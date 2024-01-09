El auge y la estrepitosa caída de la candidatura de Vivek Ramaswamy

Video Ramaswamy dice que si gana las elecciones los hijos de indocumentados no tendrán “derecho de ciudadanía por nacimiento”

La madrugada del martes 9 de enero, la candidatura de Viv Ramaswamy quedó literalmente atascada, o mejor dicho, su autobús de campaña, que quedó inmovilizado en la nieve cerca de Des Moines, la capital de Iowa, estado donde se realizará el próximo lunes los caucus con los que arrancan las primarias presidenciales.

Ramaswamy logró salir de la nieve, pero la imagen podría ilustrar el momento que está viviendo su campaña, que a días del inicio del proceso electoral, no logra recuperar el terreno que alguna vez tuvo y que ha venido perdiendo progresivamente.

PUBLICIDAD

Apenas en agosto, en el primer debate entre candidatos presidenciales republicanos, Ramaswamy se había consolidado como el “fenómeno” de las primarias rumbo a las elecciones del 2024. Menos de cinco meses después, el empuje que alimentaba al polémico empresario parece estar agotado.

Una demostración es que Ramaswamy no estará en el cuarto debate republicano que se realizará este miércoles en Des Moines, pues no alcanzó el 10% en las encuestas que exigen los organizadores del Partido Republicano para integrar el panel del debate.

Ramaswamy, el "candidato más irritante" del GOP

Ramaswamy, quien se presenta a sí mismo como seguidor de Donald Trump y sus ideas (el favorito para quedarse con la nominación presidencial republicana) pero, según él mismo, más “elegible” que el expresidente, destacó al principio de la campaña por su estilo agresivo y “franco”, que algunos comparaban con el del exmandatario.

Ese mismo estilo le valió el título del candidato “más irritante”, como lo calificó su contrincante, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien ha sido uno de sus más acérrimos críticos y quien tampoco logró los números para estar en el debate de Iowa.

Tras un arranque que despertó interés entre algunos conservadores y llegar a un 11.6% a mediados de agosto en el promedio de encuestas que lo acercaba al gobernador Ron DeSantis (lejano segundo seguidor de Trump), la candidatura Ramaswamy ya no ofrece novedad y ha venido cayendo hasta ubicarse en un 4.8%.

El descenso del joven empresario se ha producido en parte por ese mismo estilo del que se ufana, que ha terminado resultando molesto para muchos votantes republicanos.

PUBLICIDAD

Las razones de la caída de Ramaswamy

En los tres debates en los que participó sus frecuentes interrupciones, que al principio pudieron haber resultado divertidas para algunos, son vistas como irrespetuosas. El que haya sido displicente y hasta grosero en algunas ocasiones, como cuando acusó a la exgobernadora Nikki Haley de “corrupta” (sin ofrecer alguna prueba o argumento fundamentado), terminaron siendo impertinentes.

A fines de noviembre pasado, se supo que el principal asesor político de Ramaswany, Brian Swensen, dejaría su cargo para ir a trabajar con el equipo de Trump, como pudo confirmar la cadena de noticias CBS.

Y por estos días, de acuerdo con una nota del sitio especializado Axios, varios integrantes del equipo de Ramaswany han dejado saber que están en la búsqueda de trabajo en otras campañas después de las primarias de New Hampshire, comicios en los que el joven empresario ha puesto la mayor parte del esfuerzo proselitista.

Ramaswamy, o el fracaso de un 'trumpismo' sin Trump

Otra falla de la campaña de Ramaswamy es no haber logrado posicionarse como la alternativa conservadora para seguir desde la Casa Blanca la agenda de Trump, pero sin Trump.

De cara al caucus de Iowa del lunes 15 de enero, Ramaswamy sigue jugando la carta de ser el candidato más alineado ideológicamente con Trump, tratando de atraer a sus simpatizantes con el argumento de que este no podrá ganar las elecciones de noviembre porque está “herido”.

“Respeto muchísimo a [Trump]; él era el tipo correcto en 2016, y respeto muchísimo lo que hizo por este país, pero si crees que le van a permitir acercarse a la Casa Blanca otra vez, te pediré que abras tus ojos y no caigas en esa trampa”, dijo en un evento de campaña en Iowa el fin de semana.

PUBLICIDAD

Ramaswamy se refería a los casos legales que tiene pendiente Trump y las impugnaciones de la 14ª

Enmienda con la que buscan evitar su acceso al voto en algunos estados.

Y aunque él está de acuerdo con Trump al decir que se trata de una persecución de los demócratas, lo plantea como si se tratara de una conspiración del 'establishment' de Washington DC contra el expresidente.

Lo cierto es que el empresario repasa los mismos temas que Trump y hasta los trata con la misma vehemencia e incorrección política que este, pero por alguna razón sus declaraciones no gozan de la 'inmunidad' que muchos votantes del GOP le conceden a las del expresidente.

Ramaswamy sigue logrando (polémicos) respaldos

Se trata de un complejo equilibrio de elogiar a Trump y sus logros y al mismo tiempo sugiriendo que podría ser la mejor opción para llevar adelante la agenda de “Estados Unidos primero” de Trump. Muchos simpatizantes del exmandatario podrían pensar ¿para qué elegir un Trump más joven e inexperto si pueden elegir al original?

Al menos un seguidor de Trump, el polémico excongresista de Iowa Steve King, compró el argumento y ofreció su apoyo al joven empresario porque, entre otras razones, “él va a construir el muro (fronterizo con México) de verdad”, lo que parece ser una crítica alusión al expresidente Trump y su fracaso en hacer la valla que fue su principal promesa en la campaña de 2016.

El problema es que el apoyo de King es, de por sí, algo que puede enajenar a Ramaswany entre los votantes republicanos que recuerden que el representante, muy dado a declaraciones altisonantes, terminó su carrera de 18 años en la Cámara de Representantes en 2019 despreciado por su propio partido, tras unas declaraciones en las que justificaba el supremacismo blanco.

PUBLICIDAD

Ramaswamy, nativo de Cincinnati, Ohio, se graduó en la Universidad de Harvard en 2007 y después se doctoró en la Facultad de Derecho de Yale. Luego trabajó en el sector financiero, antes de fundar dos empresas propias: Roivant Sciences, en 2014, y Strive Asset Management, en 2022.

Hasta ahora ha invertido unos $30 millones, un 60% de los cuales ha sido con fondos propios. Recientemente, vendió acciones por un valor de $33 millones de Roivant, lo que sugiere que tiene intenciones de mantener funcionando el aparato de campaña, si es necesario, con sus propios recursos.