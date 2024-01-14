Caucus de Iowa: los demócratas tendrán caucus, pero no sabrán quién ganó

Video El Partido Demócrata intenta apartarse del caucus de Iowa para enfocarse en las primarias de New Hampshire

La carrera por la Casa Blanca comienza oficialmente este lunes con los caucus de Iowa, y aunque tanto demócratas como republicanos realizarán las tradicionales asambleas ciudadanas, para el partido de gobierno estas no tendrán ningún peso, al menos, no por ahora.

Después del bochornoso desastre de las primarias de 2020, cuando los demócratas tardaron semanas en saber quién había sido el ganador de esos caucus, pese a que se habían vanagloriado de una nueva app diseñada precisamente para agilizar el conteo, el partido decidió cambiar de estrategia en sus primarias.

Y aunque al final no se logró que Carolina del Sur quedara como la primera elección de las primarias (New Hampshise seguirá siéndolo porque su Constitución estatal así lo ordena) lo que pase en los caucus de este lunes no tendrá ninguna influencia en la definición de candidato del partido.

Eso en parte porque luce bastante definido que el aspirante a la reelección, el presidente Joe Biden, logrará la nominación.

Y en parte también porque los resultados no se conocerán este lunes, sino hasta el 5 de marzo, el llamado Supermartes, cuando los datos de Iowa quedarán diluidos entre los de los 16 estados que tendrán comicios ese día, entre ellos los gigantes y electoralmente más importantes, Texas y California.

Iowa deberá esperar por el Supermartes

Así que, aunque los demócratas tendrán sus caucus, junto con los republicanos, serán solo para lidiar con asuntos del partido y empezar el proceso de selección de delegados a la convención nacional donde se seleccionará al candidato presidencial.

Este año, los asistentes a las asambleas no votarán ni indicarán su elección para representar al partido en las elecciones presidenciales de noviembre. En cambio, votarán por un candidato del partido a través de un proceso de votación por correo que comienza el 12 de enero y concluye el 5 de marzo.

Las asambleas demócratas del 15 de enero elegirán delegados a las convenciones del condado en marzo, que es el siguiente paso en la selección de personas que actuarán como delegados a la Convención Nacional Demócrata en Chicago en agosto.

Los delegados de la convención nacional deberán votar por un candidato presidencial de acuerdo con los resultados del proceso de votación por correo.

Así que ya no habrá más la tradicional conformación de grupos en torno al candidato, un sistema que estuvo vigente desde 1972, cuando estas asambleas se convirtieron en la primera parada en la ruta electoral, hasta el desastre de 2020.

Ese año, tras semanas de espera, complicadas explicaciones tecnológicas sobre el retraso y el intercambio de acusaciones políticas, se supo que Pete Buttigieg había ganado los caucus. Igual no importó mucho, si acaso le hubiera servido para darle impulso a su campaña, la noticia llegó muy tarde, cuando ya todo se definía en favor de Biden.

