en Carolina del Sur.

Desgraciadamente para Haley, todas las encuestas realizadas entre los votantes de su estado natal en los últimos dos meses dan a Trump una ventaja sobre ella de más de 20 puntos. Haley argumentó recientemente que no importa si no gana Carolina del Sur, siempre y cuando cierre "la brecha" con Trump.

Pero si pierde su estado, ¿sigue teniendo alguna posibilidad de ser candidata? Los datos históricos revelan que la respuesta es un rotundo "no".

Haley tiene problemas según la historia

Recopilé los resultados electorales de las primarias presidenciales de ambos partidos para cada año electoral desde 1992 hasta 2020. Luego comparé el porcentaje de votos que recibieron en las primarias de su estado de origen con la media que obtuvieron en las primarias de otros estados celebradas un poco antes o el mismo día que las de su estado de origen.

En primer lugar, todos los eventuales candidatos en este periodo obtuvieron resultados al menos tan buenos, si no mejores, en las primarias de su estado de origen que en otras primarias comparables.

Incluso Hillary Clinton y Donald Trump, candidatos históricamente impopulares en 2016, siguieron esta tendencia. Lo mismo ocurre con casi todos los principales candidatos a las primarias presidenciales durante este tiempo.



Los datos también nos dicen que, en la historia de las primarias presidenciales modernas, desde 1972, no ha habido un solo nominado final de cualquiera de los partidos que no ganara en su estado natal.

En este sentido, que Haley ganara la nominación sin su estado natal sería literalmente algo sin precedentes.

Por supuesto, Haley podría tener otros resultados en mente. Incluso si se mantiene en el segundo puesto en las primarias, podría esperar a la nominación si las dificultades legales de Trump le impiden ejercer de alguna manera.

Pero la evidencia dice que ganar la nominación directa será casi imposible para Haley sin ganar primero las primarias en su estado natal.

*Charles R. Hunt es profesor adjunto de Ciencias Políticas en Boise State University

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si ustede desea leer la versión en inglés puede consultarla aquí.

