Aspirantes se enfrentan a Nikki Haley para frenar su ascenso: los momentos que marcaron el cuarto debate republicano

"Propuse un proyecto de ley en Florida para detener la mutilación de género y ella se opone a ello (...) Si no estás dispuesta a defender a los niños. Si no estás dispuesta a levantarte y decir que está mal mutilar a esos niños, entonces no vas a luchar por la gente de tu país", sentenció el gobernador de Florida.

La réplica llegó inmediatamente por parte de Haley, que aseguró que "nunca" dijo oponerse a ese proyecto de ley sino que consideraba que "no iba lo suficientemente lejos" porque, "aparte de involucrar a las escuelas, no contemplaba la palabra de los padres".

La ley propuesta por DeSantis en Florida busca limitar que se utilicen fondos públicos en tratamientos u operaciones de transición de género, prohibiendo procedimientos médicos en menores que utilicen un seguro de salud o instalaciones de hospitales y universidades que se financien públicamente.