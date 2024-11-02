Más de 78 millones de personas han votado: qué podemos interpretar de ese número

Video Elecciones en EEUU: ¿quiénes pueden votar y cuáles son los castigos por hacerlo de forma ilegal?

Más de 78 millones de personas ya emitieron su voto de forma anticipada -por correo o en persona- lo que refleja un alto nivel de participación antes de la noche electoral del 5 de noviembre.

De acuerdo con especialistas, la cifra de votos anticipados en el actual ciclo podría superar los registrados en 2020, cuando el voto por correo fue ampliamente promovido ante las restricciones por la pandemia, pero aún debe contabilizarse la votación total.

En 2020, la votación anticipada fue del 69% del total de 158 millones de sufragios, según cifras del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida indican que, hasta este lunes, han votado 78,025,442 personas de forma anticipada.

Según especialistas, aunque las cifras de la votación anticipada ofrecen pistas sobre las tendencias de votación, no pueden utilizarse para predecir un posible resultado electoral a favor o en contra de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris o del republicano Donald Trump.

Charles Stewart, director del laboratorio de ciencia de datos electorales del MIT, advirtió que los datos de la participación anticipada deben observarse con cautela.

"Es como hablar del clima", dijo a ABC News. "Los candidatos, la prensa, etcétera, realmente están tratando de sacar conclusiones solo sobre el valor nominal de los datos, pero realmente no hay mucho para decir quién está ganando".

A continuación te presentamos los principales datos disponibles sobre la participación anticipada y sus posibles implicaciones en los comicios:





La mayoría de votantes anticipados son mujeres según se desprende de los números en estados que publican el voto por género: De acuerdo con datos del laboratorio del Laboratorio Electoral de UF, el 54% de quienes han votado anticipadamente son mujeres según las personas que ya votaron en seis estados que llevan esos números. Encuestas indican que la mayoría de este grupo demográfico favorece a Harris. Sin embargo, los expertos sostienen que las mujeres históricamente han votado de forma anticipada en mayor medida que los hombres.

Votan más personas blancas no hispanas de manera anticipada: Según el centro de UF, en los estados que reportan la raza de los votantes, la mayoría de estos han sido personas blancas no hispanas, quienes han representado hasta ahora un 64.2% de quienes sufragaron de forma anticipada. Le siguen los afroestadounidenses con un 22.2% y en tercer lugar están los hispanos con un 2.7%.

Más demócratas han votado de forma anticipada que republicanos: Según el laboratorio de UF, el 37.9% de quienes votaron de forma anticipada son demócratas, mientras que el 36.2% son republicanos. Los datos sobre la afiliación partidista es limitada ya que solo algunos estados proveen esta información. Pero, de acuerdo con expertos, la votación anticipada históricamente ha sido popular entre demócratas, por lo que las cifras actuales no deben interpretarse en relación con el resultado final de la elección.

Republicanos están votando más que antes de forma anticipada: Aunque en comicios anteriores Trump atacó el voto anticipado por correo y en persona por decir que podía ocurrir fraude más fácilmente (sin mostrar pruebas), en el actual ciclo electoral ha llamado a sus seguidores a utilizar ambos métodos. Por ejemplo, según la base de datos electorales Catalist, hasta finales de octubre el 35% de la votación anticipada correspondía a republicanos, frente a 29% que había votado en el mismo periodo en los comicios de 2020.

Esfuerzos republicanos en estados clave parecen rendir frutos: Ante la promoción que Trump ha hecho del voto anticipado, esos esfuerzos parecen haber rendido frutos en estados clave como Arizona, Nevada y Pensilvania, donde se registra un incremento en votos republicanos anticipados en comparación con 2020. Por ejemplo, la participación anticipada en Arizona subió de 36% a 42%, en Nevada pasó de 36% a 39% y en Pensilvania de 21% a 31%.

La votación anticipada de demócratas en 2024 es menor que en 2020: Datos de Catalista indican que hasta finales de octubre, del total de la votación anticipada, el 39% correspondía a demócratas -un nivel similar al reportado por UF- mientras que para este punto en 2020 la participación de los demócratas era de 45%. De acuerdo con un artículo del sitio de análisis electoral Split Ticket, los demócratas deben acudir a votar a las urnas el 5 de noviembre para ganar, ante la reducción en las cifras de votación anticipada en comparación con los comicios de 2020.

