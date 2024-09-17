Casi la mitad de los republicanos no aceptaría el resultado de las elecciones en EEUU si Trump pierde, dice encuesta

Video ¿Qué impacto puede tener el aparente atentado contra Trump en su campaña? Analista responde

Una encuesta de la organización no partidista World Justice reveló que casi la mitad de los republicanos dicen que no aceptarán los resultados de las elecciones presidenciales si el expresidente Donald Trump resulta vencido.

Según los resultados del estudio, anunciados el martes, algunos republicanos y demócratas dijeron incluso que tomarían medidas para anular los resultados de las elecciones si no están de acuerdo con el resultado.

Desconfianza en el proceso electoral de EEUU

PUBLICIDAD

World Justice, que mantiene un índice que mide la fortaleza del Estado de derecho en más de 100 países, recopiló los datos como parte de un estudio más amplio mediante entrevistas en línea con 1,046 hogares estadounidenses llevadas a cabo entre el 10 y el 18 de junio.

Estos datos muestran una diferencia significativa entre los republicanos y demócratas que no están dispuestos a aceptar el resultado de las elecciones si el candidato de su partido no resulta ganador, en un ambiente donde hay exceso de información falsa.

Mientras el 46% de los republicanos dice que no aceptará el triunfo de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, solo el 27% de los demócratas dijo que no aceptarían un triunfo de Trump.

Sin embargo, el porcentaje de las personas de ambos partidos dispuestos tomar medidas para anular el resultado de las elecciones fue mucho más cercano entre los entrevistados de ambos partidos. El 14% de los republicanos dijo que lo haría frente al 11% de los demócratas.

El estudio no determinó cuáles serían tales medidas.

“Hoy en día, la confianza en muchas instituciones estadounidenses, en la rendición de cuentas del gobierno y en el Estado de derecho en general es considerablemente menor que antes de las elecciones de 2020”, dijo la directora ejecutiva del World Justice Project Elizabeth Andersen.

Andersen calificó el hecho de que alrededor de un tercio de los estadounidenses no están dispuestos a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales si su candidato pierde como "sorprendente".

PUBLICIDAD

“Receta para un conflicto potencial”

Solo el 29% de los republicanos afirmó que el proceso electoral está libre de corrupción, frente al 56% de los demócratas.

Una diferencia aún mayor se produjo en la respuesta a la afirmación: "Los votos se contarán con precisión". Solo el 43% de los republicanos estuvo de acuerdo con ella frente a una gran mayoría del 84% de los demócratas.

"Se pueden ver niveles bastante bajos de confianza en el proceso, particularmente entre los republicanos, pero también, en algunas áreas, entre los demócratas", dijo Andersen”.

Por su parte, los demócratas se mostraron menos propensos que los republicanos a creer que “la gente votará cómodamente” y que “el acceso al voto es igual para todos los ciudadanos”.

La posibilidad de actos de violencia después de las elecciones

A pesar de las preocupaciones y del alto grado de desconfianza en el sistema, el 88% de los estadounidenses encuestados dijeron que planeaban votar este otoño.

“La buena noticia es que, a pesar de la polarización, tanto los demócratas como los republicanos siguen estando de acuerdo sobre los principios fundamentales del estado de derecho y quieren participar en la democracia”, dijo Andersen.

Pero eso por sí solo no garantizará un proceso electoral estable, agregó.

“ La desconfianza en el proceso electoral debería ser una llamada de atención de cara a las elecciones de noviembre”, dijo Andersen.

“Es imperativo que nuestros funcionarios públicos, los medios de comunicación, los líderes comunitarios y los ciudadanos informados de todo tipo trabajen más duro que nunca para generar confianza en la integridad electoral de Estados Unidos y el compromiso con el estado de derecho”.

PUBLICIDAD

Andersen calificó los resultados del estudio como “una receta para un conflicto potencial después de las elecciones”.

El atentado contra Trump en Pensilvania en agosto y el posible intento de asesinato contra el expresidente del domingo en Florida, no han hecho sino aumentar la alarma contra la violencia política en el país.

Según un estudio del Public Religion Research Institute, publicado la semana pasada, uno de cada seis estadounidenses apoya la violencia política, incluyendo cerca del 25% de los republicanos.

De la misma manera una encuesta del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York publicada en mayo, reveló que un 36% de funcionarios electorales locales sufrieron acoso o abuso, y el 16% fueron el blanco de amenazas.

Los funcionarios electorales son las caras del proceso y son con frecuencia blanco de abusos y ataques durante y después de las elecciones.

Siete de cada 10 funcionarios electorales encuestados dijeron que las amenazas aumentaron a partir de 2020, y poco menos de tres de cada 10 dijeron que las amenazas se mantuvieron más o menos iguales.

Vea tambien: