Levantan parcialmente la orden mordaza contra Trump: ¿qué significa y de qué puede hablar ahora?

Un juez modificó este martes la orden mordaza que había emitido contra Donald Trump, lo que dará luz verde ahora al expresidente para comentar públicamente sobre los testigos y miembros del jurado del juicio penal que condujo a su condena en mayo por falsificación de cuentas en el conocido como 'caso Stormy Daniels'.

Sin embargo, otras personas relacionadas con el caso aún permanecen vetadas para el republicano hasta que sea sentenciado el próximo 11 de julio.

La decisión del juez Juan M. Merchan llega apenas dos días antes del debate que Trump sostendrá el jueves con el presidente Joe Biden.

Con este cambio, el juez autoriza al virtual candidato presidencial republicano a pasar de nuevo al ataque contra personalidades clave en el juicio como su exabogado Michael Cohen, la actriz porno Stormy Daniels y otros testigos del proceso.

"Por fin" es "libre" para hablar sobre el "juicio amañado" en el que fue hallado culpable, celebró el equipo de campaña electoral de Trump tras conocer la noticia este martes.

Te contamos de qué más puede hablar ahora el republicano y qué otras restricciones tiene aún vigentes.

¿Por qué decidió el juez Merchan suavizar la orden mordaza contra Trump?

En un fallo de cinco páginas, Merchan escribió que la orden mordaza tenía como propósito “proteger la integridad de los procedimientos judiciales” en el caso por el que el expresidente fue juzgado en Nueva York por alterar los registros comerciales de sus empresas para encubrir un escándalo sexual.

Trump fue condenado el 30 de mayo tras ser acusado por la fiscalía de 34 cargos vinculados a los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio en plena campaña presidencial de 2016 sobre una supuesta relación sexual entre ambos.

La orden mordaza era una de las protecciones que Merchan impuso para los testigos y miembros del jurado, pero que ya no se aplican ahora que el juicio terminó y el jurado ha sido disuelto.

Merchan dijo que habría sido su “preferencia” seguir prohibiendo a Trump hacer comentarios sobre los miembros del jurado, cuyos nombres no se han hecho públicos, pero admitió que no tiene justificación para hacerlo.

La decisión del juez significa que Trump, el primer ex presidente de EEUU condenado por un delito grave, puede ahora comentar públicamente sobre los testigos que declararon en su juicio, así como hablar sobre el jurado y su veredicto.

¿Qué restricciones siguen vigentes de la orden mordaza contra Trump?

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el expresidente.

El juez dejó vigente otra orden que prohíbe a Trump y a sus abogados revelar las identidades de los miembros del jurado o sus direcciones. Dicha información estaba en manos del equipo legal del republicano.

El abogado de Trump, Todd Blanche dijo tras el veredicto que el equipo de la defensa destruyó esa información. Sin embargo, el juez dijo este martes que “hay amplia evidencia para justificar la continua preocupación por los miembros del jurado”.

Merchan también dejó en vigor la prohibición de que Trump haga comentarios sobre el personal del tribunal, el equipo de la fiscalía y sus familias hasta que sea sentenciado, al considerar que deben “seguir desempeñando sus funciones jurídicas libres de amenazas, intimidación, acoso y daño”.

Esas restricciones no prohíben a Trump hacer comentarios sobre el propio juez o el fiscal de distrito Alvin Bragg, cuya oficina procesó el caso.

Durante los meses previos al juicio, Trump insistió en varias ocasiones en publicar información falsa y ofensiva en contra del juez Merchan, de su hija Loren y contra otros miembros de la fiscalía y del tribunal, por lo que el 1 de abril el juez amplió la orden de silencio que había impuesto el 26 de marzo en contra del republicano.

¿Por qué ciertas restricciones seguirán vigentes en la orden de silencio de Trump?

Los abogados del expresidente habían pedido a Merchan levantar completamente la orden mordaza, con el argumento de que no había nada que justificara restringir sus derechos recogidos en la Primera Enmienda de la Constitución tras la conclusión del juicio.

Sin embargo, desde la semana pasada los fiscales de Manhattan pidieron al juez que mantuviera la orden, argumentando que seguía siendo necesaria dada la "historia singular de declaraciones públicas incendiarias y amenazantes" de Trump, así como los esfuerzos de sus partidarios por “identificar a los jurados y amenazarlos con violencia”.

"Desde el veredicto en este caso, el acusado no ha eximido a los jurados de su alarmante retórica de que tendría ‘todo el derecho’ de buscar venganza como presidente contra los participantes en este juicio como consecuencia de su condena porque ‘a veces la venganza puede estar justificada’", se lee en el documento de los fiscales.

¿Sirvió de algo la orden mordaza en contra de Trump?

Los efectos de la orden de silencio impuesta por Merchan a Trump aún siguen siendo estudiados por expertos. Sin embargo, algo que sí está claro es que la orden mordaza no lo frenó a la hora de hacer comentarios incendiarios.

Trump fue multado con $10,000 por incumplir la orden en 10 ocasiones, e incluso fue amenazado con ir a la cárcel por desacatar abiertamente la decisión del juez.

Antes de que se impusiera la orden de silencio previo al inicio del juicio de Trump, el expresidente atacó repetidamente a posibles testigos y a los fiscales a través de publicaciones en su plataforma Truth Social.

Trump ha dicho que la orden de silencio le impedía defenderse mientras Cohen y Daniels seguían ridiculizándolo.

Este martes, el republicano reaccionó al levantamiento parcial de la orden a través de su equipo de campaña electoral, y afirmó que "por fin" es "libre" para hablar sobre el "juicio amañado" en el que fue hallado culpable.

"Y lo que es más importante, podré defenderme mejor contra los ataques injustos del corrupto Joe Biden en el debate del jueves (...) Ese debate será el más importante de la historia de nuestro país", añadió el expresidente.

