Cómo la generación Z está dividida entre Harris y Trump según el género

Un nuevo fenómeno en la juventud estadounidense puede ser decisivo el 5 de noviembre en Estados Unidos: las mujeres se inclinan a la izquierda para respaldar a Kamala Harris, mientras que cada vez más hombres giran a la derecha y votarán por Donald Trump.

Aunque la juventud estadounidense es mayoritariamente progresista, el expresidente republicano y la vicepresidenta demócrata percibieron esta nueva dinámica -revelada en sondeos- y sus agendas de campaña para este viernes la ilustran claramente.

Trump, que se ha reunido con diversos influencers que van del mundo del kickboxing al de las criptomonedas, viajará a Texas para participar en el programa de Joe Rogan, un podcaster con millones de seguidores y particularmente popular entre los hombres jóvenes.

En una elección extremamente reñida, el expresidente republicano apuesta por inclinar la balanza gracias al creciente apoyo de los hombres jóvenes, atraídos por su política machista, sus negocios inmobiliarios y su afición a hablar de deportes.

Harris también estará en Texas pero para enfocar su mensaje a las mujeres jóvenes. Acompañada por la reina del pop Beyoncé, la vicepresidenta dará un discurso en defensa del derecho al aborto en un estado donde se aplicaron algunas de las más rígidas restricciones en el país.

En septiembre, una encuesta de la Universidad de Harvard a electores de ambos sexos entre 19 y 29 años reveló que un 70% de mujeres tiene la intención de votar por Harris y un 23% por Trump. Entre los hombres jóvenes, la vicepresidenta cuenta con 53% de la intención del voto y el expresidente 36%.

Otro sondeo publicado por la cadena NBC es más revelador: en la misma franja etaria, un 59% de las mujeres optan por la demócrata y 26% por el republicano. Pero entre los hombres jóvenes, los dos candidatos están casi empatados, con 42% para Harris y 40% por Trump.

El debate en torno al aborto y la economía

"Estoy preocupada por los derechos de las mujeres y especialmente por los cuidados para la salud. Ya están tratando de quitarnos nuestro derecho al aborto, ¿qué más nos pueden quitar? ¿qué sigue?", se pregunta Madeline Tena, de 18 años y estudiante de medicina en Arizona.

Y su conclusión es clara tras seguir la campaña por TikTok: "Yo voy a votar por Kamala porque basada en lo que he visto en redes sociales, Kamala parece mucho mejor que Trump", que en su opinión "es realmente infantil".

Zackree Kline, de 21 años, ya decidió que votará por Trump porque fue bueno para la economía del país.

"Yo sé que mucha gente sigue a favor de Trump, porque todo era más barato cuando él era presidente", dijo Kline, quien trabaja de lunes a domingo como mesero y en una funeraria en Pensilvania para llegar a fin de mes.

La profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Chatham, Jennie Sweet-Cushman, observa algo más profundo: la división creciente en la juventud estadounidense sobre cómo ve su futuro.

Las mujeres logran cada vez más graduarse de la universidad y son menos "susceptibles" al campo republicano, mientras aumenta el apoyo a la derecha entre los hombres.

"Cuando les pregunto a mis alumnos si piensan tener hijos, los hombres jóvenes consistentemente se ven teniendo hijos algún día. Y casi ninguna de las mujeres jóvenes" lo desea, afirma.

Los contrastes entre la política y la religión

Varios estudios muestran que un número creciente de mujeres jóvenes están abandonando concepciones conservadoras sobre la familia, la pareja y la sexualidad, y también se distancian de la religión, en un país donde la fe y la política pueden estar íntimamente ligadas.

Un encuesta de abril del "Survey Center on American Life" reveló que después de la Segunda Guerra Mundial, los hombres tendían más que las mujeres a abandonar la religión con la que fueron criados.

En la generación Z, que nació entre finales de la década de 1990 e inicios de la del 2000, la tendencia es opuesta: un 54% de las mujeres dejaron su religión.

Si esta dinámica de género será decisiva el 5 de noviembre es imposible de determinar debido a las múltiples variables en una elección tan reñida, en la que el voto es indirecto y la votación en siete estados es clave en el resultado.

Pero una cosa es clara: históricamente las mujeres votan más.

"Las mujeres han superado en número y voto a los hombres en los últimos 40 años en la política estadounidense. Y no hay un indicador de que eso sea diferente en 2024", observa Kelly Dittmar, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Rutgers.

