Las crisis de último minuto que pueden decidir quién ganará las elecciones entre Harris y Trump

Un huracán devastador y la expansión del conflicto en Medio Oriente son nuevas pruebas a superar en las últimas semanas de la campaña presidencial y podrían ayudar a conformar el estado de ánimo del público, mientras los votantes se deciden entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

Cómo se desarrollen los acontecimientos y cómo respondan los candidatos podría ser decisivo en la lucha por los votos en los estados más disputados.

Por ahora, se pudo conjurar el potencial efecto que habría tenido en la economía el paro de trabajadores portuarios, que terminó resolviéndose en cosa de días y que amenazaba con generar aumentos de costos y desabastecimiento de haberse mantenido en pie.

El presidente Joe Biden sigue siendo el administrador de la economía y la política exterior de Estados Unidos en este tumultuoso momento y puede ser el máximo responsable de cómo se desarrollen, pero el modo en que Harris y Trump aborden estas tres cuestiones tan dispares podría influir en la percepción que los estadounidenses tengan de sus dos opciones en noviembre.



“Por desgracia, va a haber acontecimientos como este, y aquí es donde se ve el liderazgo de un presidente”, dijo el martes a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Creo que esto debería enviar un mensaje a los estadounidenses: Importa. Importa quién se sienta detrás del Resolute Desk (el nombre del escritorio presidencial en la Oficina Oval)”.

¿Cómo ha sido el papel de Kamala Harris en estos tres acontecimientos que afectan el país?

Harris, con la ayuda de Biden, está tratando de mantener la calma ante la avalancha de problemas difíciles que surgen al mismo tiempo.

El martes, ella y Biden alternaron la dirección de las tareas de recuperación y rescate tras el huracán Helene y también en la reunión con sus ayudantes en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca para ver cómo Estados Unidos ayudaba a Israel a defenderse de un ataque masivo de Irán en represalia por el asesinato de los líderes de Hezbollah en Líbano, apoyados por Teherán.

Todo el tiempo se mantuvieron en estrecho contacto con asesores económicos mientras los trabajadores portuarios iniciaron el martes una huelga que se extendía desde los puertos de Maine a Texas y que amenazaba con paralizar las cadenas de suministro y causar escasez y precios más altos si se prolongaba por unas pocas semanas.

Los asesores de la campaña de Harris creen que el peligroso momento presenta una oportunidad para demostrar a los votantes lo que está en juego en el puesto y la seriedad con la que lo abordan, según funcionarios de la campaña que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el pensamiento interno del equipo de Harris.

Los asesores de Harris hicieron que la vicepresidenta pronunciara breves comentarios sobre el ataque iraní el martes entre la grabación de entrevistas para su campaña, con el objetivo de presentarla como preparada para tomar el mando.

¿Qué ha dicho Trump sobre las tres problemáticas que afectan al país?

Trump, por su parte, arremetió contra Harris, a la que acusó de estar sobrepasada por la situación, al tiempo que afirmaba que este tipo de problemas nunca se habrían producido bajo su mandato.

“Hemos estado hablando de la Tercera Guerra Mundial, y no quiero hacer predicciones”, dijo Trump en un acto de campaña en Wisconsin. “El mundo entero se está riendo de nosotros. Por eso Israel estaba siendo atacado hace poco. Porque ya no respetan a nuestro país”.

El expresidente, en un discurso en Waunakee, Wisconsin, y en publicaciones en las redes sociales el martes, ofreció una mezcla de oración y preocupación por los afectados por Helene, y también lanzó ataques a Harris por la huelga de trabajadores portuarios, y un aparte sobre el casting de la película de Stanley Kubrick ‘Full Metal Jacket’.

“La situación nunca debería haber llegado a esto y, si yo hubiera sido presidente, no lo habría hecho”, dijo Trump en una declaración sobre la huelga.

Pese a que Trump asegura que estando al frente de la Casa Blanca esos problemas no sucederían debido a su supuesto buen manejo, en 2020 los votantes sacaron a Trump de la presidencia en gran parte debido a cómo vieron su manejo caótico de los retos económicos, sociales y de salud pública que surgieron de la pandemia de covid-19.

¿Cómo afectan las acciones de Biden a la campaña de Harris?

Biden ha permanecido alejado de la campaña desde que anunció en julio que ponía fin a su carrera por la reelección en medio de una caída de los índices de aprobación pública.

Según Christopher Borick, director del Instituto de Opinión Pública del Muhlenberg College de Pensilvania, su ausencia pone de manifiesto que los demócratas lo consideran más un lastre que un impulso para Harris.

Pero la forma en que Biden afronte las tres últimas situaciones de emergencia podría tener un gran impacto en cómo los votantes indecisos perciben a Harris en estos últimos días.



“El presidente Biden no puede ayudar a Kamala Harris en el estrado”, dijo Borick. “Pero en una campaña en la que se está revolviendo cada piedra para conseguir ese votante indeciso, cómo gestione estas crisis en las próximas semanas podría tener un impacto”.

La campaña de Harris entiende los riesgos a los que se enfrenta con múltiples crisis que convergen a la vez, especialmente dada su naturaleza variada e impredecible.

Por ahora, la Casa Blanca (y Harris, que es parte de la administración) lograron esquivar la amenaza de una huelga prolongada en los puertos, pero una respuesta chapucera a la catástrofe o una mayor expansión del conflicto en Medio Oriente podrían suscitar dudas sobre el liderazgo de Biden y, por extensión, sobre el de su segunda al mando.

El debate entre candidatos a la vicepresidencia fue un termómetro para medir la reacción de quien gane la presidencia

El debate vicepresidencial del martes ofreció una muestra de cómo las dos campañas reaccionaban a los nuevos acontecimientos para reforzar sus propios mensajes y agudizar sus ataques a sus rivales.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, prometió un “liderazgo firme” bajo el mandato de Harris, mientras que el senador de Ohio, JD Vance, prometió volver a la “paz a través de la fuerza” si Trump vuelve a la Casa Blanca.

Los tumultos de última hora han sido habituales en la política presidencial estadounidense, a veces en forma de escándalo y otras veces con el titular del cargo esperando demostrar que él o su sucesor preferido serían una cabeza firme en un momento incierto.

Por ejemplo, George W. Bush impulsó un paquete de rescate en el Congreso para estabilizar un sistema financiero tambaleante en medio del temor de que la economía estuviera al borde del colapso. Las condiciones económicas más generales no ayudaron al republicano John McCain en la contienda que perdió frente a Barack Obama.

Otro ejemplo fue cuando la campaña de reelección de Jimmy Carter en 1980 se vio paralizada por la crisis de los rehenes iraníes. Cincuenta y dos rehenes fueron liberados el 20 de enero de 1981, poco después de la toma de posesión de su sucesor, Ronald Reagan.

Lyndon Johnson anunció el cese de los bombardeos en Vietnam días antes de las elecciones de 1968, un paso que esperaba llevara el conflicto hacia un acuerdo de paz, pero los vietnamitas del sur indicaron que no negociarían y el vicepresidente de Johnson, Hubert Humphrey, perdió por un estrecho margen frente al republicano Richard Nixon.

Edward Frantz, historiador de la Universidad de Indianápolis, afirma: “Los esfuerzos de los presidentes por ayudarse a sí mismos o al candidato de su partido vienen desde tiempo atrás. En el clima actual, no estoy seguro de cuántos votantes pueden ser persuadidos por un candidato que a estas alturas del partido intenta demostrar su competencia”.

