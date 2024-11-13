Ocasio Cortez preguntó a sus seguidores por qué la reeligieron pero también votaron por Trump: esto fue lo que le dijeron

La legisladora demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez se dijo sorprendida por las respuestas que obtuvo al preguntar a sus seguidores por qué votaron por el republicano Donald Trump para la presidencia y al mismo tiempo por ella para el Congreso.

De acuerdo con la plataforma de análisis de datos electorales Daily Kos, los votantes en el distrito 14, que representa Ocasio-Cortez, se inclinaron hacia la derecha en la contienda presidencial en una mayor proporción que en 2020.

PUBLICIDAD

Ocasio-Cortez, una dura crítica de Trump y su agenda conservadora, fue reelecta con el 68.9% de los votos, mientras que en 2020 obtuvo el triunfo con 71.6% de los sufragios.

Según el análisis, en 2020 el 77% de los votantes del distrito de la legisladora, conocida por sus iniciales AOC, votaron por el demócrata Joe Biden para la presidencia y el 22% lo hicieron por Trump.

Pero este año la historia fue diferente. La demócrata Kamala Harris obtuvo 65% de los votos y Trump tuvo el respaldo de 33% en el distrito 14 de Nueva York, que abarca las zonas del Bronx y Queens, de mayoría hispana.

Esta tendencia se replicó a nivel nacional en condados y distritos que en 2020 habían mostrado un mayor respaldo al Partido Demócrata y este año optaron por la derecha. A nivel nacional, Trump ganó una mayor proporción de votantes afroestadounidenses y latinos que en 2020, cuando perdió ante el demócrata Biden, y más notablemente entre hombres menores de 45 años, según AP VoteCast, una encuesta nacional de más de 120,000 votantes.

Aún cuando Harris ganó mayorías de votantes megros y latinos, no fue suficiente para darle la victoria, debido a los avances que logró Trump entre esos sectores demográficos.

AOC lanzó una pregunta a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram para comprender por qué se habían inclinado por ella, una legisladora progresista, en su voto para el Congreso, y al mismo tiempo habían votado por Trump.

Esto dijeron los votantes a AOC sobre su sentido del voto:

“Es muy simple, Trump y tú se interesan en la clase trabajadora”

“Quería un cambio así que voté por Trump y por los demócratas en el resto de la boleta”

“Voté por Trump, pero me gustan tú y Bernie (Sanders). No me gustan los políticos tradicionales de ninguno de los dos partidos”

“Acción y progreso contra estancamiento y excusas. Ustedes dos rompen barreras y generan progreso”

“Siento que ustedes dos son antisistema en comparación con el resto de DC y son menos ‘tradicionales’”



Mira también: