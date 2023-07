Debilitar el debido proceso y criminalizar a los indocumentados: analizamos la política migratoria de DeSantis

En enero de 2021, Biden anuló la orden ejecutiva de Trump. El gobierno ha señalado que los inmigrantes sin antecedentes criminales y que no constituyen una amenaza a la seguridad nacional son liberados porque no hay recursos suficientes y la infraestructura actual no permite mantenerlos detenidos en instalaciones del DHS. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, ha dicho que se trata de una decisión discrecional para el mejor uso de los escasos recursos de que dispone la agencia y que el Congreso no ha expandido atendiendo pedidos hechos por ese ministerio y también por la Casa Blanca en reiteradas ocasiones para atender de mejor manera la crisis migratoria en la frontera.