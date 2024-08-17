Cómo Trump hizo más de $300,000 de la venta de Biblias (su "libro preferido" del que no puede repetir ni un versículo)

Video ¿Por qué Donald Trump empezó a vender biblias a través de sus redes sociales?

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, dio a conocer diversas fuentes de ingresos que tuvo el año pasado, como parte de la documentación presentada para formalizar su candidatura.

De acuerdo con las más de 200 páginas divulgadas por Trump, el expresidente tuvo ingresos por cientos de miles de dólares por venta de Biblias, inversiones en criptomonedas y su participación en su compañía de medios.

Sin embargo, las mismas páginas sostienen que el republicano adeuda millones de dólares por sus problemas legales derivados de distintas demandas y procesos judiciales en su contra.

Los candidatos en Estados Unidos están obligados por ley a presentar reportes de sus finanzas de forma anual.

De acuerdo con la normativa federal, la mayoría de los valores de los activos se describen en un rango, aunque Trump proporciona la cifra exacta de algunos de sus ingresos.

El documento no detalla las pérdidas empresariales del expresidente, por lo que es imposible conocer la ganancia que le significa cualquiera de su infinidad de participaciones.

En una entrevista, Trump aseguró que la Biblia era su libro preferido, sin embargo, las cosas cambiaron de color cuando el periodista le preguntó cuál era su versículo preferido. No pudo responder.

Las inusuales inversiones y fuentes de ingresos de Trump

Trump declaró haber ganado 300,000 dólares por las ventas de una edición de la Biblia que él y el cantante de música country Lee Greenwood suscribieron, conocida como “La Biblia de Greenwood”.

También ganó 4.4 millones de dólares en regalías por un libro llamado “Cartas a Trump” y 500,000 dólares por otro llamado “A MAGA Journey”.

Trump sigue recibiendo regalías por muchos otros libros, entre ellos “The Art of the Deal”, publicado en 1987, el cual le generó al expresidente entre 50,000 y 100,000 dólares el año pasado.

Al haber sido miembro del Sindicato de Actores de Cine, Trump recibe una pensión anual de 90.776 dólares.

La fama de Trump procede del sector inmobiliario, pero su mayor activo actual es probablemente su empresa mediática, la cual opera la red social Truth Social.

La compañía comenzó a cotizar en la bolsa en marzo, y Trump reporta poseer más de 114 millones de acciones.

Actualmente no puede vender las acciones debido a un acuerdo de “bloqueo” que impide a los principales accionistas vender acciones durante seis meses después de su salida a la bolsa.

Las acciones de la compañía se ubicaban en unos 23 dólares por título el viernes, por lo que sus participaciones valen más de 2,000 millones de dólares.

Trump también tiene otras inversiones inusuales. Ha declarado tener criptomonedas ethereum por un valor de entre 1 y 5 millones de dólares, una posesión notable porque ha prometido eliminar las regulaciones que rigen el sector de las criptomonedas si vuelve a la Casa Blanca.

Trump también declaró haber ganado 7.1 millones de dólares por concepto de derechos de la empresa NFT INT, la cual parece dedicarse a la venta de tokens digitales.

Su esposa, Melania Trump, ganó 330,000 dólares por la venta de NFT, según el informe. El expresidente también declaró poseer entre 100,000 y 250,000 dólares en lingotes de oro.

Esos activos palidecen en importancia frente a una amplia gama de grandes inversiones en acciones tradicionales, e incluso una amplia gama de bonos municipales y escolares, así como su portafolio de bienes raíces.

Trump detalla sus ingresos por actividades empresariales en múltiples países

Trump reporta tener una gran variedad de empresas e inversiones en todo el mundo. Muchas parecen ser simplemente marcas registradas en países tan diversos como Argentina, Bielorrusia, Cuba e India.

Otras le generan dinero, incluidos los más de 3 millones de dólares en ingresos que declaró por licencias en Dubái y más de 2 millones en Omán.

Los campos de golf de Trump también le producen dinero, incluidos 37 millones de dólares de su club de Bedminster, Nueva Jersey, donde el jueves dio una larga conferencia de prensa; 31 millones de dólares de su club de golf de Júpiter, Florida; y 26 millones de libras esterlinas, unos 33.5 millones de dólares de ingresos de su campo de Turnberry, Escocia.

Mar-a-Lago, el emblemático complejo turístico de Trump en Florida, generó más de 56 millones de dólares en ingresos, según el informe.

Melania Trump recibió un pago de 237,000 dólares por pronunciar un discurso en abril ante el grupo conservador Log Cabin Republicans, que defiende los derechos de las personas homosexuales.

Las millonarias deudas de Trump por sus conflictos legales

Trump también enumera varias deudas, entre ellas una derivada de una demanda en su contra entablada por la fiscalía general de Nueva York, en la cual alega un presunto fraude empresarial, y otras dos interpuestas por la reportera de una revista.

Un jurado declaró a Trump responsable de agredir sexualmente a E. Jean Carroll en 1996, y un segundo jurado determinó que la calumnió cuando siguió negándolo.

Trump cifra sus deudas con Carroll en entre 1 y 5 millones de dólares y más de 50 millones, la categoría más alta. Los montos fijados en los juicios fueron de 5 y 88 millones de dólares respectivamente. Trump ha apelado los veredictos.

Asimismo, Trump tiene una deuda de más de 50 millones de dólares con la fiscalía de Nueva York. Debe casi 500 millones de dólares tras ser sentenciado por fraude y también está apelando ese veredicto.

