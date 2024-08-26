El fiscal Jack Smith apela la controvertida decisión de la jueza Cannon de desestimar el caso de los documentos clasificados contra Trump

Video ¿Cómo impacta a la campaña de Trump que se haya desestimado el caso de documentos clasificados?

El fiscal especial Jack Smith le pidió el lunes a una corte federal de apelaciones restaurar el caso en que se acusa al expresidente Donald Trump de retener documentos clasificados, luego que fue desestimado por una jueza el mes pasado.

La jueza Aileen Cannon desestimó el caso, uno de los cuatro abiertos contra Trump, al determinar que la designación de Smith como fiscal especial no fue constitucional.

Tras la decisión, el equipo de Smith apeló ante la corte federal de apelaciones en Atlanta, y los fiscales dijeron en su solicitud que la decisión de Cannon está “en desacuerdo con las prácticas de nombramiento generalizadas y de larga data en el Departamento de Justicia y en todo el gobierno”.

La apelación es el más reciente acontecimiento en un proceso que muchos expertos legales consideran un caso penal sencillo, pero que se ha visto descarrilado por demoras, meses de audiencias ante Cannon, una juez designada por Trump, y finalmente una orden de desestimación que llevó el proceso a al menos una interrupción temporal.

No está claro cuánto tiempo le tomará a la corte de apelaciones resolver el asunto, pero incluso si anula la desestimación de Cannon y reaviva la acusación, no hay posibilidad de un juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre y Trump, si es elegido, podría nombrar un secretario de Justicia que desestime el caso.

¿De qué se le acusa a Donald Trump en el caso de Mar-a-lago?

El caso incluye docenas de cargos por delitos graves de que Trump retuvo ilegalmente documentos clasificados de su presidencia en su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y obstruyó los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. El expresidente se ha declarado inocente.

Smith fue nombrado fiscal especial en noviembre de 2022 por el fiscal general Merrick Garland para investigar el manejo de los documentos por parte de Trump, así como sus esfuerzos para invalidar las elecciones presidenciales de 2020 antes de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Ambas investigaciones resultaron en cargos penales, aunque el juicio por subversión electoral se mantiene en duda tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado que confirió amplia inmunidad a Trump y redujo el alcance del caso.

¿Qué dice la defensa de Trump en el caso de los documentos clasificados?

Los abogados defensores en el caso de los documentos clasificados habían argumentado que el nombramiento de Smith violaba la cláusula de nombramientos de la Constitución, una moción que llevó a Cannon a celebrar una vista de varios días en junio.

La jueza se puso del lado de la defensa, diciendo que ninguna ley específica permitía el nombramiento de Smith por Garland y que Smith había sido nombrado ilegalmente porque no había sido nombrado para el cargo por el presidente ni confirmado por el Senado.

"La imputación es desestimada porque el nombramiento del fiscal especial Smith viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución", concluye en una resolución del 15 de julio de 93 páginas en la que también aclara que no vincula a otras jurisdicciones.

Se espera que el equipo de Smith señale que los nombramientos de abogados especiales han sido confirmados repetidamente por los jueces en múltiples casos, y que la capacidad de un fiscal general para nombrar a un fiscal especial está bien establecida.

