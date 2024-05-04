Lo que piensan Biden y Trump en 10 temas clave para la política de EEUU

Joe Biden y Donald Trump son dos aspirantes que tienen asuntos pendientes en la presidencia y muchas ganas de resolverlos, pero de una forma completamente distinta.

Sus antecedentes y planes sobre diversos temas no dejan dudas de que, quien resulte elegido por los votantes en noviembre, buscará moldear el panorama de la vida estadounidense de maneras totalmente opuestas.

Cambio climático, impuestos para los más ricos, aborto, seguridad fronteriza y el apoyo a Ucrania son algunos de los temas cuyo futuro tendría un rumbo totalmente diferente según el ganador de las elecciones presidenciales.

Se trata de la primera vez en la historia que dos candidatos que ya han sido presidentes, compiten nuevamente por el mismo cargo. Lo más parecido a esa situación sucedió en 1912 cuando los republicanos Teddy Roosevelt y William Howard Taft, quienes ya habían sido presidentes, decidieron competir por la candidatura. Sin embargo, fue el demócrata Woodrow Wilson quien ganó la carrera por la presidencia.

Más de un siglo después, los votantes vuelven a juzgar a dos presidentes por sus antecedentes y sus promesas para los próximos cuatro años. Esta es su posición respecto de 10 de los temas principales:

1.- Aborto

Biden: El presidente ha pedido al Congreso que le envíe una legislación que codificaría en la ley federal el derecho al aborto, que estuvo vigente durante casi 50 años antes de ser revocado por la Corte Suprema.

También ha criticado las prohibiciones estatales del aborto en los estados republicanos y dice que vetará cualquier posible prohibición a nivel nacional si alguna llega a su escritorio. A falta de legislación, su administración ha tomado medidas más limitadas, como propuestas que protegerían a las mujeres que viajan para abortar y limitarían la forma en que las autoridades recopilan registros médicos.

Trump: El expresidente a menudo se jacta de haber nombrado a los jueces de la Corte Suprema que anularon Roe v. Wade, poniendo fin al derecho constitucional al aborto.

Después de esquivar preguntas sobre cuándo cree que se debería restringir el procedimiento durante el embarazo,

Trump anunció en abril que las decisiones sobre el acceso y los límites deberían dejarse en manos de los estados. Dijo que no convertiría en ley una prohibición nacional del aborto. Pero se negó a decir si intentaría limitar el acceso a la píldora abortiva mifepristona. En entrevistas recientes, dijo a la revista Time que también debería dejarse en manos de los estados determinar si procesar a las mujeres por abortos o monitorear sus embarazos.

2.- Clima y energía

Biden: En un segundo mandato, se podría esperar que Biden continúe centrándose en implementar las disposiciones climáticas de su Ley de Reducción de la Inflación, que proporcionó casi 375,000 millones de dólares para cosas como incentivos financieros para automóviles eléctricos y proyectos de energía limpia.

Biden también está reclutando a más de 20,000 jóvenes en un “Cuerpo Climático” nacional, un programa similar al Cuerpo de Paz para promover la conservación a través de tareas como climatizar viviendas y reparar humedales. Biden quiere triplicar el tamaño del grupo esta década. A pesar de todo esto, es poco probable que Estados Unidos esté en camino de cumplir el objetivo de Biden de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030.

Trump: En el pasado describió el cambio climático como un “engaño” y alberga un particular desdén por la energía eólica y ahora dice que su objetivo es que Estados Unidos tendría la energía y la electricidad más baratas del mundo.

Aumentaría la extracción de petróleo en tierras públicas, ofrecería exenciones fiscales a los productores de petróleo, gas y carbón, aceleraría la aprobación de gasoductos y haría retroceder los esfuerzos agresivos de la administración Biden para lograr que la gente lo hiciera. cambiar a automóviles eléctricos, que, según él, tienen un lugar pero no deberían imponerse a los consumidores.

