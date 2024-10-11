El Kremlin dice que Trump sí envió pruebas de covid-19 a Putin en el punto crítico de la pandemia

Video Trump responde a acusaciones del libro de Bob Woodward: dice que no envió pruebas de covid-19 a Putin

El Kremlin dijo este viernes que cuando Donald Trump era presidente sí envió pruebas de covid-19 al mandatario ruso Vladimir Putin durante un periodo crítico de la pandemia en el que su acceso a ellas era limitado.

Con su afirmación el Kremlin desmintió al candidato presidencial republicano, quien negó haber enviado las pruebas a Putin luego de que fue revelado el obsequio en el nuevo libro del célebre periodista Bob Woodward, “War”.

El portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov dijo a reporteros el jueves que la administración de Trump sí “envió varios kits de pruebas” de covid-19.

Trump había dicho que las revelaciones de Woodward eran “falsas”. Tras la difusión de fragmentos del libro por medios estadounidenses, la campaña de Trump descalificó al periodista con insultos, como lo ha hecho con otros críticos del expresidente.

Las revelaciones de Woodward sobre la cercana relación de Trump y Putin

Woodward escribió que Trump “envió en secreto a Putin un montón de máquinas de prueba Abbott Point of Care Covid para su uso personal”.

Luego del obsequio hecho durante uno de los puntos más álgidos de la pandemia, cuando las pruebas de covid eran escasas, Putin pidió a Trump mantener el regalo en secreto.

”Por favor, no le digas a nadie que me enviaste esto”, le dijo Putin a Trump.

“No me importa”, respondió Trump.

“No quiero que se lo cuentes a nadie porque la gente se enojará contigo, no conmigo. No les importo”, dijo Putin a Trump, quien se ha jactado en múltiples ocasiones de su cercanía con el presidente ruso.

En sus declaraciones de este jueves a la prensa, Peskov no confirmó si las pruebas fueron para el uso personal de Putin.

“Por supuesto, al principio todos los países intentaron intercambiar envíos de ayuda entre sí. En ese momento enviamos ventiladores a Estados Unidos y los estadounidenses nos enviaron varias muestras de kits de prueba, ya que eran artículos prácticamente únicos”, dijo Peskov.

El Kremlin niega llamadas secretas de Trump a Putin tras dejar la Casa Blanca

En su libro, Woodward también reveló, citando a un colaborador del candidato presidencial republicano, que Trump ha llamado en secreto a Putin en al menos siete ocasiones.

El periodista narró un episodio ocurrido a principios de año en la residencia de Trump en Florida, Mar-a-Lago, en el que Trump pidió a sus colaboradores salir de un salón para hacer una llamada en privado con el presidente ruso.

En sus declaraciones, Peskov negó que las llamadas hayan ocurrido. Trump también negó haber llamado a Putin.

En su texto Woodward dijo que al cuestionar a Jason Miller sobre si sabía de las llamadas entre Trump y Putin, el asesor del candidato presidencial republicano dijo “no estar al tanto” de las supuestas conversaciones.

Al cuestionar a Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional del gobierno de Biden, sobre si tenía conocimiento de las supuestas llamadas entre Trump y Putin, la funcionaria fue cauta en su respuesta, agregó Woodward.

Kamala Harris critica el obsequio de Trump a Putin revelado por Woodward

Luego de los reportes sobre el libro “War”, que saldrá a la venta el 15 de octubre, la candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris arremetió contra el republicano.

“La gente moría a centenares. Todo el mundo estaba luchando por conseguir estos kits (de prueba)... ¿y este tipo que fue presidente de Estados Unidos los está enviando a Rusia? ¿A un dictador asesino, para su uso personal?”, dijo Harris en una charla con el locutor Howard Stern.

En una entrevista con ABC News, Trump intentó nuevamente descalificar a Woodward por reportar los hechos.

“Él es un narrador de historias. Uno malo. Y ha perdido los estribos”, dijo Trump el martes.



