Trump enfrentará su primer juicio criminal desde el próximo 15 de abril sobre pagos secretos a actriz porno

Video ¿Qué pasa si Trump no paga la fianza de más de 460 millones de dólares por el caso de fraude civil?

El primer juicio criminal contra el expresidente Donald Trump en Nueva York por cargos relacionados con el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels comenzará el 15 de abril con la selección del jurado, dictaminó el juez Juan Merchán este lunes.

El juez fijó la fecha después de desestimar la moción del expresidente de desechar la acusación por completo o retrasar aún más el juicio. Los abogados de Trump argumentaban que necesitaban más tiempo para poder analizar las miles de páginas de documentos del caso.

Aunque no era necesario para esta etapa del proceso, Trump estuvo presente en la audiencia para determinar el arranque del primer juicio criminal en su contra. Trump ha hecho lo posible por estar presente en las auciencias judiciales relacionadas a los juicios en su contra, apariciones que ha convertido en parte de su campaña electoral.

PUBLICIDAD

Merchan reprimió a los abogados de Trump

El diferimiento del inicio del juicio se debió a la aparición de nuevos documentos de la fiscalía, como parte del proceso de descubrimiento de evidencias, que debía ser analizados por la defensa de Trump. Los abogados del expresidente acusaron a la fiscalía de Manhattan de “mala conducta procesal” de los fiscales e incluso pidieron la anulación del juicio.

El juez Merchan se había enfurecido ante lo que sugirió eran acusaciones infundadas por parte de la defensa de Trump y no pareció persuadido por los argumentos de los abogados del expresidente acusando a los fiscales de haber ocultado hasta hace poco decenas de miles de páginas de registros de una investigación federal anterior.

Según los fiscales, sólo un puñado de esos registros nuevos eran relevantes para el caso, mientras que los abogados defensores sostuvieron que miles de páginas eran potencialmente importantes y requerían una revisión minuciosa.

Merchan, quien a principios de este mes pospuso el juicio hasta mediados de abril, dijo a los abogados defensores que deberían haber actuado mucho antes si creían que no tenían todos los registros a los que creían que tenían derecho.

“Que no tengan un caso en este momento es realmente desconcertante porque la acusación que hace la defensa en todos sus documentos es increíblemente grave. Increíblemente grave”, dijo Merchan a los abogados de Trump.

“Están acusando a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y a las personas involucradas en este caso de mala conducta procesal y de intentar convertirme en cómplice. Y no hay ni una sola cita que respalde esa posición” dijo el juez.

PUBLICIDAD

El caso de dinero secreto pagado a Daniels presentado el año pasado por fiscales en Manhattan, ha adquirido mayor importancia al ser el único de los procesos criminales contra Trump que parece probable que sea juzgado en los próximos meses.

La oficina del fiscal de distrito dijo que había poco material nuevo en los documentos encontrados y que no existían motivos para más demoras. El fiscal Matthew Colangelo dijo en el tribunal el lunes que la cantidad de documentos nuevos relevantes y utilizables "es bastante pequeña": alrededor de 300 registros o menos.

"Estamos muy en desacuerdo", respondió el abogado defensor Todd Blanche, quien dijo que el número ascendía a miles y sigue creciendo. Los abogados de Trump argumentaron que la demora en las revelaciones justificaba desestimar el caso o al menos posponerlo tres meses.

"No haremos nuestro trabajo si no revisamos los materiales de forma independiente", dijo Blanche. "Cada documento es importante".

Pero Merchan pareció impasible y le preguntó a Blanche por qué el equipo de la defensa, que solicitó los registros en enero, no planteó su preocupación por la posible falta de documentos semanas antes. “¿Por qué esperaron hasta dos meses antes del juicio? ¿Por qué no lo cieron en junio o julio?”, preguntó Merchan.

Los pagos de Trump para que no se revelaran supuestas relaciones extramartitales

El caso se centra en pagos a dos mujeres, la actriz porno Stormy Daniels, y la exmodelo de Playboy Karen McDougal, así como a un portero de la Torre Trump que afirmó tener una historia sobre que Trump tuvo un hijo fuera del matrimonio.

PUBLICIDAD

Trump dice que no tuvo ninguno de los supuestos encuentros sexuales.

El abogado de Trump en ese momento, Michael Cohen, pagó a Daniels $130,000 y dispuso que el editor del tabloide National Enquirer pagara a McDougal $150,000 en una práctica conocida como "atrapar y matar", para ocultar las historias de los supuestos encuentros sexuales de Trump con las dos mujeres.

Luego, la compañía de Trump pagó a Cohen $420,000 dólares y registró los pagos como gastos legales, no como reembolsos, dijeron los fiscales.

Bragg acusó a Trump el año pasado de falsificar registros internos mantenidos por su empresa, la Organización Trump, para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos.

El equipo legal de Trump ha argumentado que no se cometió ningún delito.

Con información de The Associated Press.