También se ha comprometido a volver a salir de los Acuerdos Climáticos de París, poner fin a los subsidios a la energía eólica y eliminar las regulaciones impuestas y propuestas por la administración Biden dirigidas a los vehículos ineficientes desde el punto de vista energético. tipos de bombillas, estufas, lavavajillas y cabezales de ducha.

3.- Democracia y Estado de Derecho

Biden: Proteger la democracia ha sido la razón de ser detrás de la decisión de Biden de postularse para la reelección. En un guiño simbólico a la Guerra Revolucionaria, Biden pronunció su primer discurso de campaña de 2024 cerca de Valley Forge, Pensilvania, donde habló de la decisión de George Washington de dimitir como líder del Ejército Continental después de que se consiguiera la independencia estadounidense.

Durante el discurso del 5 de enero, Biden dijo que la contienda presidencial de este año “tiene que ver” con si la democracia estadounidense sobrevivirá y condena periódicamente la negación de Trump de haber perdido las elecciones generales de 2020. Biden calificó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como un “día en el que casi perdimos a Estados Unidos, lo perdimos todo”.

Trump: El expresidente, que se negó a aceptar su derrota ante Biden en 2020, no se ha comprometido a aceptar los resultados esta vez. “Si todo es honesto, aceptaré con gusto los resultados”, dijo Trump recientemente al Milwaukee Journal Sentinel. “Si no lo es, hay que luchar por los derechos del país”. Ha dicho que perdonará a los acusados del 6 de enero encarcelados por agredir a agentes de policía y otros delitos durante el ataque al Capitolio. Promete reformar el Departamento de Justicia y el FBI "desde cero", agraviados por los cargos penales que tiene el departamento. interpuesto contra él. También promete desplegar la Guardia Nacional en ciudades como Chicago que luchan contra los delitos violentos y en respuesta a las protestas, y también ha prometido nombrar un fiscal especial para perseguir a Biden.

4.- Gobierno Federal

Biden: La administración Biden ya está tomando medidas para dificultar que se produzcan despidos masivos de funcionarios públicos. En abril, la Oficina de Gestión de Personal emitió una nueva regla que prohibiría que los trabajadores federales sean reclasificados como designados políticos u otros empleados a voluntad, lo que hace que sea más fácil despedirlos. Esto fue en respuesta al Anexo F, una orden ejecutiva de Trump de 2020 que reclasificó a decenas de miles de trabajadores federales para que pudieran ser despedidos más fácilmente.

Trump: El expresidente promete una reforma de la burocracia federal, a la que durante mucho tiempo ha culpado de obstaculizar la agenda de su primer mandato: “Destruiré totalmente el Estado profundo”. Planea volver a emitir la orden del Anexo F que elimina las protecciones del servicio civil.

Luego procedería a despedir a los “burócratas rebeldes”, incluidos aquellos que “convirtieron nuestro sistema de justicia en un arma” y los “belicistas y globalistas del último Estados Unidos en el Estado Profundo, el Pentágono, el Departamento de Estado y el complejo industrial de seguridad nacional”. " Ha prometido despedir al Departamento de Educación y quiere limitar la independencia de agencias reguladoras como la Comisión Federal de Comunicaciones.

5.- Inmigración

Biden: El presidente continúa abogando por el proyecto de ley de inmigración integral que presentó en su primer día en el cargo, que otorgaría un camino de ocho años hacia la ciudadanía para inmigrantes en los EEUU sin estatus legal, con un camino más rápido para los inmigrantes jóvenes que viven en los Estados Unidos. país ilegalmente y que fueron traídos aquí cuando eran niños. Esa legislación no llegó a ninguna parte en el Congreso.

Este año, el presidente respaldó un compromiso del Senado que incluía estándares de asilo más estrictos y miles de millones más en dólares federales para contratar más agentes fronterizos, jueces de inmigración y funcionarios de asilo. Ese acuerdo colapsó en el Capitolio debido a la oposición de Trump. Actualmente, Biden está considerando tomar medidas ejecutivas en la frontera, particularmente si el número de cruces ilegales aumenta a finales de este año.

