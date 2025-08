7 preguntas para entender por qué quieren quitar a Trump de las boletas electorales de algunos estados para 2024

¿Por qué a tan pocas semanas de iniciar el proceso de primarias republicanas aún está en discusión si Trump puede o no ser candidato presidencial?

1. ¿Por qué quieren sacar a Trump de las boletas electorales de 2024?

Grupos de tendencia liberal como Citizens for Responsibility and Ethics (CREW) o Free Speech for People en Michigan dicen que el republicano protagonizó un ataque a la Constitución, cuyo más recordado evento fue el asalto al Capitolio que hicieron los seguidores de Trump para frenar la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.