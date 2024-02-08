La inhabilitación de Trump en Colorado y Maine por la Enmienda 14 llega a la Corte Suprema

Video Biden le lleva ventaja a Trump entre votantes independientes, ¿podrá el republicano remontar esta diferencia?

La Corte Suprema escucha este jueves los argumentos orales sobre si la candidatura presidencial de Donald Trump es contraria a la cláusula de insurrección prevista en la Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución.

En diciembre, la Corte Suprema de Colorado prohibió a Trump aparecer en la papeleta de las primarias republicanas en el estado debido a su papel en el asalto al Capitolio de algunos de sus seguidores el 6 de enero de 2021, quienes buscaban impedir que se certificase el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020.

La Sección 3 de la 14ª Enmienda prohíbe a cualquier persona ocupar un cargo público si participó en una "insurrección o rebelión" después de haber prestado juramento de apoyar y defender la Constitución.

Trump, el principal candidato a la nominación presidencial republicana en 2024, apeló ante la Corte Suprema instándola a anular el fallo de Colorado y las solicitudes en otros estados para mantener al expresidente fuera de la boleta.

Solo Colorado y Maine aceptaron aplicar la Enmienda 14 a Trump

Hasta ahora, solo Colorado y Maine, citando la 14ª Enmienda, han dictaminado que el expresidente no es elegible para aparecer en la boleta de las primarias. Ambos estados realizan sus primarias el 5 de marzo en una jornada conocida como 'Supermartes', cuando los votantes en más de una docena de estados, incluidos California y Texas, acuden a las urnas.

La Corte Suprema, con mayoría conservadora que incluye a tres jueces nominados por Trump, ha reservado 80 minutos para argumentos orales el jueves a partir de las 10:00 am, pero es previsible que se prolongue.

La audiencia se produce solo dos días después de que un tribunal de apelaciones diera un revés legal importante a Trump, dictaminando que no tiene inmunidad contra el enjuiciamiento por actos que realizó mientras estaba en la Casa Blanca.

También enfrenta cargos de asociación delictiva en Georgia por presuntamente conspirar para alterar los resultados electorales en el estado sureño y cargos en Florida por presuntamente manejar incorrectamente documentos secretos.

Estas son las claves del caso contra Trump que revisará la Corte Suprema:

Enmienda 14: el basamento de la acusación

La enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, tenía como objetivo evitar que los partidarios de la Confederación —que defendían la esclavitud— fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales.

La disposición rara vez ha sido invocada en los últimos 150 años y nunca antes se ha aplicado a un candidato a presidente.

El texto de la enmienda dice: "Ninguna persona deberá... ocupar ningún cargo, civil o militar en Estados Unidos... que habiendo prestado anteriormente juramento... como funcionario de Estados Unidos... de apoyar la Constitución de Estados Unidos, haya participado en insurrección o rebelión contra la misma".

Solo el Congreso, agrega, puede eliminar la descalificación mediante el voto de dos tercios tanto de la Cámara Baja como del Senado. No especifica quién decide cuándo alguien ha "participado en insurrección" ni cómo.



El 6 de enero, cuando la Cámara de Representantes y el Senado reunidos en sesión conjunta en el Capitolio se disponían a certificar la victoria de Biden, Trump pronunció un discurso enérgico ante miles de seguidores en Washington instándolos a marchar hasta la sede del Congreso y luchar "como demonios".

El expresidente fue acusado por la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, por incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.

El año pasado, un grupo de cuatro votantes republicanos y dos sin afiliación política demandaron al secretario de estado de Colorado para evitar que Trump apareciera en la boleta de las primarias del partido republicano del estado, citando sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Jason Murray está argumentando en nombre de los votantes republicanos que quieren que Trump sea eliminado de la boleta de las primarias. Murray está realizando su primer argumento ante la Corte Suprema, pero no es desconocido para los jueces. Pasó un año en la corte como secretario judicial de la jueza Elena Kagan, y anteriormente trabajó para el juez Neil Gorsuch cuando este era juez de la corte de apelaciones federales en Denver.

La procuradora general de Colorado, Shannon Stevenson, representando a la secretaria de Estado Jena Griswold, también hará su debut en la Corte Suprema. Stevenson ha estado en su cargo menos de un año. Anteriormente, había ejercido en la práctica privada en Denver durante 20 años.

Qué alegan los abogados de Trump

Los abogados de Trump argumentan que la Sección 3 no debería aplicarse porque el presidente técnicamente no es un "funcionario de Estados Unidos", un argumento que fue rechazado por la Corte Suprema de Colorado.

Sin embargo, la Constitución de EEUU hace referencia a la "oficina" de presidente de EEUU una 20 veces, según recoge la acusación.



Los abogados del exmandatario afirman que "la Corte también debería revertir porque el presidente Trump no 'participó en una insurrección'".

"El presidente Trump nunca participó ni dirigió ninguna de las conductas ilegales que ocurrieron en el Capitolio", dijeron.

La sentencia del caso de Colorado afirma que las palabras y acciones de Trump "fueron la causa factual y un factor contribuyente sustancial al ataque" y la Primera Enmienda no protege la incitación.

"La Corte debería poner fin de manera rápida y decisiva a estos esfuerzos de descalificación de la boleta, que amenazan con privar del derecho al voto a decenas de millones de estadounidenses", insisten sus abogados.

Advirtieron de "caos y alboroto" si otros estados "siguen el ejemplo de Colorado y excluyen al probable candidato presidencial republicano de sus boletas".

Qué puede decidir la Corte

Numerosos académicos que han investigado la historia de la Sección 3 piensan que se aplica a Trump. Pero varios académicos también están en desacuerdo.

En desarrollos relacionados, el secretario de Estado demócrata de Maine dictaminó que Trump estaba descalificado, una decisión que está en espera mientras Trump apela.

Un juez republicano retirado de Illinois, citado por la AP, concluyó que la Sección 3 se aplica a Trump. Recomendó que la junta mantuviera a Trump en la boleta de todos modos porque los tribunales deberían tomar la decisión final.

Steven Schwinn, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Illinois en Chicago citado por la AFP, dijo que los tribunales no tienen mucha experiencia con casos de la Sección 3 y "es difícil predecir cómo los diferentes jueces abordarán el tema".



"Dicho esto, anticipo que este tribunal probablemente no afirmará completamente a la Corte Suprema de Colorado", comentó Schwinn.

"Sospecho que la mayoría de este tribunal no querrá ser percibida como quitando la opción de un candidato a un número significativo de votantes", dijo.

"La salida más probable para el tribunal aquí, la que es más probable que adopte, es decir que solo el Congreso tiene la autoridad para descalificar a un candidato".

Quienes objetan la decisión de la Corte Suprema de Colorado coinciden en que los estados no pueden excluir preventivamente a los candidatos, porque estarían interfiriendo en la autoridad del Congreso, indica un reporte de ABC News.

Argumentan que al permitir la aplicación de la Sección 3 sin autorización del Congreso, los candidatos podrían enfrentar "abusos por parte de funcionarios estatales".