Trump: El expresidente promete organizar la mayor deportación nacional en la historia de Estados Unidos, una operación que podría incluir campos de detención y la Guardia Nacional. Recuperó las políticas que implementó durante su primer mandato, como el programa Permanecer en México y el Título 42, que impuso restricciones a los inmigrantes por motivos de salud pública. Y reviviría y ampliaría la prohibición de viajar que originalmente estaba dirigida a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, prometió un nuevo “examen ideológico” para los inmigrantes para excluir a los “lunáticos peligrosos, los que odian, los fanáticos y los maníacos”. También intentaría deportar a personas que están en Estados Unidos legalmente pero que albergan “simpatías yihadistas”. Trataría de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para las personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres se encuentran ambos en el país ilegalmente.

6.- Israel y Gaza

Biden: La guerra en Gaza, mucho más que otras consideraciones de seguridad nacional, ha definido la política exterior de Biden este año, con importantes implicaciones políticas. Ha ofrecido un apoyo incondicional a Israel desde que los militantes de Hamás lanzaron un ataque mortal por sorpresa el 7 de octubre. Pero a medida que el número de muertos en Gaza sigue aumentando, Biden se ha enfrentado a una reacción masiva en casa. Su administración está trabajando para negociar un alto el fuego temporal que liberaría a algunos rehenes en poder de Hamas, lo que también permitiría que ingrese más ayuda humanitaria a la región devastada por la guerra. Biden también pide una solución de dos Estados, en la que Israel existiría junto a un Estado palestino independiente.

Trump: El expresidente ha expresado su apoyo a los esfuerzos de Israel por “destruir” a Hamas, pero también ha criticado algunas de las tácticas de Israel. Dice que el país debe terminar el trabajo rápidamente y volver a la paz. Ha pedido respuestas más agresivas a las protestas pro palestinas en los campus universitarios y aplaudió los esfuerzos de la policía para despejar los campamentos. Trump también propone revocar las visas de estudiantes de quienes defiendan opiniones antisemitas o antiestadounidenses.

7.- Cuestiones LGBTQ

Biden: El presidente y los funcionarios de la Casa Blanca denuncian periódicamente la discriminación y los ataques contra la comunidad LGBTQ. Poco después de asumir el cargo, Biden revocó una orden ejecutiva de Trump que había prohibido en gran medida a las personas transgénero realizar el servicio militar, y su Departamento de Educación completó una norma en abril que dice que el Título IX, la ley de 1972 aprobada para proteger los derechos de las mujeres, también prohíbe discriminación por orientación sexual o identidad de género. La nueva norma no dice nada sobre la cuestión de los deportistas transgénero.

Trump: El expresidente se ha comprometido a mantener a los hombres transgénero fuera de los deportes femeninos y dice que pedirá al Congreso que apruebe un proyecto de ley que establezca que Estados Unidos reconoce “sólo dos géneros”, determinados al nacer. Promete "derrotar el veneno tóxico de la ideología de género". Como parte de su ofensiva contra la atención que afirma el género, declararía que cualquier proveedor de atención médica que participe en la “mutilación química o física de jóvenes menores” ya no cumple con los estándares federales de salud y seguridad y no recibirá dinero federal. Tomaría medidas punitivas similares en las escuelas contra cualquier maestro o funcionario escolar que “sugiera a un niño que podría quedar atrapado en el cuerpo equivocado”. Trump apoyaría una prohibición nacional de intervenciones hormonales o quirúrgicas para menores transgénero y prohibiría a las personas transgénero realizar el servicio militar.

8.- OTAN/Ucrania

Biden: El presidente ha pasado gran parte de su tiempo reconstruyendo las alianzas desmanteladas por Trump, en particular la OTAN, un baluarte crítico contra la agresión rusa. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Biden ha prometido un apoyo incesante a Kiev y realizó una visita no anunciada allí en febrero de 2023 en una muestra de solidaridad.

