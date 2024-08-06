Kamala Harris escoge a Tim Walz como su compañero de fórmula para la vicepresidencia

Video ¿Habrá debate entre Donald Trump y Kamala Harris? Analizamos lo que ocurre en la contienda electoral

Después de semanas de especulaciones, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris anunció que el elegido para ser su compañero de fórmula en las elecciones de noviembre es Tim Walz, actual gobernador de Minnesota.

PUBLICIDAD

"Estoy orgullosa de anunciar que le pedí a [Tim Walz] que fuera mi compañero de fórmula", dijo Harris en X. "Como gobernador, entrenador, maestro y veterano, ha cumplido con las familias trabajadoras como la suya. Es fantástico tenerlo en el equipo". “Ahora pongámonos a trabajar”, dijo, con un enlace para donar a la campaña.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.



It's great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024



La elección de Walz pone fin a tres semanas de incógnita desde que el presidente Joe Biden anunciara que se retiraba de la carrera, reavivando las probabilidades del Partido Demócrata en sus esfuerzos para derrotar a Donald Trump en noviembre.

Brevemente y también por X, Walz reaccionó a su designación: "Es el honor de mi vida unirme a @kamalaharris en esta campaña. Lo hago plenamente. La vicepresidenta Harris nos está mostrando la política de lo que es posible. Me recuerda un poco al primer día de clases".



Harris y Walz emprenderán la próxima semana una gira de campaña por siete estados cruciales péndulo, entre ellos Pennsylvania, Arizona y Carolina del Norte. Esto servirá para presentar al nuevo candidato a la vicepresidencia.

¿Quién es Tim

Walz?

Tim Walz, el gobernador de Minnesota Imagen Jacquelyn Martin/AP



Walz no tiene perfil nacional, y eso también significa que es una pizarra relativamente en blanco. Una nueva encuesta de ABC News/Ipsos, encontró que alrededor de 9 de cada 10 adultos estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él. Actualmente, Walz dirige la Asociación de Gobernadores Demócratas y anteriormente, también trabajó durante 12 años en la Cámara Baja.

Él ha sido un firme defensor de Harris en su campaña contra Trump y Vance, etiquetando a los republicanos de "simplemente raros" en una entrevista el mes pasado. Los demócratas han aprovechado ese mensaje y lo han amplificado a la hora de referirse a los republicanos y sus políticas.

PUBLICIDAD

"No fue un insulto llamar raros a estos tipos. Fue una observación", dijo Walz durante un evento en Minneapolis.

Walz, que creció en la pequeña ciudad de West Point, Nebraska, fue profesor de estudios sociales, entrenador de fútbol y miembro del sindicato en la escuela secundaria Mankato West High School en Minnesota antes de dedicarse a la política.

Ganó el primero de seis mandatos en el Congreso en 2006 en un distrito mayoritariamente rural del sur de Minnesota, y utilizó el cargo para defender los problemas de los veteranos. Walz sirvió 24 años en la Guardia Nacional, ascendiendo a sargento mayor, uno de los rangos más altos de los alistados en el Ejército.

Se postuló para gobernador en 2018 con el lema 'One Minnesota' y ganó por más de 11 puntos. Como gobernador, Walz lideró su estado durante la pandemia que golpeó a principios de su segundo año. Los republicanos se sintieron molestos por las restricciones que incluyeron confinamientos y cierres de escuelas. Ganó la reelección en 2022 por casi 8 puntos sobre su rival republicano, Scott Jensen, un escéptico de las vacunas.

Y no solo ganó la gobernación, sino que los demócratas mantuvieron el control de la Cámara Baja estatal y, además, dieron la vuelta al Senado que estaba en manos republicanas. Una razón fue la decisión de la Corte Suprema que acabó en 2022 con la protección federal al derecho de aborto. Eso perjudicó a los republicanos de Minnesota.

Walz incluye entre los logros que más publicita, amplias protecciones para los derechos al aborto que incluyeron la eliminación de casi todas las restricciones que los republicanos habían promulgado y avanzar con nuevas protecciones para los derechos de las personas trans. Además, firmó un proyecto para ampliar la elegibilidad para una licencia de conducir estándar de Minnesota, independientemente del estatus migratorio.

PUBLICIDAD

Sus otros logros importantes incluyeron créditos fiscales para familias con niños que tenían como objetivo reducir la pobreza infantil, así como desayunos y almuerzos escolares gratuitos universales para todos los estudiantes,

Walz, de 60 años, se une a Harris durante uno de los períodos más turbulentos de la política estadounidense, en medio de una campaña impredecible.

Qué busca Kamala Harris con la elección de Tim Walz

Al elegir a Walz, la campaña de Harris está recurriendo a un gobernador del Medio Oeste, veterano militar y partidario de los sindicatos, que ayudó a promulgar una ambiciosa agenda demócrata para su estado.

Walz, además, incluyó amplias protecciones para los derechos al aborto y generosas ayudas para las familias de su estado, como parte de la agenda del presidente Biden.

Harris espera apuntalar la posición de su campaña en el Medio Oeste, una región crítica en las elecciones presidenciales.

El Partido Demócrata sigue con el 'estigma' de haber visto las victorias de Trump en Michigan y Wisconsin en 2016. Trump perdió esos estados en 2020, pero ha centrado su campaña en ellos mientras apunta a regresar a la presidencia este año.

Trump también ha estado ampliando su campaña en Minnesota.

Harris, la primera mujer negra y de ascendencia del sur de Asia en liderar la candidatura presidencial de un partido importante, inicialmente consideró casi una docena de candidatos. Al decidirse por Walz, se puso del lado de un socio discreto que ha demostrado ser un defensor de las causas demócratas.