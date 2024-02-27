Cómo los republicanos (comenzando por Trump) usan la trágica muerte de una estudiante en Georgia para su discurso antiinmigrante

Video Salió a correr y no regresó: hallan muerta a una estudiante en el campus de una universidad en EEUU

La rápida politización de la muerte de la estudiante de enfermería Laken Hope Riley, a manos de un inmigrante indocumentado, no sorprendió a casi nadie.

El caso de la joven de 22 años de edad asesinada violentamente el jueves pasado en Georgia, presuntamente por un venezolano que cruzó la frontera ilegalmente en 2022, puso nuevamente el problema de la seguridad fronteriza en el primer plano de la discusión política.

PUBLICIDAD

Poco después de conocerse la noticia, líderes republicanos de lados opuestos del partido como el expresidente Donald Trump y el gobernador de Georgia, Brian Kemp, se apresuraron en poner la responsabilidad del horrendo crimen en manos del gobierno del presidente Joe Biden, sin señalar otros hechos que han contribuido a la crisis de seguridad en la frontera con México.



El cuerpo sin vida de Riley fue encontrado por las autoridades en una zona boscosa del campus de la Universidad de Georgia, después de que una amiga reportara que la estudiante no había regresado varias horas después de haber salido a hacer ejercicio.

El viernes, la policía universitaria arrestó a José Ibarra, de 26 años de edad, quien fue acusado del homicidio de Riley. Según registros del gobierno estadounidense, Ibarra cruzó ilegalmente la frontera con México cerca de El Paso en septiembre de 2022.

Trump, quien el mismo día que lanzó su primera campaña presidencial en 2016 dijo que los inmigrantes de México “traen crimen y son violadores”, escribió el lunes en las redes sociales: “¡La INVASIÓN fronteriza de Biden está destruyendo nuestro país y matando a nuestros ciudadanos!”, prometiendo “sellar la frontera” inmediatamente si es elegido presidente.

"Eso es imperdonable”, dijo por su parte Kemp, en un discurso ante la Cámara de Comercio del Área de Athens. “La ausencia de un esfuerzo real por parte de la administración Biden para intensificar y abordar esta crisis, ya que continúan ignorando los llamados a cambios políticos significativos que gobernadores como yo hemos hecho durante más de dos años", agregó el gobernador.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la muerte de Riley ocurre días después de que un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza, que según uno de sus redactores, el senador republicano por Oklahoma James Lankford, cubría las grandes prioridades del partido republicanos, fue torpedeada por los propios legisladores republicanos después de que Trump se declaró en su contra.

Después del fracaso del proyecto, la senadora independiente por Arizona, Kristen Sinema, quien fue una de sus negociadoras, dijo en un discurso en el Senado que “menos de 24 horas después de que publicamos el proyecto de ley, mis colegas republicanos cambiaron de opinión”.

Sinema denunció que para los republicanos en el Congreso “la seguridad fronteriza no es un riesgo para nuestra seguridad nacional, sino que un tema de ataque para las elecciones”.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado de Georgia, Gloria Butler, describió la respuesta republicana a la muerte de Riley como “espantosa”, ya que “fueron ellos quienes acabaron el proyecto de ley que habría permitido aumentar la seguridad en la frontera”, lo que presumiblemente podría haber evitado crímenes similares en el futuro.

“Nuestra crisis fronteriza continúa porque Donald Trump ha convencido a todo un partido de que la única prioridad es poner a Donald Trump en primer lugar sin importar el costo”, dijo Butler en un discurso en el Senado estatal.

Realidad contra percepción

A pesar de la retórica republicana demonizando a los inmigrantes, datos estadísticos de las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos muestran consistentemente que los inmigrantes cometen menos delitos que los estadounidenses nativos.

PUBLICIDAD

Esto ha sido así por un largo tiempo. Un estudio de investigadores de la Universidad de Stanford que se remonta a 140 años de datos e historia, concluyó que “los inmigrantes tienen un 30% menos de probabilidades de ser encarcelados que los individuos blancos nacidos en Estados Unidos”.

Cuando el análisis se amplía para incluir a los estadounidenses negros (cuyas tasas de prisión son más altas que las de la población general), “la probabilidad de que un inmigrante sea encarcelado son 60% menor que la de personas nacidas en el país”.

Sin embargo, la realidad que reflejan los datos no se traslada en la percepción del público.

Un reporte reciente del Centro de Investigaciones Pew publicado el 15 de febrero indica que el 57% de los estadounidenses piensa que “el gran número de inmigrantes que buscan entrar al país genera más criminalidad”, mientras que solo el 39% dice que “no tiene mucho impacto”.

La senadora estatal Nabilah Islam Parkes denunció esta semana que la caracterización de los inmigrantes como “criminales y matones” de algunos republicanos a raíz de la muerte de Riley era xenófoba. “Mientras Georgia llora la vida de Laken Riley, no debemos sucumbir al tribalismo y la intolerancia”, advirtió Parkes.

Sin embargo, Trump habla a menudo de crímenes cometidos por inmigrantes, y ha aumentado el tono de su retórica contra ellos, llamándolos alimañas y acusándolos de “envenenar la sangre de Estados Unidos”, términos similares a los usados por Adolfo Hitler contra los judíos de Europa durante la antesala a la Segunda Guerra Mundial, ante el silencio de su partido.

PUBLICIDAD

Rob Tibbetts, el padre de la estudiante universitaria Mollie Tibbetts asesinada en julio de 2018, durante el gobierno de Trump, por un inmigrante indocumentado mexicano mientras hacía ejercicio en Iowa, condenó el uso de la muerte de su hija para atacar a los inmigrantes.

En una columna de opinión en el Des Moines Register, Tibbets pidió a los actores políticos que "no se apropien del alma de Mollie al promover puntos de vista que ella creía que eran profundamente racistas".

“La persona acusada de quitarle la vida a Mollie no refleja la totalidad de la comunidad hispana al igual que los supremacistas blancos no reflejan a todos los blancos”, explicó Tobbets, añadiendo que “sugerir lo contrario es una mentira”.

Con información de The Associated Press.