Su administración y el Congreso han enviado decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo a Ucrania. El último tramo de ayuda ascendió a 61,000 millones de dólares en armas, municiones y otro tipo de asistencia y se espera que dure hasta este año. La ayuda continua de Estados Unidos es fundamental, dice Biden, porque sostiene que el líder ruso Vladimir Putin no se limitará a invadir Ucrania.

Trump: El expresidente ha cuestionado repetidamente la ayuda de Estados Unidos a Ucrania y dice que continuará “reevaluando fundamentalmente” la misión y el propósito de la alianza de la OTAN si regresa al cargo.

Ha afirmado, sin dar explicaciones, que podrá poner fin a la guerra antes de su toma de posesión reuniendo a ambas partes a la mesa de negociaciones. (Su enfoque parece depender de que Ucrania renuncie al menos a parte de su territorio ocupado por Rusia a cambio de un alto el fuego.) En la OTAN, ha atacado a los países miembros durante años por no alcanzar los objetivos de gasto militar acordados. Trump encendió las alarmas este año cuando dijo que, como presidente, había advertido a los líderes que no sólo se negaría a defender a las naciones que no alcanzaran esos objetivos, sino que "alentaría" a Rusia "a hacer lo que quisiera" para países que son “delincuentes”.

9.- Aranceles y comercio

Biden: Aquí es donde Biden y sus tendencias proteccionistas -en un continuo atractivo para los votantes de la clase trabajadora- tienen algunas similitudes con Trump. Biden pide triplicar los aranceles sobre el acero chino, una medida que protegería a los productores estadounidenses de importaciones más baratas. El tipo arancelario actual es del 7,5% tanto para el acero como para el aluminio, pero Biden quiere que llegue al 25%. Biden también ha dicho que se opone a la propuesta de adquisición de U.S. Steel por parte de la japonesa Nippon Steel, porque es “vital que siga siendo una empresa siderúrgica estadounidense de propiedad y operación nacional”.

Trump: El expresidente quiere una dramática expansión de los aranceles, proponiendo un gravamen de quizás el 10% sobre casi todos los bienes extranjeros importados. Las sanciones aumentarían si los socios comerciales manipularan sus monedas o incurrieran en otras prácticas comerciales desleales.

También instaría al Congreso a aprobar una legislación que dé al presidente autoridad para imponer un arancel recíproco a cualquier país que imponga uno a Estados Unidos. Gran parte de su agenda comercial se ha centrado en China. Trump ha propuesto eliminar gradualmente las importaciones chinas de bienes esenciales, incluidos productos electrónicos, acero y productos farmacéuticos, y quiere prohibir que las empresas chinas sean propietarias de infraestructura estadounidense en sectores como la energía, la tecnología y las tierras agrícolas. Ya sea que los aranceles más altos provengan de una administración de Biden o de Trump, es probable que aumenten los precios para los consumidores que ya han enfrentado costos más altos debido a la inflación.

10.- Impuestos

Biden: En su discurso sobre el Estado de la Unión, Biden propuso aumentar la tasa del impuesto corporativo al 28% y el impuesto corporativo mínimo al 21% como una cuestión de “justicia fundamental” que generará más dinero para invertir en los estadounidenses. La tasa corporativa actual es del 21% y el mínimo corporativo, elevado bajo la Ley de Reducción de la Inflación, es del 15% para las empresas que ganan más de mil millones de dólares al año. Biden también quiere exigir a los multimillonarios que paguen al menos el 25% de sus ingresos en impuestos y restaurar el crédito tributario por hijos que se promulgó en virtud de su paquete de ayuda COVID-19 de 2021, pero que desde entonces expiró.

Trump: El expresidente ha prometido extender los recortes de impuestos que promulgó en 2017 y que expirarán a fines de 2025. Ese paquete redujo la tasa del impuesto corporativo del 35% al 21% y aproximadamente duplicó la deducción estándar y crédito tributario por hijos.