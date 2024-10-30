Kamala Harris se distancia de los polémicos dichos de Biden sobre los seguidores de Trump

Video Joe Biden llama “basura” a los seguidores de Trump y el republicano responde: “Esto es terrible”

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris dijo estar “totalmente en desacuerdo” con cualquier crítica hecha contra los estadounidenses basada en por quién votan.

Harris reaccionó de esta forma a la polémica desatada por el presidente Joe Biden luego de que dijo que la “única basura que veo flotando” son los seguidores del candidato republicano Donald Trump.

Biden hizo la declaración en una videollamada organizada por el grupo de defensa hispana Voto Latino, en respuesta a lo dicho por un comediante que se presentó en un controverisal mitin de Trump el fin de semana en Nueva York, que estuvo plagado de declaraciones extremas y retórica incendiaria. El simpatizante de Trump llamó a Puerto Rico una “isla flotante de basura”

“Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a la gente basada en por quién votan”, dijo a reporteros este miércoles que le cuestionaron sobre los dichos de Biden.

Harris reiteró que Biden había aclarado los dichos que hizo en la videollamada.

“He sido muy clara con el público estadounidense: respeto los desafíos que enfrenta la gente. Lo digo en serio: cuando sea elegida presidenta, representaré a todos los estadounidenses, incluidas las personas que no voten por mí, y abordaré sus necesidades y deseos".

En distintas entrevistas televisivas, el compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, también marcó distancia de los dichos de Biden este miércoles.

En "CBS Mornings", Walz reiteró que Biden "fue muy claro al decir que está hablando de la retórica que escuchamos", no de los propios partidarios.

En el programa “Good Morning America” de ABC, también enfatizó el mensaje inclusivo de los demócratas.

“Seamos muy claros, la vicepresidenta y yo hemos dejado absolutamente claro que queremos que todos sean parte de esto”, dijo. "La retórica divisiva de Donald Trump es lo que debe terminar".

Qué dijeron Biden y la Casa Blanca tras la polémica por los dichos del presidente

Tras la controversia por los dichos de Biden, tanto el presidente como la vocería de la Casa Blanca intentaron aclarar lo que el mandatario buscaba decir.

“La única basura que veo flotando por allí son sus seguidores. Su satanización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense. Va completamente en contra de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sido”, dijo inicialmente el presidente en la videollamada con Voto Latino.

En esa misma videollamada, Biden dijo que a Trump “no le importa un comino la comunidad latina” y pidió el rechazo del expresidente incluso mientras la campaña de Trump dice que su apoyo está aumentando entre los hispanos, particularmente hombres.

“Voten para mantener a Donald Trump fuera de la Casa Blanca”, dijo Biden. ”Él es un verdadero peligro, no solo para los latinos sino para todas las personas. Particularmente aquellos que son minoría en este país”

Pero casi de inmediato tras los dichos polémicos de Biden, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que Biden “se refirió a la retórica de odio en el mitin del Madison Square Garden como ‘basura’”.

Poco después, Biden recurrió a las redes sociales para aclarar personalmente lo que dijo.

“Hoy más temprano me referí como basura a la retórica de odio contra Puerto Rico que profirió el seguidor de Trump en su mitin en el Madison Square Garden, que es la única palabra que me viene a la mente para describirla”, publicó en la red social X. “Su satanización de los latinos es inconcebible. Eso fue todo lo que quise decir. Los comentarios en ese mitin no reflejan quiénes somos como nación”.

Luego de la polémica, que fue aprovechada por los republicanos y por la campaña de Trump, incluso algunos demócratas buscaron distanciarse de las declaraciones del presidente.

En una entrevista en CNN, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que él “nunca insultaría a la buena gente de Pensilvania o a cualquier estadounidense aunque eligieran apoyar a un candidato que yo no apoyé”.

Los comentarios recordaron a la entonces nominada presidencial demócrata Hillary Clinton, quien calificó en un evento de recaudación en Nueva York a los simpatizantes de Trump como una “cesta de deplorables”.

Clinton luego llamó a esa caracterización “una amplia generalización”. Pero se convirtió en lema para muchos seguidores de Trump que dijeron que el insulto encapsulaba las actitudes elitistas de Clinton y los demócratas.

Qué dijeron los republicanos y la campaña de Trump sobre las declaraciones de Biden

En respuesta a lo dicho por Biden, los republicanos no tardaron en aprovechar la controversia.

Trump llamó al senador de Florida, Marco Rubio, durante un mitin en Allentown, Pensilvania, para relatar lo sucedido.

“Hace un momento Joe Biden afirmó que nuestros seguidores, nuestros patriotas, son basura”, dijo Rubio. “Está hablando de estadounidenses comunes que aman a su país”.

La portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado posterior, “No hay manera de disimularlo: Joe Biden y Kamala Harris no solo odian al presidente Trump, desprecian a las decenas de millones de estadounidenses que lo apoyan”.

Un texto de recaudación de fondos de la campaña de Trump declaró, “¡EL JEFE DE KAMALA, JOE BIDEN, ACABA DE LLAMAR BASURA A TODOS MIS SEGUIDORES!” antes de asegurar a los destinatarios que Trump mismo piensa, ”¡USTEDES SON INCREÍBLES!”

Harris ha evitado descalificar a los simpatizantes de su rival durante la campaña

Durante el periodo de campañas, luego de asumir la candidatura demócrata tras la renuncia de Biden a sus aspiraciones ante las dudas sobre su capacidad para un segundo mandato, Harris ha evitado descalificar a los seguidores de Trump.

Por ejemplo, en una entrevista en Fox News este mes, el conductor Bret Baier le preguntó a la candidata demócrata si consideraba que los partidarios de Trump eran “estúpidos”.

“Oh, Dios. Nunca diría eso del pueblo estadounidense. Y, de hecho, si escuchas a Donald Trump, si ves cualquiera de sus mítines, él es quien tiende a degradar, menospreciar y menospreciar al pueblo estadounidense”, respondió Harris.

“Él es quien habla de un enemigo interno, un enemigo interno, hablando del pueblo estadounidense, sugiriendo que volvería al ejército estadounidense contra el pueblo estadounidense”.

Incluso, poco después de lo dicho por Biden, Harris hacía un llamado a la unidad en un evento frente a la Casa Blanca.

“Siempre te escucharé, incluso si no votas por mí. Siempre te diré la verdad, incluso si es difícil de escuchar. Trabajaré todos los días para generar consenso y llegar a compromisos para lograr que las cosas se hagan. Y si me das la oportunidad de luchar en tu nombre, no habrá nada en el mundo que se interponga en mi camino”, dijo el martes.

