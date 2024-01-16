Victoria de Trump en Iowa: 5 conclusiones de cara al futuro de las primarias republicanas

Video Trump gana con notable diferencia el caucus de Iowa: ¿deja definidas las primarias republicanas?

El expresidente Donald Trump obtuvo una clara victoria en los caucus de Iowa (51%), la primera cita de las primarias presidenciales del Partido Republicano, donde hizo una exhibición de músculo político al sacar alrededor de 30 puntos de ventaja a sus dos principales rivales, Ron DeSantis (21%) y Nikki Haley (19%).

El resultado, algo menor de lo que auguraban la mayoría de las encuestas, estuvo tan claro desde el principio que cadenas como CNN, NBC y Fox lo proyectaron solo media hora después de que abrieran sus puertas los centros donde se celebraron las asambleas.

La rapidez de las proyecciones sorprendió a muchos, incluidos algunos de los asistentes a los caucus que pudieron ver a través de sus dispositivos móviles cómo Trump era declarado ganador, incluso antes de que emitieran su voto.

Un factor que puede haber sido clave: fueron los caucus más fríos de la historia. Según el Partido Republicano de Iowa, en total participaron unas 110,000 personas, una caída notable con respecto a la contienda de 2016, en donde votaron unas 187,000 personas.

Estas son algunas conclusiones que nos deja el primer evento de las primarias de cara a lo que queda de campaña.

1. Trump es el indiscutible líder de los republicanos (como decían las encuestas)

Aunque gran parte de la actualidad política de EEUU ha girado en torno a la figura de Trump y muchas de las elecciones se han visto como una especie de referéndum sobre su persona, esta era la primera vez que volvía a ser sujeto directo en una votación desde 2020 y el asalto al Capitolio de 2021.

Las encuestas le auguraban una cómoda victoria y así resultó, con lo que se puede concluir que sale de Iowa reforzado como líder indiscutible del Partido Republicano.

“Trump no es un candidato, es el líder de un movimiento nacional”, dijo, citado por The New York Times, Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes que asesoró a Trump.

“Nadie ha comprendido lo que significa enfrentarse al líder de un movimiento. Es por eso que incluso cuando todos sus problemas legales se acumulan, dentro de su movimiento se enfurecen y aumenta su ira increíblemente”.

2. Ni DeSantis ni Haley se consolidan como la alternativa a Trump

¿Quién es el candidato mejor situado para competir con Donald Trump? A estas alturas ninguno. DeSantis y Haley salieron casi empatados de Iowa, con alrededor del 20%.

A partir de la próxima semana los candidatos se dan cita en New Hampshire, donde es cierto que Haley llega con cierta ventaja respecto al gobernador de Florida en las encuestas.

Allí también lidera Trump los sondeos (43% de media según el sitio 538), pero con menos ventaja sobre la exgobernadora de Carolina del Sur, que ronda el 30%.

Quien se espera tenga un resultado mucho peor es DeSantis, que no llega al 10%.

3. Los problemas judiciales de Trump no son un lastre, al contrario

Los problemas legales del exmagnate inmobiliario, lejos de resultar un lastre, son un aliciente para que se movilicen sus seguidores.

Donald Trump enfrenta hasta 91 cargos en cuatro procesos penales, sin que esto haya afectado su popularidad entre los votantes de su partido.

Video Trump lanza una nueva advertencia, ¿hay riesgo de que se repita un incidente como el del Capitolio?



Al contrario, le ha servido para declararse víctima de una "cacería de brujas" supuestamente dirigida por el gobierno de Joe Biden y los demócratas.

Ahora bien, en la Corte Suprema está ya la cuestión de si la sección 3 de la Enmienda 14 le impide ser candidato en las presidenciales.

4. Trump también es favorito en New Hampshire, aunque no tanto

¿La contundente victoria de Donald Trump en Iowa marca el fin de las primarias republicanas? No necesariamente.

"No conozco ni a un solo analista que no anticipara la victoria de Trump en Iowa", afirma Larry Sabato, profesor de la Universidad de Virginia.

En este estado muy conservador, donde viven numerosos evangélicos, el magnate se hallaba en terreno amigo, afirma el politólogo, que augura unas elecciones "mucho más interesantes en New Hampshire".

En este estado fronterizo con Canadá, que votará el 23 de enero, el estatus de favorito del que goza Donald Trump no está tan claro y Nikki Haley, considerada una alternativa más moderada, aparece en los sondeos algo más cerca, a 14 puntos, según sondeos recopilados por RealClearPolitics.

5. Joe Biden ya da por hecho que Trump será su rival

El presidente Joe Biden cuenta con el apoyo oficial de su partido y, salvo sorpresas de último minuto, será designado en agosto como candidato demócrata. Y eso a pesar de las críticas a la edad del líder de 81 años. Sin embargo, no hay que olvidar que Trump, con 77, solo le lleva cuatro años de diferencia.

Biden ya anticipa una revancha de su duelo con Donald Trump en 2020.

El lunes, afirmó que la victoria de su predecesor en Iowa lo convirtió en el "claro favorito" de los republicanos.

Para su campaña de reelección, Biden dispone de más de 117 millones de dólares, una cifra importante en un país donde las victorias políticas se impulsan a golpe de chequera.

Con información de EFE y AFP.