El fallo sobre los embriones en Alabama irrumpe en la campaña electoral: incluso algunos republicanos lo critican

Video La Corte de Alabama reconoce a los embriones congelados como niños, ¿pone en riesgo la fecundación in vitro?

El fallo de la Corte Suprema de Alabama que considera a los embriones congelados niños a efectos de la ley estatal no tardó en irrumpir en la campaña electoral, con los republicanos divididos entre los que lo apoyan y los que han expresado dudas, y los demócratas viendo una nueva oportunidad para centrar la campaña electoral en el derecho a la salud reproductiva de la mujer.

Y es que los demócratas y en general la izquierda han apostado por el derecho a la interrupción del embarazo como un importante factor de movilización de cara a noviembre. Creen que el aborto puede ser un tema ganador, sobre todo, en tanto el debate se amplía para incluir preocupaciones cada vez mayores sobre la salud de las mujeres, como la atención del aborto espontáneo, el acceso a medicamentos y a la atención de emergencia y ahora los tratamientos de fertilización in vitro (FIV).

De hecho, los defensores del derecho al aborto han ganado elecciones incluso en estados de mayoría social conservadora. Los grupos de derechos reproductivos compararon el jueves el fallo de Alabama con el impacto del fallo Dobbs de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade y anuló la protección constitucional al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.



“Esto ha tocado un nervio de una manera que no había visto desde Dobbs”, dijo Mini Timmaraju, líder del grupo a favor del aborto Libertad Reproductiva para Todos. "Y es que la gente no creía que esto pudiera suceder, pero está sucediendo".

Biden emitió un comunicado el jueves en el que calificó la decisión de Alabama como un “resultado directo de la anulación de Roe v. Wade”. Y la vicepresidenta Kamala Harris, en plena gira 'Lucha por las libertades reproductivas', acusó a los republicanos de hipocresía.

"Por un lado, los defensores dicen que un individuo no tiene derecho a interrumpir un embarazo no deseado y, por otro lado, que no tiene derecho a formar una familia", dijo desde Michigan.

Y es que la decisión de la Corte Suprema de Alabama, con todos los magistrados republicanos, expone a las familias y clínicas de reproducción asistida a cargos penales o daños punitivos. En respuesta, el hospital más grande del estado y al menos otros dos proveedores suspendieron los tratamientos de FIV mientras se apresuraban a evaluar el impacto del fallo.

Cómo han reaccionado los republicanos en campaña al fallo de Alabama

"Tenemos que hablar para asegurarnos de no quitarles el derecho a la FIV a las mujeres que están en edad fértil y quieren tener hijos", dijo la representante republicana Nancy Mace, quien estaba haciendo campaña esta semana para el expresidente Donald Trump en Carolina del Sur. Y añadió: "Trabajaré muy duro para asegurarme de que eso no suceda".

Pero Trump, favorito en las encuestas para obtener la candidatura republicana para las elecciones de noviembre, no se había pronunciado públicamente sobre el fallo al momento de la publicación de esta historia. Y su campaña no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.

Trump se ha resistido durante meses a los llamados de los defensores del aborto para apoyar una prohibición nacional porque dice que sería impopular entre el público en general. La campaña de Biden y los defensores del derecho al aborto aprovecharon la semana pasada unos reportes de que Trump había sugerido en privado apoyar una prohibición a partir de la semana 16 de gestación.

Video Varias clínicas de Alabama suspenden fertilizaciones in vitro tras fallo sobre embriones congelados



Por otro lado, el asunto prometía en convertirse en un nuevo dolor de cabeza para la contrincante de Trump en las primarias republicanas, la exembajadora ante la ONU Nikki Haley. Y es que su primera reacción al fallo de Alabama, en una entrevista el miércoles con NBC News, dijo: “Para mí, los embriones son bebés”. Pero un día después, le dijo a CNN que no quería suspender los tratamientos de FIV y que “Alabama necesita revisar la ley”.

"Primero, hay que asegurarse de que los embriones estén protegidos y respetados como se supone que deben ser", dijo Haley. "En segundo lugar, hay que asegurarse de que los padres tengan derecho a tomar esas decisiones con su médico a medida que avanzan en lo que van a hacer".

Pat Parsley, una mujer de 76 años de Carolina del Sur que esperaba a Haley en un evento de campaña el jueves por la tarde y que dijo que quería que la exgobernadora gane las primarias, condenó el fallo de Alabama.

“ Creo que eso es realmente aterrador. Da miedo a las mujeres. Es aterrador para las familias”, dijo Parsley, quien cree que el aborto debería ser responsabilidad de las mujeres. “Me alegro de no ser una mujer joven en este momento. Odio decir eso. Quiero decir, lo que enfrentan las mujeres jóvenes: hemos retrocedido”.

El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, el más prominente republicano del lado de Haley, calificó el fallo de “aterrador” el jueves. El senador del estado de Alabama Tim Melson, también republicano, dijo que tiene la intención de presentar un proyecto de legislación para proteger los servicios de FIV en el estado.

Los republicanos que sí están a favor del fallo de Alabama

Pero otros republicanos respaldaron el fallo de Alabama y sugirieron que alentarían a las mujeres a no utilizar la FIV.

Catalina Stubbe, directora nacional de Moms for Liberty, dijo que simpatizaba con las mujeres que quieren ser madres biológicas mediante la fertilización in vitro, pero creía que lo que deberían hacer es adoptar.

"Hay muchas otras opciones que definitivamente pueden considerar en lugar de la FIV", dijo Stubbe, quien enfatizó que estaba describiendo su posición y no la de su grupo. "Es triste crear una vida para terminar como un experimento de laboratorio".

Video ¿Por qué la Corte Suprema de Texas bloqueó temporalmente la aprobación para que una mujer aborte? Te contamos



En la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora el jueves, Lala Mooney de Charles Town, Virginia Occidental, dijo que estaba “absolutamente” de acuerdo con el fallo de Alabama.

“Los embriones son un niño potencial”, dijo Mooney, cuyo hijo es el representante republicano Alex Mooney. "Y en el momento en que son fertilizados, creo que se convierten en seres humanos".

Qué es la FIV y a quiénes beneficia

La FIV es un proceso común para parejas que tienen problemas para concebir, personas LGBTQ o quienes intentan evitar la transmisión de enfermedades genéticas terminales o altos riesgos de cáncer. Es responsable de unos 84,000 bebés al año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La legislación y los fallos judiciales que definen que la vida comienza con la fertilización o que otorgan a los embriones la misma protección legal que a las personas pueden limitar partes del proceso de FIV, incluida la extracción de embriones que no logran implantarse en el útero o la eliminación de embriones no utilizados.