Los cientos de miles de dólares que Trump le debe a varias ciudades del país por eventos de campaña

Video Trump responde a acusaciones del libro de Bob Woodward: dice que no envió pruebas de covid-19 a Putin

La campaña del candidato republicano a la presidencia Donald Trump mantiene deudas que ascienden a más de $750,000 a cinco jurisdicciones donde llevó a cabo mítines que en algunos casos ocurrieron durante su campaña presidencial de 2016.

Los adeudos de la campaña son por el concepto de servicios de seguridad pública proporcionados por las ciudades de Erie El Paso, Spokane, Missoula y Mesa, reportó la cadena NBC News.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, en Erie, donde Trump llevó a cabo un mitin en septiembre, sostiene que la campaña de Trump le debe 40,000 dólares por eventos que sostuvo en 2018 y en 2023. El medio local Erie Times-News reportó primero los adeudos de la campaña del exmandatario con la ciudad.

La jurisdicción que demanda el pago más elevado corresponde a El Paso, donde el gobierno sostiene que Trump le debe más de 569,200 dólares que datan de 2019.

La cantidad que el gobierno local requería de Trump era de 470,000 dólares pero se elevó a la cifra actual luego de que las autoridades aplicaron un cargo adicional por pago tardío.

La campaña de Trump se niega a pagar las deudas y pide que le cobren al Servicio Secreto

Ante las demandas de los gobiernos locales, la campaña de Trump se ha negado a pagar las deudas alegando que esos costos deben ser cubiertos por el Servicio Secreto, reportó NBC News.

Por su parte, el vocero de la agencia federal Anthony Guglielmi le dijo a la cadena que, aunque el Servicio Secreto es el encargado de requerir a las corporaciones locales por seguridad, carece de un “sistema para reembolsar” a los gobiernos locales.

El Servicio Secreto y las policías locales han aumentado las medidas de seguridad en los eventos de Trump luego del intento de asesinato que sufrió en Butler, Pensilvania, a mediados de julio y tras un aparente atentado en Florida.

Sin embargo, las ciudades aún mantienen sus requerimientos de pago dirigidos a la campaña de Trump.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el gobierno de Spokane pide a la campaña del republicano que le pague 65,000 dólares por una visita que hizo Trump en 2016, incluso antes de que fuera nombrado oficialmente el candidato republicano en aquella contienda.

Missoula le envió un recibo de casi 13,000 dólares a la campaña de Trump por un mitin en 2018. El concepto del cobro es por el despliegue de policías y trabajadores de emergencia.

La ciudad de Mesa le pide a la campaña del republicano que le pague 65,000 dólares por ese mismo concepto y por la instalación de barricadas y otros servicios tras una visita hecha por el expresidente en 2018.

Las campañas de Hillary Clinton, Bernie Sanders también deben montos menores

De acuerdo con NBC, la campaña de 2016 del senador independiente Bernie Sanders también le debe a la ciudad de Spoken 33,000 dólares por servicios de seguridad pública.

El reporte agrega que la campaña de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton tiene un adeudo de 3,000 dólares por un evento de la contienda ocurrida ese año. Las campañas de ambos no respondieron a solicitudes hechas por NBC para obtener comentarios.