Un cuarto de hotel y una mano en los pantalones: Rudy Giuliani queda “comprometido” en la nueva película de ‘Borat’

"No me pudo pillar"

"Este tipo entra corriendo, con un loco, lo que yo diría que es un traje rosa transgénero", dijo entonces Giuliani al diario sensacionalista The New York Post. describriendo que la personas llevaba "un bikini rosa, con encaje, debajo de un top de malla translúcida, parecía absurdo".

"Solo más tarde me di cuenta de que debía haber sido Sacha Baron Cohen", confesó Giuliani al diario. "Pensé en todas las personas a las que ha engañado anteriormente y me sentí bien conmigo mismo porque no me pudo pillar", añadió.